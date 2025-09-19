Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CIDADE MORENA

MS prevê até R$ 45 milhões para ampliação do Aeroporto Santa Maria em Campo Grande

Licitação têm abertura prevista para  dia 08 de outubro, às 09h30 pelo horário de Mato Grosso do Sul

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

19/09/2025 - 10h15
Através da edição de hoje (19) do Diário Oficial, o Governo de Mato Grosso do Sul anunciou através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimento (Agesul) a previsão de até R$ 45 milhões em investimentos para a ampliação do aeroporto Santa Maria, que fica na saída para Três Lagoas, em Campo Grande. 

Conforme a Agência, a disputa pelo menor preço prevê até R$45.859.175,76 para a restauração e ampliação da chamada Pista de Pouso e Decolagem (PPD), pátio e taxiway, além da implantação de guarita e receptivo para o volume de passageiros que embarcam e desembarcam. 

Essa licitação têm abertura prevista para  dia 08 de outubro, às 09h30 pelo horário de Mato Grosso do Sul, sendo esse um espaço que está longe de ter a movimentação de aeronaves e o fluxo de passageiros do Aeroporto Internacional de Campo Grande, mas que serve de "auxílio" e que desde 2012 deixou de ser um simples aeródromo para integrar a categoria da "prateleira de cima". 

Estrutura e investimentos

Importante explicar que, essa função de "aeroporto auxiliar" ao Internacional de Campo Grande só foi possível graças aos investimentos anunciados ainda em 2019, a partir de quando foi previsto para o espaço a implantação de um sistema de iluminação que possibilidade os pousos noturnos. 

Até essa época, em caso de uma possível emergência noturna na Capital, as aeronaves precisavam recorrer aos aeroportos de Dourados, Corumba e Três Lagoas, distantes 250,1 quilômtros, 427,5 e 326,6 km respectivamente de Campo Grande. 

Antes disso, o espaço atendia produtores rurais, empresas de fretamento de aeronaves, bem como a unidade regional da Divisão de Operações Aéreas (DOA) da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com suas duas pistas, a de pouso e decolagem que possuía 1,5 mil metros por 30 metros de largura, e a de taxiamento, com 1,5 mil metros e 23 metros de largura.

Nessa época, cabe ressaltar, que o tráfego aéreo chegou a registrar 60 voos diários no aeroporto Santa Maria em Campo Grande. 

Também vale destacar que, apesar do investimento de R$ 2,5 milhões, a obra anunciada em 2019 se foi concretizada em maio de 2022, a partir de quando o Aeroporto Santa Maria passou finalmente a operar com pista noturna, atendendo assim os possíveis casos de emergência e atuando em reforço noturno ao Internacional de Campo Grande. 

Além disso, sendo que não basta apenas a devida iluminação para operação noturna, foi somente nessa época que o espaço obteve a autorização da Agência Nacional de Aviação (ANAC) e aval do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) para tal finalidade. 

O Aeródromo Santa Maria, para além da iluminação noturna, também passou por um alargamento das faixas de pousos, que antes possuam a medida correspondia a 1.100 x 23 metros, agora mede 1.500 x 30 metros. 

 

CARGA PESADA

Dnit fecha o cerco a caminhoneiros que "detonam" o asfalto de rodovias em MS

Balança móvel voltou a funcionar no segundo semestre deste ano e há previsão para compra de equipamentos fixos

19/09/2025 09h00

Balança móvel do Dnit está em funcionamento na BR-262 e reportagem do Correio do Estado flagrou operação próximo da Capital

Balança móvel do Dnit está em funcionamento na BR-262 e reportagem do Correio do Estado flagrou operação próximo da Capital Paulo Ribas

Após seis meses, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) voltou a colocar em operação a balança móvel que fiscaliza os caminhões em rodovias federais de Mato Grosso do Sul. O equipamento pune aqueles motoristas que trafegam acima do peso permitido e, assim, contribuem para “detonar” o piso das estradas.

Neste mês a reportagem do Correio do Estado flagrou o único equipamento em operação de Mato Grosso do Sul na BR-262, em Campo Grande, e, segundo o Dnit, o equipamento seguirá em funcionamento na rodovia.

O equipamento, conforme o Dnit, ficou seis meses parado e só operou neste ano a partir do final de junho.

“O Dnit informa que atualmente há uma balança móvel em operação no Estado do Mato Grosso do Sul. A operação dessa balança iniciou em 25/06/2025. Como citado, no momento tem-se em funcionamento uma balança móvel da BR-262”, diz trecho de nota encaminhada ao Correio do Estado. 

Além do equipamento, o Dnit informou que está em processo de finalização um edital para compra e instalação de duas balanças fixas, que serão colocadas nas rodovias BR-262 e BR-267, em Mato Grosso do Sul. A operação desses equipamentos deverá ser feita em postos de pesagem misto (PPM), onde também deverá ter mais duas balanças móveis.

“A mobilização de balanças móveis é um dos componentes que faz parte do plano de implementação dos postos de pesagem misto [PPM]. Nesse programa serão construídas estações de controle-pista [ECP – balanças fixas na pista de rolamento que fazem a pesagem com os veículos em movimento] e farão a pré-seleção de veículos pesados”, explica o Dnit. 

“No Mato Grosso do Sul estão previstas duas ECPs a serem construídas na BR-262 e BR-267. Os veículos que acusarem sobrepeso na pré-seleção serão encaminhados à área de pesagem lenta de precisão [balança móvel], que se detectado sobrepeso, serão autuados. As ECPs encontram-se em fase final de planejamento para início da construção”, completou o órgão federal. 

O Dnit ainda afirmou que com a operação desses equipamentos em conjunto “haverá grande melhoria e eficiência no processo de fiscalização de peso no Estado”. 

“Em suma, haverá 2 ECPs operando em conjunto com 2 balanças móveis, além de 1 balança móvel que poderá ser acionada em qualquer ponto da malha federal sob jurisdição do Dnit no Estado”, declarou o órgão federal. 

Em 2024, foram lavradas 2.023 autuações por excesso de peso nas rodovias sob jurisdição da Autarquia no estado de Mato Grosso do Sul.

Este ano, porém, como o início das operações ocorreu em 25 de junho, e há um período em que são realizados testes de comunicação para o envio de dados, ainda não há número de autuados no ano.

MANUTENÇÃO

O excesso de peso é um dos principais fatores da decomposição da rodovia e contribui para o surgimento de buracos e o afundamento da pista. 

Segundo o Dnit, a medida não é apenas para cumprir a lei, mas principalmente para proteger a vida dos usuários que trafegam pelas rodovias todos os dias, além de preservar o patrimônio, que contribui para o desenvolvimento do País.

“O excesso de peso transportado acelera o desgaste prematuro da pista, aumenta as chances de acidentes e coloca em risco tanto os caminhoneiros, quanto os demais usuários da estrada”, diz nota do Dnit.

“O Código de Trânsito Brasileiro [CTB] estabelece o direito de todos a trafegar em condições seguras e atribui a autarquia, por meio do Artigo 21, a responsabilidade de manter esse controle nas estradas federais. Por isso, a recomendação é clara: antes de pegar a estrada, os caminhoneiros devem conferir o peso do veículo. Assim, evitam multas, ajudam a preservar as rodovias e contribuem para um trânsito mais seguro e organizado”, completa o Dnit.

LEI

Os limites de peso por eixo nas rodovias de Mato Grosso do Sul estão definidos pela Resolução nº 882/2021 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e variam conforme o tipo de eixo. Os eixos simples podem carregar até seis toneladas, e os eixos simples com rodas duplas até 10 toneladas. Caminhões com dois eixos podem suportar até 17 toneladas, e veículos com três eixos até 25,5 toneladas. 

Em 2021, uma medida provisória alterou a Lei nº 7.408/1985, sobre a tolerância e os limites de peso bruto total ou sobre o peso bruto transmitido por eixo à superfície das vias públicas. Na pesagem dos caminhões, a tolerância do peso bruto total passou de 10% para 12,5% por eixo nas cargas acima de 50 toneladas. Para cargas inferiores 50 toneladas é permitido até 5% de excesso no peso.

O CTB prevê multa pelo excesso de peso nos caminhões. Acima de 1.000 kg, a infração será gravíssima, punida com multa de R$ 191,54 a cada 500 kg ou fração. Além disso, os veículos flagrados podem ficar retidos até que seja providenciada a remoção da carga excedente.

*SAIBA

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) exige que veículos com mais de 3.500kg sejam pesados. Tentar fugir da pesagem também é motivo de penatidade, segundo o Código de Trânsito Brasileiro.

TRÂNSITO

Agetran usa mortes para manter contrato sem licitação

Agência municipal disse que a decisão judicial de suspender multas aplicadas por radares "acarreta grave e irreparável dano à ordem, à segurança e à saúde pública"

19/09/2025 08h30

Radares de Campo Grande, segundo a Agetran, estão desligados para a troca por novos equipamentos de vencedora da licitação

Radares de Campo Grande, segundo a Agetran, estão desligados para a troca por novos equipamentos de vencedora da licitação Gerson Oliveira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) entrou com recurso contra a decisão judicial que determinou a suspensão de pagamento e aplicação de multas dos últimos 12 meses em Campo Grande, usando de “muleta” as mortes nas ruas de Campo Grande, para dar continuidade no contrato com o Consórcio Cidade Morena sem que houvesse aditivo, que se encerrou no dia 5 de setembro do ano passado, e não foi publicada uma renovação.

No pedido de efeito suspensivo, a pasta reforça que a manutenção da decisão do juiz Flávio Renato Almeida Reyes é prejudicial à segurança e saúde da população, visto que os radares eletrônicos agem como um fiscalizador e, consequentemente, um agente atenuante de atitudes erradas no trânsito campo-grandense.

“A sua manutenção acarreta grave e irreparável dano à ordem, à segurança e à saúde pública, configurando o chamado periculum in mora reverso. Que coloca em risco a segurança viária e a vida da população. A ausência de fiscalização contínua e eficaz levará a um aumento previsível de acidentes, lesões e óbitos, configurando um dano público muito maior do que aquele supostamente evitado”, afirma a Agetran.

Segundo levantamento enviado pela própria agência municipal à reportagem, do dia 1º de janeiro a 18 de setembro deste ano, Campo Grande registrou 45 mortes no trânsito, dos quais 33 eram motociclistas, 9 pedestres, 2 motoristas e um passageiro. Até o momento, os meses de maio e julho foram os mais fatais, com sete óbitos cada.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, nos nove primeiros meses de 2024, ocorreram 55 mortes nas ruas campo-grandenses decorrentes de acidentes, 18% a menos do que o registrado este ano. Porém, é importante ressaltar que este mês ainda não chegou ao fim, então, esta diferença de um ano para outro pode diminuir.

Ainda na argumentação, a pasta explica que o monitoramento eletrônico auxilia em operações, ações e atividades das forças especiais, como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana, o que a Agetran descreve ser um grande prejuízo à segurança da Capital.

“A fiscalização de trânsito, seja por meio eletrônico ou manual, é um serviço público essencial, vinculado ao poder de polícia, cujo objetivo primordial é a segurança viária. Suspender essa atividade, ainda que provisoriamente, é colocar em risco a incolumidade física de motoristas, motociclistas e pedestres, ou seja, de toda a população, e fere o princípio da finalidade da Agetran”, afirma a pasta no decorrer da argumentação no pedido de efeito suspensivo.

A Agetran ainda afirma que sua função é apenas acessória neste processo de multas, e que a aplicação delas é de responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). 

Diante disso, a pasta afirma que a decisão judicial é “materialmente inexequível, além de juridicamente equivocada”. “A competência exclusiva para a aplicação das penalidades administrativas e lançamento de pontuação nos prontuários de condutores é do Detran-MS, o que evidencia a ilegitimidade da Agetran e a impossibilidade prática de cumprimento da decisão”.

Radares de Campo Grande, segundo a Agetran, estão desligados para a troca por novos equipamentos de vencedora da licitação

ESSENCIAL?

Durante diversos trechos do recurso, a Agetran afirma que a fiscalização de trânsito é uma atividade essencial para a vida humana, como observado em alguns pontos mencionados nesta reportagem. Porém, o advogado e subscritor da ação popular movida pelo ex-prefeito e vereador Marquinhos Trad (PDT), Valdir Custódio, não concorda com essa descrição da pasta sobre a atividade dos radares eletrônicos.

“O serviço de fiscalização eletrônica não é um serviço essencial. Serviço essencial é aquele que se destina a toda a população de uma forma ampla e restrita e que impacta diretamente na saúde das pessoas. Então, quando a gente fala de coleta de lixo, quando a gente fala de transporte, a gente tá falando de saúde, de bem-estar, de segurança sanitária. Trânsito, a Agetran pode muito bem continuar cuidando da segurança do trânsito, da segurança viária, com a equipe de agentes e com a estrutura material que ela tem”, explica.

Além disso, o advogado voltou a “bater na tecla” de que é necessário uma concessão para que seja legal essa cobrança feita pelos radares, o que não teria sido feito desde o dia 5 de setembro do ano passado, quando o contrato entre a Prefeitura de Campo Grande e o Consórcio Cidade Morena chegou ao fim.

“Essa concessão já expirou, o contrato já venceu, e realizar a delegação desse poder de polícia sem a existência de um instrumento contratual válido é uma ilegalidade e é uma improbidade administrativa flagrante. Aplicar uma multa com o objeto da delegação de um poder de fiscalização em matéria de trânsito, sem a existência de um contrato válido, é uma ilegalidade, é um absurdo e é uma afronta ao cidadão de bem campo-grandense”, destaca Valdir Custódio ao Correio do Estado.

CONTEXTO

De 2018 a 2024, a gestão desses equipamentos em Campo Grande foi feita pelo Consórcio Cidade Morena, que anotou o máximo de aditivos permitidos no período, sete no total, que somaram R$ 54.820.284,75.

Porém, no dia 5 de setembro do ano passado, este contrato terminou. Mesmo assim, os radares continuaram multando os campo-grandenses após o término do acordo, mas sem nenhuma oficialização de renovação no prazo, o que seria ilegal.

Em maio, a Prefeitura de Campo Grande lançou a licitação para empresas interessadas em administrar o monitoramento eletrônico da cidade, com gasto estimado em R$ 50.255.742,97. Três meses depois, a empresa paulista Serget Mobilidade Viária venceu o processo licitatório, com um lance de R$ 47.994.235,00, um deságio de 4,5% em relação ao previsto pelo executivo.

Curiosamente, esta “nova empresa” vencedora não é tão nova assim. O Consórcio Cidade Morena era formado por três empresas: Perkons SA, Fiscal Tecnologia e Automação e Serget Mobilidade Viária Ltda. Ou seja, a gestão dos radares passou das mãos de três empresas, para apenas uma delas.

Os radares de Campo Grande foram desligados no último dia de agosto. Os aparelhos foram desligados para que haja a troca para os novos equipamentos da empresa vencedora. Portanto, em teoria, as infrações no trânsito estão sendo autuadas apenas pelos Guardar, visto que o monitoramento eletrônico está fora do ar.

