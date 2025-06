MS quer destravar obras do estádio Morenão em Campo Grande

Último jogo disputado no Morenão pelo Sul-Mato-Grossense ocorreu no dia 23 de maio de 2021 - Arquivo/Correio do Estado/P.R

Com audiência pública marcada para a próxima terça-feira (17) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com representantes do Escritório de Parcerias Estratégicas, da Universidade Federal e do Governo, o Estado busca destravar as obras no estádio Morenão, em Campo Grande.

Com processo de concessão a passos lentos, o pedido por audiência partiu do gabinete do deputado Pedrossian Neto (PSD), que tem a intenção de "atualizar a situação do processo de transferência do estádio e discutir os eventuais projetos relacionados ao espaço" , como destacado pela Agência Alems em nota.

Considerado o maior estádio de Mato Grosso do Sul, o Morenão está "abandonado" há tempos e o gramado, se antes era plano, dá lugar a morros e terra e mato alto em determinados pontos.



"O Morenão, esse gigante, está interditado há anos. O futebol sul-mato-grossense definhando, enquanto o Cuiabá, nosso vizinho, brigando por uma vaga na série A. Se a gente não agir, vamos perder de vez esse patrimônio", lembrava Pedrossian em vídeo publicado em suas redes sociais em março deste ano.

Ainda em 2021 houve o anúncio de R$ 9 milhões, feito pelo então governador Reinaldo Azambuja (PSDB), com a promessa de que a reforma do estádio Morena iria finalmente sair do papel.

Porém, passada gestão do Executivo adiante, o titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Ferreira Miranda, afirmou ao Correio do Estado em setembro de 2023 de que o Morenão ficaria pronto ao final de 2024

Estádio histórico

Batizado de Estádio Universitário Pedro Pedrossian, em seu vídeo publicado em abril o deputado apresentou inclusive uma flâmula de inauguração do equipamento que leva o nome de seu avô, data de 07 de março de 1971.

Registrada na tempo e memória por uma partida entre Flamengo e Corinthians, a qual teve vitória do time rubro-negro sobre o clube alvi-negro, ali abriam-se os portões da história do estádio Morenão em Campo Grande.

Se atualmente a seleção, sob o novo comando de Carlo Ancelotti, precisou vir ao Brasil para conquistar a vitória sobre o Paraguai na Neo Química Arena, a última vez que o campo-grandense pôde ver os ídolos da "amarelinha" está prestes a completar uma década.

Foi em outubro de 2009, na última rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2010, que o público presente no Morenão pôde assistir a partida entre Brasil e Venezuela.

Com isso, a última passagem da seleção brasileira por território sul-mato-grossense aconteceu há cerca de 16 anos.

Já o último jogo disputado no Morenão pelo tradicional campeonato Sul-Mato-Grossense ocorreu no dia 23 de maio de 2021, com o estádio sem receber partidas oficiais desde então.

Em um passado mais longínquo, quem nasceu antes da virada do milênio ainda teve a chance de tentar presenciar uma partida, já que na década de 90 dois jogos da seleção foram disputados no Morenão.

Primeiro, o Brasil empatou em 1 a 1 contra o Paraguai no ano de 1991, durante preparativo amistoso para a Copa América daquele ano.

Depois disso, em dezembro de 1999, a seleção sub-23, comandada então pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, enfrentou novamente os hermanos paraguaios em amistoso, com um novo empate.

Nesse jogo de 99 o placar da partida foi mais dilatado, com três gols para cada lado, disputa que cerca de 38 mil pessoas presenciaram em Mato Grosso do Sul.

**(Colaborou Felipe Machado)

