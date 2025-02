MS registra 804 casos e uma morte por dengue em 2025

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mato Grosso do Sul já registrou uma morte e 804 casos confirmados de dengue em 2025. Os números foram apresentados no boletim da 7ª semana epidemiológica, divulgado nesta sexta-feira (21) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Ao todo, foram 2.515 casos prováveis de dengue registrados no estado. Entre os 804, os municípios de Japorã e Pedro Gomes se destacaram com as maiores médias de casos confirmados.

A primeira e única vítima fatal de dengue este ano no estado foi uma idosa, entre 70 e 79 anos de idade, do município de Inocência — a 335 quilômetros da capital Campo Grande.

Vacinação

Ainda conforme o levantamento, 126.409 doses da vacina contra a dengue foram aplicadas para o público-alvo.

No total, Mato Grosso do Sul recebeu 207.796 doses do imunizante pelo Ministério da Saúde. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade.

A faixa etária concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Chikungunya

Já em relação à Chikungunya, Mato Grosso do Sul já registrou 1.468 casos prováveis, sendo 130 confirmados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Apesar dos registros, não há óbitos registrados.

A SES alerta que as pessoas devem evitar a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou chikungunya, a recomendação é procurar uma unidade de saúde do município.

MS registra três novos óbitos por Covid-19 e chega a 18 no ano

Além dos casos de dengue, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) também divulgou nesta sexta-feira (21) a sétima atualização semanal da Covid-19 em 2025. Conforme o levantamento, mais três pessoas morreram pela doença, chegando a 18 no ano.

Dois dos novos óbitos foram em Campo Grande (uma idosa de 89 anos e um homem de 38 anos), ambos com comorbidades que agravam os sintomas, como doença renal crônica, cardiovascular crônica e hepática crônica.

Além dessas duas mortes na capital, outro óbito na semana aconteceu em Caracol, município distante a 375 km de Campo Grande. Na ocasião, uma mulher de 50 anos, com doença respiratória crônica, faleceu em decorrência de Covid-19.

Nos últimos sete dias, mais 328 casos foram confirmados no estado, sendo a semana que mais registrou casos no ano, superando a quinta, quando 327 foram catalogados. Ao todo, MS chegou aos 1.349 casos confirmados, cerca de 11,24% do total de 2024.

Assine o Correio do Estado