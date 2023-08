MS publica regras para limpeza de pastagens no Pantanal

mudança no tempo

A chuva deve começar entre a tarde e a noite da sexta-feira (18), avançando para as demais regiões durante o sábado (19)

Neste final de semana, os sul-mato-grossenses terão um “refresco”, com alívio do tempo seco e quente. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado (Cemtec), há o avanço de uma frente fria, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade.

“Em conjunto a estes sistemas, temos o deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão no Paraguai que favorecem a formação de instabilidades no estado”, informou o Cemtec.

Logo, espera-se que a partir de hoje (18), ocorra chuvas de intensidade fraca a moderada em algumas localidades de Mato Grosso do Sul. Além disso, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Conforme dado do Cemtec, a chuva deve começar entre a tarde e a noite da sexta-feira (18), avançando para as demais regiões durante o sábado (19). Já no domingo (20), as chuvas retornam principalmente nas regiões sul, sudeste e leste do MS.

Sobretudo, há previsão de queda gradativa nas temperaturas ao longo do final de semana, com valores de mínimas entre 12-14°C, principalmente na região sul do estado.

Previsão diária em MS

Hoje (18), as temperaturas previstas ainda são altas, com valores que podem atingir os 36°C. As temperaturas mínimas oscilam entre 18-19°C e máximas de até 34°C nas regiões sul e leste, mostra o Cemtec.

Para as regiões norte, sudoeste, pantaneira e nordeste, são esperadas temperaturas mínimas entre 18-23°C e máximas de até 36°C. Em Campo Grande, mínima de 21°C e máxima de até 32°C.

Entre sábado (19) e domingo (20), as temperaturas terão queda significativa. São previstas temperaturas mínimas entre 12-16°C e máximas que podem atingir os 24°C nas regiões sul e leste.

Para as regiões norte, sudoeste, pantaneira e nordeste, são esperadas temperaturas mínimas entre 17 e 21°C e máximas de até 32°C. Na capital, mínimas entre 18-19°C e as temperaturas máximas estarão mais amenas, com valores de até 26°C.

Campo Grande

Conforme a previsão disponibilizada pelo Climatempo, Campo Grande marca uma previsão de chuva estimada em 90%, com chance de acumular 15mm ainda hoje (18). Ainda assim, a umidade relativa do ar não deve aumentar muito, chegando a máxima de 40%.

Por outro lado, a partir de sábado (19), deve ser possível sentir a melhora mais significativa na umidade do ar, chegando a máxima de 75% e chuvas que podem acumular 25mm. O mesmo é aguardado para domingo (20).

Já as temperaturas devem variar entre a máxima de 27ºC e a mínima de 18ºC ao longo do fim de semana na Capital. As quedas mais significativas devem atingir mais a região sul do Estado.

Chuva

Ainda conforme o Cemtec, entre 17 de agosto e 02 de setembro, são previstos acumulados de chuvas de até 60mm, com os maiores acumulados previstos para as regiões central, leste e sudeste do estado de Mato Grosso do Sul.

Entretanto, o Cemtec ressalta a importância de um acompanhamento das previsões semanais, devido às incertezas inerentes às previsões que ultrapassam três dias.

Além disso, nesta sexta (18), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou três alertas de perigo para tempestades no Estado, principalmente para a região sul do Estado.

Atualmente, o Estado está a mais de 60 dias sem registrar chuvas significativas.