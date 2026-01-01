MS inicia distribuição de kits escolares e uniformes para rede de ensino

EVENTOS

De entretenimento esportivo e cultural à eleições, relembre o que está previsto para novo ano

Do entretenimento ao período eleitoral, 2026 será marcado por disputas Montagem/Divulgação/Correio do Estado

O ano que chegou é de grandes acontecimentos para o Brasil – e também para o mundo todo – em diversas áreas. Do entretenimento ao período eleitoral, 2026 será marcado por disputas.

Com coincidência também de ocorrer de 4 em 4 anos, a política e o esporte manterão os holofotes sobre duas das pautas mais importantes de cada área: Copa do Mundo e as eleições.

A primeira retorna com sede em três países: Canadá, Estados Unidos e México, com 104 jogos distribuídos em 16 cidades:

11 dos EUA: Atlanta, Boston, Dallas, Filadélfia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, San Francisco e Seattle;

3 do México: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey;

E 2 do Canadá: Toronto e Vancouver.

Apesar da seleção brasileira não ser a favorita, o clima do evento esportivo traz à tona o sentimento antigo de desejo e busca pelo hexacampeonato.

Com o técnico italiano Carlos Ancelotti no comando do time há pouco mais de sete meses, a seleção estreia em 13 de junho, contra o Marrocos. Antes disso, terão dois desafios pela frente com amistosos em março, contra a França, no dia 26, e Croácia, cinco dias depois, no dia 31.

Em 2025, o Brasil já enfrentou quatro Datas Fifa, e ao todo, Ancelotti convocou 43 jogadores, além dos goleiros Alisson, Bento, Ederson, John e Hugo Souza. Confira a lista:

Laterais-direitos: Danilo (atuante como zagueiro também), Paulo Henrique, Vanderson, Vitinho e Wesley;



Danilo (atuante como zagueiro também), Paulo Henrique, Vanderson, Vitinho e Wesley; Laterais-esquerdos: Alex Sandro, Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos e Luciano Juba;



Alex Sandro, Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos e Luciano Juba; Zagueiros: Alexsandro, Beraldo, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Léo Ortiz e Marquinhos.



Alexsandro, Beraldo, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Léo Ortiz e Marquinhos. Volantes: André, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Éderson, Fabinho, João Gomes e Joelinton;



André, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Éderson, Fabinho, João Gomes e Joelinton; Meias: Andreas Pereira, Gerson, Jean Lucas e Lucas Paquetá;



Andreas Pereira, Gerson, Jean Lucas e Lucas Paquetá; Atacantes: Antony, Estêvão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, João Pedro, Kaio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Richarlison, Rodrygo, Samuel Lino, Vini Jr. e Vitor Roque.

Seleções e grupos

Neste ano, pela primeira vez serão 48 seleções participantes, que foram distribuídas em 12 grupos, do A ao L. Sorteados no dia 5 de dezembro, as seleções ficaram divididas da seguinte forma:

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa D (disputada entre República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte);



México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa D (disputada entre República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte); Grupo B: Canadá, Repescagem Europa A (disputada entre Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia) Catar e Suíça;



Canadá, Repescagem Europa A (disputada entre Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia) Catar e Suíça; Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;



Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia; Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa C (disputada entre Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo);



Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa C (disputada entre Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo); Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador;



Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador; Grupo F: Holanda, Japão, Europa B (disputada entre Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia;



Holanda, Japão, Europa B (disputada entre Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia; Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia;



Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia; Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;



Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai; Grupo I: França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (disputada entre Bolívia, Suriname ou Iraque) e Noruega;



França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (disputada entre Bolívia, Suriname ou Iraque) e Noruega; Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;



Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia; Grupo K: Portugal, Repescagem Intercontinental 1 (disputada entre RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) Uzbequistão e Colômbia;



Portugal, Repescagem Intercontinental 1 (disputada entre RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) Uzbequistão e Colômbia; Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

Os jogos iniciam a partir do dia 11 de junho com a fase de grupos, e segue com partidas em dias seguidos até as oitavas, no dia 7 de julho. Então as quartas de final se iniciam do dia 9 até 11 de julho. A semifinal ocorrerá no dia 14 e 15 de julho, e antes da final em Nova York, no dia 19 de julho, haverá a disputa pelo 3º lugar, no dia 18.

Eleições

Outra disputa que acontecerá em 2026, são as políticas. No Brasil, a população deverá ir às urnas eleger candidatos para os cargos de:

Presidente da República;

Governante Estadual;

Deputados Federais e Estaduais;

e Senadores.

Com data marcada, as eleições acontecerão no dia 4 de outubro, o primeiro domingo do mês. Caso haja segundo turno para os cargos de Presidente e Governador, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para o terceiro domingo do mês, em 26 de outubro.

No cenário da política sul-mato-grossense, em pesquisas realizadas e já noticiadas pelo Correio do Estado, nomes como Reinaldo Azambuja (PSDB) aparece com aprovação de 15 das 20 maiores cidades do Estado para o cargo no Senado, além de Eduardo Riedel apontado como reeleito para o Governo no primeiro turno, na época em que a pesquisa foi feita.

Entretenimento

Em Campo Grande, o ano já conta com show internacional e artistas nacionais em eventos na cidade. Confira quem já está confirmado para visitar a Capital Morena:

Guns N’ Rose , 09 de abril

no Autódromo Orlando Moura;



, 09 de abril no Autódromo Orlando Moura; Luan Santana , 18 de abril

na 86ª edição da Expogrande;



, 18 de abril na 86ª edição da Expogrande; Anavitória , 14 de março

no Ginásio Dom Bosco;



, 14 de março no Ginásio Dom Bosco; Hugo e Guilherme, 26 de setembro

no Shopping Bosque dos Ipês.

Além dos citados, a Expogrande terá outras atrações, e acontece de 9 a 19 de abril.