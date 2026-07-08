MS instala postos para emissão da nova identidade em aldeias indígenas e assentamento

Flagrante

Passageiro teria combinado a compra de uma pistola por R$ 10,3 mil; suspeito foi localizado no Jardim Zé Pereira com carregador e indicou onde escondia a arma

A atenção de um motorista de aplicativo foi determinante para que a Polícia Militar apreendesse uma pistola e prendesse um homem suspeito de comercializar armamento irregular na noite desta terça-feira (7), no bairro Jardim Zé Pereira, em Campo Grande.

O profissional ouviu parte de uma negociação durante uma corrida e decidiu procurar uma equipe policial para relatar a situação.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista abordou os policiais que realizavam patrulhamento na região e informou que o passageiro conversava ao telefone sobre a compra de uma pistola.

Durante o trajeto, ele teria ouvido o homem dizer que levaria R$ 5 mil em dinheiro para o pagamento inicial e que o restante do valor seria transferido por Pix.

Além de relatar o conteúdo da conversa, o motorista também indicou o endereço onde ocorreria o encontro e descreveu as características do suposto vendedor, que estaria em frente a uma residência usando casaco azul com listras amarelas e bermuda jeans.

Com as informações, os militares seguiram até o local e encontraram um homem com as mesmas características sentado na calçada. Durante a abordagem, os policiais localizaram um carregador de pistola calibre .380 no bolso do suspeito.

Questionado sobre o armamento, o homem admitiu que a pistola estava guardada em seu quarto. A mãe dele autorizou a entrada da equipe na residência e afirmou desconhecer a existência de armas no imóvel.

No quarto indicado, os policiais encontraram uma pistola Taurus PT 58 HC, calibre .380, além do carregador apreendido durante a abordagem.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito declarou que adquiriu a arma no Paraguai pelo valor de R$ 9,8 mil e pretendia revendê-la por R$ 10,3 mil, obtendo lucro com a negociação.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado. A pistola e o carregador permaneceram apreendidos e ficarão à disposição da investigação.

A Polícia Civil deverá apurar a origem da arma e as circunstâncias da negociação interrompida pela denúncia do motorista de aplicativo.