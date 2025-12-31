MS lidera ranking de indígenas presos e terá de adaptar presídios

LOTERIAS

Prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história, será sorteado na noite de 31 de dezembro; concurso especial não acumula e pode pagar milhares de ganhadores

O concurso especial será sorteado no dia 31 de dezembro, às 22h Foto: Divulgação

A contagem regressiva para a virada do ano também é marcada pela expectativa em torno da Mega da Virada 2025, que promete distribuir um prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior já oferecido na história das loterias brasileiras. O concurso especial será sorteado no dia 31 de dezembro, às 22h, e as apostas podem ser feitas até as 20h do mesmo dia.

Os jogos estão disponíveis em casas lotéricas, no site Loterias Caixa, aplicativo oficial e também pelo internet banking da Caixa para clientes do banco. Como ocorre todos os anos, a Mega da Virada costuma provocar filas, alta procura por bolões e grande volume de apostas nas últimas horas antes do fechamento.

Diferente dos concursos regulares, a Mega da Virada não acumula. Isso significa que, se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio principal é redistribuído entre os apostadores das faixas seguintes, garantindo que todo o valor arrecadado seja pago.

Como jogar ?

A Mega da Virada oferece diferentes modalidades de aposta, que permitem ao jogador escolher desde jogos simples até apostas coletivas.

Na aposta simples, o participante seleciona de 6 a 20 dezenas entre as 60 disponíveis no volante. O valor do jogo varia conforme a quantidade de números marcados, quanto mais dezenas, maior o preço, mas também maiores as chances de ganhar.

Já a Surpresinha é indicada para quem prefere contar com a sorte: o próprio sistema das Loterias Caixa escolhe as dezenas de forma aleatória, sem que o jogador precise selecionar os números manualmente.

Outra opção é a Teimosinha, modalidade que permite concorrer com a mesma combinação de números por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou até 12 concursos consecutivos, evitando a necessidade de registrar a aposta a cada sorteio.

Também é possível participar por meio do Bolão, que viabiliza apostas coletivas. Nessa modalidade, o valor do jogo e o prêmio são divididos entre os integrantes do grupo, podendo o apostador montar seu próprio bolão ou adquirir cotas organizadas pelas lotéricas, que podem cobrar taxa de serviço adicional.

Quanto custa apostar?

A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6. Quem quiser aumentar as chances pode marcar mais números, mas o valor cresce de forma significativa conforme a quantidade de dezenas escolhidas.

6 números – R$ 6

7 números – R$ 42

8 números – R$ 168

9 números – R$ 504

10 números – R$ 1.260

15 números – R$ 25.025

20 números – R$ 232.560

Quais são as chances de ganhar o prêmio principal?

Criada em 2009, a Mega da Virada já contemplou 130 apostas que acertaram as seis dezenas ao longo de suas edições. No histórico dos sorteios, alguns números se repetem com mais frequência e aparecem entre os mais sorteados:

10 – sorteado cinco vezes

5, 33 e 36 – apareceram quatro vezes cada

3, 17, 20, 29, 34, 41, 56 e 58 – registrados três vezes cada

As chances de levar o prêmio máximo variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas no volante. Em uma aposta simples, com seis números, a probabilidade de acerto é de uma em mais de 50 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Já para quem marca 20 dezenas, as possibilidades aumentam de forma significativa, chegando a cerca de uma chance em 1.292 de acertar as seis dezenas.

Ganhadores de MS

Conforme dados apurados junto à Caixa Econômica Federal, os prêmios somados dos ganhadores de Mato Grosso do Sul ao longo dos anos totalizam pouco mais de R$ 54,2 milhões.

Este valor é referente apenas os ganhadores do prêmio principal, mas há ainda milhares que acertaram a quadra e a quina e também garantiram algum dinheiro, porém de menor valor.

No primeiro ano de realização, em 2008, o concurso se chamou Mega-Sena especial de final de ano e não teve ganhadores na Sena. A partir de 2009, houve reformulação, já com o Nome de Mega da Virada, onde o prêmio não acumula e há pagamento mesmo que ninguém acerte a sena.

Nos oito primeiros anos da Mega da Virada, de 2008 a 2015, não houve acertadores do Estado para as seis dezenas.

Já em 2016, no concurso 1890, houve o primeiro milionário do concurso especial no Estado, sendo um apostador de Campo Grande, que dividiu o prêmio com outros cinco apostadores no País. Cada um levou para casa o prêmio de R$ 36.824.758,22.

No ano seguinte, em 2017, novamente não houve sul-mato-grossenses entre os ganhadores.

Em 2018, porém, a sorte estava com três moradores de Mato Grosso do Sul, que levaram, cada um, o prêmio de R$ 5.818.007,36. O prêmio individual foi menos porque, neste concurso, 52 pessoas acertaram a sena e tiveram que dividir a bolada.

Nos cinco anos seguintes, até 2023, não houve mais acertadores da sena no Estado.

Em 2024, a Mega da Virada sorteou o maior prêmio da história do concurso especial até então, de R$ 588,9 milhões. Dezessete apostadores de Mato Grosso do Sul ficaram no "quase" e acertaram cinco, das seis dezenas, com prêmio de R$ 70.083,58 para cada.

*Colaborou Glaucea Vaccari*

