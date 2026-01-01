Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MS inicia distribuição de kits escolares e uniformes para rede de ensino

Desde o início de dezembro de 2025 o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, começou o envio dos itens, como nove rotas para a Capital e 15 pelo interior do MS

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

01/01/2026 - 07h48
De forma antecipada, Mato Grosso do Sul já deu início à distribuição dos kits e escolares e uniformes, através da Secretaria de Estado de Educação (SED), que devem contemplar toda a Rede Estadual de Ensino neste ano letivo de 2026 que deve começar em breve. 

Importante anotar na agenda que, neste 2026, as aulas do ano letivo na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul estão previstas para começar - como bem acompanha o Correio do Estado - em 09 de fevereiro, com as devidas entregas dos itens necessários aos alunos iniciando ainda no ano passado. 

Toda essa ação logística que contempla tanto a Capital quanto o interior do Estado, conforme repassado pela SED, garante que escolas rurais e indígenas, por exemplo, não recebam seus itens com atraso. 

Marcos Macarini é coordenador de Administração e Apoio Operacional da SED e responsável pela logística das entregas e, em nota divulgada pela Pasta, reforça a importância de considerar cada ponto de Mato Grosso do Sul ao tirar planos como esse do papel. 

“Organizamos as rotas considerando a expansão da Rede e a necessidade de atender cada escola no tempo certo. A antecipação reforça nosso compromisso em fazer com que nenhum estudante inicie as aulas sem o material necessário”, cita ele. 

Segundo Marcos, Campo Grande está contemplada por nove rotas que devem atender todas as unidades escolares, enquanto outras 15 garantem que a distribuição do material chegue também ao interior do Estado. 

Desde o início de dezembro de 2025 o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, começou o envio de kits para as escolas do interior, sendo que na Capital, por exemplo, três das nove rotas já foram concluídas. 

Aulas em 2026

Conforme estabelecido pela resolução com as diretrizes do calendário escolar de 2026, o ano escolar terá 233 dias, com duzentos desses sendo letivos, distribuídos da seguinte forma: 

  • 1º Bimestre: 03/02/2026 a 30/04/2026 – 58 dias
  • 2º Bimestre: 04/05/2026 a 16/07/2026 – 53 dias
  • 3º Bimestre: 03/08/2026 a 1º/10/2026 – 43 dias
  • 4º Bimestre: 2/10/2026 a 9/12/2026 – 46 dias

Confira o calendário 2026 da REE-MS

  • 2 de fevereiro: confirmação de lotação e apresentação dos professores
  • 3 de fevereiro: início do ano letivo
  • 9 de fevereiro: início das aulas
  • 17 a 31 de julho: recesso escolar/férias do meio do ano
  • 10, 11, 14, 15 e 16 de dezembro: exames finais/recuperação
  • 17 de dezembro: Conselho de Classe Final
  • 9 de dezembro: término do ano letivo
  • 18 de dezembro: encerramento do ano escolar

 

EVENTOS

2026: ano de Copa do Mundo e eleições

De entretenimento esportivo e cultural à eleições, relembre o que está previsto para novo ano

01/01/2026 09h15

Do entretenimento ao período eleitoral, 2026 será marcado por disputas

Do entretenimento ao período eleitoral, 2026 será marcado por disputas Montagem/Divulgação/Correio do Estado

O ano que chegou é de grandes acontecimentos para o Brasil – e também para o mundo todo – em diversas áreas. Do entretenimento ao período eleitoral, 2026 será marcado por disputas.

Com coincidência também de ocorrer de 4 em 4 anos, a política e o esporte manterão os holofotes sobre duas das pautas mais importantes de cada área: Copa do Mundo e as eleições.

A primeira retorna com sede em três países: Canadá, Estados Unidos e México, com 104 jogos distribuídos em 16 cidades: 

  • 11 dos EUA: Atlanta, Boston, Dallas, Filadélfia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, San Francisco e Seattle;
  • 3 do México: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey;
  • E 2 do Canadá: Toronto e Vancouver.

Apesar da seleção brasileira não ser a favorita, o clima do evento esportivo traz à tona o sentimento antigo de desejo e busca pelo hexacampeonato.

Com o técnico italiano Carlos Ancelotti no comando do time há pouco mais de sete meses, a seleção estreia em 13 de junho, contra o Marrocos. Antes disso, terão dois desafios pela frente com amistosos em março, contra a França, no dia 26, e Croácia, cinco dias depois, no dia 31.

Em 2025, o Brasil já enfrentou quatro Datas Fifa, e ao todo, Ancelotti convocou 43 jogadores, além dos goleiros Alisson, Bento, Ederson, John e Hugo Souza. Confira a lista:

  • Laterais-direitos: Danilo (atuante como zagueiro também), Paulo Henrique, Vanderson, Vitinho e Wesley;
     
  • Laterais-esquerdos: Alex Sandro, Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos e Luciano Juba;
     
  • Zagueiros: Alexsandro, Beraldo, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Léo Ortiz e Marquinhos.
     
  • Volantes: André, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Éderson, Fabinho, João Gomes e Joelinton;
     
  • Meias: Andreas Pereira, Gerson, Jean Lucas e Lucas Paquetá;
     
  • Atacantes: Antony, Estêvão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, João Pedro, Kaio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Richarlison, Rodrygo, Samuel Lino, Vini Jr. e Vitor Roque.

Seleções e grupos

Neste ano, pela primeira vez serão 48 seleções participantes, que foram distribuídas em 12 grupos, do A ao L. Sorteados no dia 5 de dezembro, as seleções ficaram divididas da seguinte forma:

  • Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa D (disputada entre República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte);
     
  • Grupo B: Canadá, Repescagem Europa A (disputada entre Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia) Catar e Suíça;
     
  • Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;
     
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa C (disputada entre Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo);
     
  • Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador;
     
  • Grupo F: Holanda, Japão, Europa B (disputada entre Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia;
     
  • Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia;
     
  • Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;
     
  • Grupo I: França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (disputada entre Bolívia, Suriname ou Iraque) e Noruega;
     
  • Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;
     
  • Grupo K: Portugal, Repescagem Intercontinental 1 (disputada entre RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) Uzbequistão e Colômbia;
     
  • Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

Os jogos iniciam a partir do dia 11 de junho com a fase de grupos, e segue com partidas em dias seguidos até as oitavas, no dia 7 de julho. Então as quartas de final se iniciam do dia 9 até 11 de julho. A semifinal ocorrerá no dia 14 e 15 de julho, e antes da final em Nova York, no dia 19 de julho, haverá a disputa pelo 3º lugar, no dia 18.

Eleições

Outra disputa que acontecerá em 2026, são as políticas. No Brasil, a população deverá ir às urnas eleger candidatos para os cargos de:

  • Presidente da República;
  • Governante Estadual;
  • Deputados Federais e Estaduais;
  • e Senadores.

Com data marcada, as eleições acontecerão no dia 4 de outubro, o primeiro domingo do mês. Caso haja segundo turno para os cargos de Presidente e Governador, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para o terceiro domingo do mês, em 26 de outubro.

No cenário da política sul-mato-grossense, em pesquisas realizadas e já noticiadas pelo Correio do Estado, nomes como Reinaldo Azambuja (PSDB) aparece com aprovação de 15 das 20 maiores cidades do Estado para o cargo no Senado, além de Eduardo Riedel apontado como reeleito para o Governo no primeiro turno, na época em que a pesquisa foi feita.

Entretenimento

Em Campo Grande, o ano já conta com show internacional e artistas nacionais em eventos na cidade. Confira quem já está confirmado para visitar a Capital Morena:

  • Guns N’ Rose, 09 de abril
    no Autódromo Orlando Moura;
     
  • Luan Santana, 18 de abril
    na 86ª edição da Expogrande;
     
  • Anavitória, 14 de março
    no Ginásio Dom Bosco;
     
  • Hugo e Guilherme, 26 de setembro
    no Shopping Bosque dos Ipês.

Além dos citados, a Expogrande terá outras atrações, e acontece de 9 a 19 de abril.

Cidades

MEC regulamenta programa que fortalece formação profissional

Estudantes do ensino médio serão beneficiados

31/12/2025 22h00

Os estados devem publicar balanços semestrais (janeiro e julho) e enviar um relatório anual ao MEC

Os estados devem publicar balanços semestrais (janeiro e julho) e enviar um relatório anual ao MEC Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) publicou na terça-feira (30) no Diário Oficial da União a portaria que regulamenta o Programa Juros por Educação.

A iniciativa permite aos estados brasileiros reduzir os juros de suas dívidas com a União em troca de investimentos e metas de expansão de matrícula na educação profissional e tecnológica (EPT) de nível médio e melhorias na infraestrutura da oferta de cursos técnicos.

A iniciativa permite aos estados brasileiros reduzir os juros de suas dívidas com a União em troca de investimentos e metas de expansão de matrícula na educação profissional e tecnológica (EPT) de nível médio e melhorias na infraestrutura da oferta de cursos técnicos. 

Objetivo

O novo programa federal pretende criar condições para aumentar a produtividade e novas oportunidades profissionais, por meio do aumento de matrículas na educação técnica estadual, seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE).

Serão beneficiadosestudantes do ensino médio articulado à EPT (nas formas integrada e concomitante), aqueles que já concluíram o ensino médio e desejam se matricular em um curso técnico (forma subsequente) e estudantes da educação de jovens e adultos (EJA) no ensino médio, na forma integrada à educação profissional.

Metas

Após a renegociação das dívidas e definição de montantes disponíveis para investimento, os Estados e o Distrito Federal pactuarão com o Ministério da Educação(MEC) metas anuais de implantação e expansão de matrículas.

As metas são baseadas no déficit de matrículas de cada estado, ajustadas com base na  população do estado, considerando o Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A portaria estabelece que serão consideradas apenas as matrículas nas redes estaduais ofertantes de Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Para cálculo do cumprimento da meta, serão admitidas somente as matrículas criadas após a adesão do estado ao programa federal. É obrigatório o registro de frequência do aluno para a validação.

Se o estado não cumprir a meta em um ano, o saldo devedor de matrículas é redistribuído para os anos seguintes.

Investimentos

Os estados devem destinar para o ensino técnico, no mínimo, 60% dos recursos economizados com a dívida com a União, a partir da adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). O percentual poderá cair para 30% em casos excepcionais de impossibilidade de cumprimento integral do percentual mínimo de investimento definido.

Os recursos podem ser usados para:

  • capital: obras, ampliações de escolas estaduais que ofertam EPT; e compra de equipamentos/tecnologia.
  • custeio: pagamento de pessoal vinculado à expansão das matrículas, material didático, bolsas de permanência para alunos e formação de professores.

Plano de Aplicação

Os estados devem apresentar anualmente um Plano de Aplicação detalhando onde e como investirão o dinheiro (municípios, tipos de cursos, cronograma físico-financeiro).

O Plano de Aplicação deve ser enviado em até 30 dias após a adesão do estado ao Programa Juros por Educação.

Transparência

Os estados devem publicar balanços semestrais (janeiro e julho) e enviar um relatório anual ao MEC.

Todas as matrículas e planos de aplicação devem ser registrados oficialmente e validados no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec).

Parcerias

O estado e o Distrito Federal podem oferecer os cursos diretamente ou por meio de parcerias com outras instituições de ensino da EPT, como o Sistema S, da Confederação Nacional da Indústria (CNI) ou escolas privadas. Porém, a responsabilidade pela qualidade e fiscalização permanece com a unidade da federação.

Juros por Educação

O Juros por Educação faz parte doPrograma de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag),instituído pelaLei Complementar nº 212/2025, que permite que estados e Distrito Federal renegociem suas dívidas com a União e façam investimentos em áreas estratégicas, como a educação profissional e tecnológica (EPT) nível médio.

Atualmente, as metas de desempenho coincidem com as metas estabelecidas para a educação profissional no Plano Nacional de Educação (PNE) vigente (metas 10 e 11).

Com o programa, o governo federal quer promover a formação de jovens para o mundo do trabalho e, com isso, fomentar a inclusão social e econômica por meio da educação.

