MS inicia distribuição de kits escolares e uniformes para rede de ensino

De forma antecipada, Mato Grosso do Sul já deu início à distribuição dos kits e escolares e uniformes, através da Secretaria de Estado de Educação (SED), que devem contemplar toda a Rede Estadual de Ensino neste ano letivo de 2026 que deve começar em breve.
Importante anotar na agenda que, neste 2026, as aulas do ano letivo na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul estão previstas para começar - como bem acompanha o Correio do Estado - em 09 de fevereiro, com as devidas entregas dos itens necessários aos alunos iniciando ainda no ano passado.
Toda essa ação logística que contempla tanto a Capital quanto o interior do Estado, conforme repassado pela SED, garante que escolas rurais e indígenas, por exemplo, não recebam seus itens com atraso.
Marcos Macarini é coordenador de Administração e Apoio Operacional da SED e responsável pela logística das entregas e, em nota divulgada pela Pasta, reforça a importância de considerar cada ponto de Mato Grosso do Sul ao tirar planos como esse do papel.
“Organizamos as rotas considerando a expansão da Rede e a necessidade de atender cada escola no tempo certo. A antecipação reforça nosso compromisso em fazer com que nenhum estudante inicie as aulas sem o material necessário”, cita ele.
Segundo Marcos, Campo Grande está contemplada por nove rotas que devem atender todas as unidades escolares, enquanto outras 15 garantem que a distribuição do material chegue também ao interior do Estado.
Desde o início de dezembro de 2025 o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, começou o envio de kits para as escolas do interior, sendo que na Capital, por exemplo, três das nove rotas já foram concluídas.
Aulas em 2026
Conforme estabelecido pela resolução com as diretrizes do calendário escolar de 2026, o ano escolar terá 233 dias, com duzentos desses sendo letivos, distribuídos da seguinte forma:
- 1º Bimestre: 03/02/2026 a 30/04/2026 – 58 dias
- 2º Bimestre: 04/05/2026 a 16/07/2026 – 53 dias
- 3º Bimestre: 03/08/2026 a 1º/10/2026 – 43 dias
- 4º Bimestre: 2/10/2026 a 9/12/2026 – 46 dias
Confira o calendário 2026 da REE-MS
- 2 de fevereiro: confirmação de lotação e apresentação dos professores
- 3 de fevereiro: início do ano letivo
- 9 de fevereiro: início das aulas
- 17 a 31 de julho: recesso escolar/férias do meio do ano
- 10, 11, 14, 15 e 16 de dezembro: exames finais/recuperação
- 17 de dezembro: Conselho de Classe Final
- 9 de dezembro: término do ano letivo
- 18 de dezembro: encerramento do ano escolar