MS pode ter temperaturas abaixo dos 5ºC nos próximos dias

Uma frente fria avança em Mato Grosso do Sul neste fim de semana, diminuindo as temperaturas significativamente e trazendo probabilidade de chuva, principalmente nas regiões sul e sudoeste do estado.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), podem ocorrer temperaturas mínimas próximas dos 5-7°C na região sul do estado, e abaixo dos 5ºC em áreas pontuais.

Esse cenário meteorológico dá uma trégua no tempo quente e seco que os sul-mato-grossenses vêm enfrentando nos últimos dias, com temperaturas próximas ou acima de 40°C e baixíssima umidade relativa do ar.

Confira a previsão para o fim de semana:

Sábado

No sábado (24) a frente fria deverá avançar para todas as regiões do estado com aumento de nebulosidade, queda nas temperaturas e possibilidade de chuvas no Estado.

Vale destacar que a chance de chuva aumenta em algumas regiões devido ao maior aporte de umidade vindo da Bolívia e do Paraguai, aliado ao deslocamento da frente fria.

Entre sexta-feira (23) e sábado (24) espera-se os maiores acumulados de chuva, podendo ultrapassar os 20 mm em algumas regiões, com destaque para sul e sudoeste do MS.

São esperadas temperaturas mínimas entre 10-14°C e máximas entre 14-22°C para as regiões sul, sudoeste e leste. Na região pantaneira, mínima de 15-16°C e máximas de até 20°C. Para a região norte e bolsão estão previstas mínimas de 16-18°C e máximas de até 35°C.

Em Campo Grande, mínima de 14°C e máxima de 22°C.

Domingo

No domingo o tempo volta a ficar firme na maioria das regiões do estado.

Espera-se maior cobertura de nuvens e temperaturas mais amenas. Ainda há uma baixa probabilidade de chuva principalmente nas regiões sul e central do estado.

As mínimas ficam baixas nas regiões sul, sudoeste e leste do estado, com valores de 7-11°C e máximas entre 18-20°C. Na região pantaneira, mínima de 14-15°C e máximas de até 19°C. Para a região norte e bolsão estão previstas mínimas de 14-16°C e máximas de até 24°C.

Em Campo Grande, mínima de 12°C e máxima de 17°C.

Umidade volta a cair no início da semana

Na segunda e na terça-feira (26 e 27), a previsão indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. O tempo volta a ficar seco com previsão de baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10-20%.

Na segunda-feira (26) são esperadas temperaturas mínimas entre 4-9°C e máximas entre 19-23°C para as regiões sul, sudoeste e leste. Na região pantaneira, mínima de 11-15°C e máximas de até 26°C. Para a região norte e bolsão estão previstas mínimas de 10-15°C e máximas de até 28°C. Em Campo Grande, mínima de 11°C e máxima de 24°C.

Já na terça-feira (27) as temperaturas estarão em elevação podendo atingir os 24°C na região sul e leste. Já nas regiões pantaneira e sudoeste as máximas tendem a chegar até 31°C e mínimas entre 14-17°C. Para a região norte e bolsão estão previstas mínimas de 10-17°C e máximas de até 34°C. Em Campo Grande, mínima de 15°C e máxima de 29°C.

