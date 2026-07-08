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MS instala postos para emissão da nova identidade em aldeias indígenas e assentamento

Parceria entre a Sejusp e a SED levará o serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional a escolas estaduais em Dourados, Caarapó, Aquidauana e Ponta Porã

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

08/07/2026 - 16h14
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A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED), iniciou a implantação de novos Postos de Identificação para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) em quatro unidades da Rede Estadual de Ensino localizadas em comunidades indígenas e no Assentamento Itamarati, em Mato Grosso do Sul.

A iniciativa contempla escolas estaduais nos municípios de Dourados, Caarapó, Aquidauana e Ponta Porã, com o objetivo de descentralizar o serviço de identificação civil e ampliar o acesso da população à emissão do novo documento de identidade.

Os novos postos funcionarão na Aldeia Jaguapiru, em Dourados; na Aldeia Te’yikue, em Caarapó; na Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel – Hoyenó’O, em Aquidauana; e no Distrito de Nova Itamarati, no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã.

Segundo a Sejusp, a implantação das unidades busca atender moradores que enfrentam dificuldades para se deslocar até os postos convencionais de identificação, reduzindo barreiras geográficas e facilitando o acesso ao serviço.

Além de aproximar o atendimento da população, a medida fortalece a política de inclusão social e de garantia de direitos, uma vez que a Carteira de Identidade Nacional é um documento essencial para o acesso a diversos serviços públicos, programas sociais, matrícula escolar, atendimento na rede de saúde e demais políticas públicas.

A expectativa do governo estadual é que a descentralização do serviço contribua para ampliar a cobertura da emissão da CIN em regiões mais afastadas dos centros urbanos, especialmente entre populações indígenas e famílias residentes em assentamentos rurais, promovendo cidadania e facilitando o exercício de direitos fundamentais.
 

Flagrante

Motorista de aplicativo ouve negociação de arma em Campo Grande e aciona PM

Passageiro teria combinado a compra de uma pistola por R$ 10,3 mil; suspeito foi localizado no Jardim Zé Pereira com carregador e indicou onde escondia a arma

08/07/2026 16h19

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Foto: Divulgação

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A atenção de um motorista de aplicativo foi determinante para que a Polícia Militar apreendesse uma pistola e prendesse um homem suspeito de comercializar armamento irregular na noite desta terça-feira (7), no bairro Jardim Zé Pereira, em Campo Grande.

O profissional ouviu parte de uma negociação durante uma corrida e decidiu procurar uma equipe policial para relatar a situação.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista abordou os policiais que realizavam patrulhamento na região e informou que o passageiro conversava ao telefone sobre a compra de uma pistola.

Durante o trajeto, ele teria ouvido o homem dizer que levaria R$ 5 mil em dinheiro para o pagamento inicial e que o restante do valor seria transferido por Pix.

Além de relatar o conteúdo da conversa, o motorista também indicou o endereço onde ocorreria o encontro e descreveu as características do suposto vendedor, que estaria em frente a uma residência usando casaco azul com listras amarelas e bermuda jeans.

Com as informações, os militares seguiram até o local e encontraram um homem com as mesmas características sentado na calçada. Durante a abordagem, os policiais localizaram um carregador de pistola calibre .380 no bolso do suspeito.

Questionado sobre o armamento, o homem admitiu que a pistola estava guardada em seu quarto. A mãe dele autorizou a entrada da equipe na residência e afirmou desconhecer a existência de armas no imóvel.

No quarto indicado, os policiais encontraram uma pistola Taurus PT 58 HC, calibre .380, além do carregador apreendido durante a abordagem.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito declarou que adquiriu a arma no Paraguai pelo valor de R$ 9,8 mil e pretendia revendê-la por R$ 10,3 mil, obtendo lucro com a negociação.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado. A pistola e o carregador permaneceram apreendidos e ficarão à disposição da investigação.

A Polícia Civil deverá apurar a origem da arma e as circunstâncias da negociação interrompida pela denúncia do motorista de aplicativo.

Atacadista

Bairro Tiradentes pode ganhar novo Atacadão até o final do ano

O novo atacadista terá mais de 10 mil m², deve gerar mais de 150 empregos e aumentar o tráfego no local

08/07/2026 16h00

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Fachada do Atacadão em Campo Grande

Fachada do Atacadão em Campo Grande FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

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O bairro Tiradentes, localizado na região leste de Campo Grande, deve ganhar um Atacadão até o final deste ano. A rede atacadista já possui quatro mercados na Capital, conhecido pelo modelo "atacarejo", localizados na Avenida Gunter Hans, na Avenida Cônsul Asaf Trad, na Avenida Duque de Caxias e na Avenida Costa e Silva.

O novo atacadista será instalado em um terreno localizado na avenida Ministro João Arinos e deve abranger uma área de mais de 10,7 mil metros quadrados. 

As informações foram divulgadas em um Estudo de Impacto para a Vizinhança (EIV), documento que avalia os efeitos positivos e negativos de uma construção ou funcionamento dos empreendimentos. Nele, estão os impactos no trânsito, infraestrutura e qualidade de vida da região. 

De acordo com o documento, o projeto, intitulado Atacadão CG5, "apresenta potencial não apenas para atender à demanda local, mas também para impulsionar a valorização imobiliária do entorno, estimular o consumo e gerar oportunidades de emprego e renda". 

Ao todo, as áreas do estabelecimento serão divididas em:

  • Área de vendas - 5,05 mil m²
  • Frente de caixa - 656,6 m²
  • Depósito - 632,1 m²
  • Câmaras frias - 737,2 m²
  • Administração - 426,26 m²
  • Estacionamento coberto (248 vagas) - 2,26 mil m²
  • Estacionamento de motos (60 vagas) - 149,6 m²
  • Docas - 230,9 m²
  • Beiral - 182,2 m²
  • Casa de Máquinas - 101,7 m²
  • Padaria - 54,7 m²
  • Açougue - 110,6 m²
  • Fatiados - 30,6 m²
  • Outros - 170,9 m²

O término da construção do empreendimento está previsto para dezembro deste ano e deve gerar, pelo menos, 150 novos empregos.

Segundo o EIV, a região do Tiradentes, onde o Atacadão deve ser implantado, possui mais de 21,8 mil habitantes, com idade média de 30,8 anos de idade, e uma taxa média de crescimento de 1,59% a cada ano.

Na área de influência do novo mercado, foram observadas 2.893 unidades residenciais, 62 comércios, 40 unidades de serviços e 271 lotes vagos. 

A construção também estará localizada em uma área de vias rápidas, com presença de pontos de ônibus próximos, uma unidade da Rede de Saúde, três escolas públicas, praças e parques em torno.

Assim, a implantação do empreendimento deve melhorar a dinâmica local, já que pode contribuir para a redução dos vazios urbanos, trazendo novos investimentos para a região, segundo a Planurb. 

Com relação ao trânsito, a avenida João Arinos tem uma média de 34,2 mil veículos circulando por dia, chegando a 2,6 mil carros por hora no horário de pico no sentido bairro-centro e centro-bairro. 

Levando em consideração que o mercado será um "Polo Gerador de Tráfego", e a frota de veículos cresce a cada ano em Campo Grande (em 2026, a frota estimada é 24% maior que em 2022), a presença de ruas de "escoamento", como a Rua Soldado da PM Reinaldo de Andrade, garante que a via principal atenda a demanda viária, mesmo com a presença de filas no momento do "rush" e trânsito lento.

O empreendedor formal do projeto é a May Empreendimentos Imobiliários Ltda., representada por Ricardo Jorge Carneiro da Cunha. O estudo técnico é assinado pela arquiteta e urbanista Vera Lúcia Giraldelli Peri

Opinião pública

A audiência pública para discutir o projeto será realizada no dia 13 de agosto de 2026, uma quinta-feira, às 18h, na Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), localizada na Avenida Calógeras, 356, com entrada pela Rua Dr. Mário Corrêa, no Bairro Glória.

O encontro também terá transmissão simultânea pelo canal da Educação Ambiental da Planurb no YouTube.

O encontro torna público o Estudo e o espaço estará aberto para discussão. 

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