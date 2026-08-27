MS recebe mais seis profissionais do programa Mais Médicos Especialistas

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Mato Grosso do Sul terá mais seis profissionais do projeto Mais Médicos Especialistas, para reforçar o atendimento nos municípios de Três Lagoas, Dourados, Nova Alvorada do Sul e Ponta Porã.

Além dos seis novos médicos, que chegam ainda nesta semana, o Estado já tem outros cinco profissionais especialistas do primeiro ciclo do projeto em atividade, que atuam nas especialidades de anestesiologia, cirurgia geral, colonoscopia e videolaringoscopia e endoscopia nasofaríngea.

O Ministério da Saúde prorrogou até fevereiro de 2027 a permanência dos profissionais do primeiro ciclo do Projeto Mais Médicos Especialistas no Estado e em todo o País.

De acordo com o Ministério, a medida garante a atuação ininterrupta de médicos especialistas nos municípios até a publicação de um novo edital, previsto para dezembro de 2026. A continuidade fortalece o objetivo central do programa, que é ampliar o acesso à atenção especializada e reduzir o tempo de espera da população por consultas, exames e cirurgias.

A chegada de novos especialistas reforça a assistência nos municípios, especialmente no interior.

Em todo o Brasil, o projeto já alcança dois mil médicos especialistasl. Cerca de 500 são anestesiologistas e 52% dos especialistas atuam no interior do País. Atualmente, 1.480 médicos estão em atividade, além de 451 profissionais que chegam nesta semana pelo terceiro ciclo do Projeto Mais Médicos Especialistas.

De acordo com o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), Felipe Proenço, o Mais Médicos Especialistas já está consolidado como uma política de formação e provimento de especialistas para o Sistema Único de Saúde (SUS).

“A redução do tempo de espera está relacionada ao aumento do número de procedimentos realizados pelos especialistas. A produção é acompanhada por meio dos registros do Sistema de Informação Ambulatorial e do Sistema de Informação Hospitalar, além dos dados inseridos pelos profissionais em formação na Universidade Aberta do SUS,’’ explicou.

O Mais Médicos Especialistas oferta 24 cursos de aprimoramento, com a participação de 55 instituições mentoras.

Os médicos admitidos pelo edital nº 03/2025, cujos contratos venceriam em setembro, precisam, individualmente, cumprir os requisitos de aprimoramento, de serviço e de situação administrativa, além de manifestar interesse em continuar e obter aprovação dos gestores locais.

Formação

Conforme o Ministério da Saúde, no âmbito da formação, o SUS é o maior formador de especialistas do País.

Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com 1.049 residentes em saúde com bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde. Desse total, 551 estão em programas de residência médica e 498 em residências de área profissional.