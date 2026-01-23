MS registra aumento de 16% nos transplantes pelo SUS em 2025 - Crédito: Central de Transplantes

A Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul (CET-MS) indicou um aumento de 16% no total de procedimentos, além da manutenção de transplantes de alta complexidade realizados no Estado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em 2025, foram realizados 70 transplantes de órgãos sólidos e 298 transplantes de córnea. Considerando órgãos e tecidos, o total chegou a 368 procedimentos ao longo do ano.

A coordenadora da CET-MS, Claire Miozo, pontuou que o resultado ocorreu devido ao fortalecimento da rede e à organização dos processos.

“Foi um ano marcado pela atuação integrada entre hospitais, equipes assistenciais e a Central, com avanços importantes na captação e no acompanhamento dos processos de doação e transplante”, afirmou Claire.

Os transplantes mais realizados foram: 49 de fígado, 21 de rim, dois de medula óssea autólogo e cinco de ossos, evidenciando a diversidade de procedimentos ofertados pela rede estadual.

Ano anterior

Em 2024, Mato Grosso do Sul registrou 40 transplantes de órgãos sólidos e 278 transplantes de córnea, totalizando 318 procedimentos. Em comparação com 2025, houve um aumento de 16% no volume de transplantes em relação ao ano anterior.

Rede estadual

Os transplantes são realizados em hospitais que integram a rede estadual, habilitados e com profissionais capacitados para atender à demanda, como:

Santa Casa de Campo Grande: transplantes de rim e córnea;

Hospital Unimed: transplantes de rim;

Hospital Cassems: transplantes de medula óssea autólogo;

Hospital Adventista do Pênfigo: transplantes de fígado, rim, pâncreas, córnea e tecido musculoesquelético.

Cabe ressaltar que, em 2025, o Hospital Adventista do Pênfigo passou a atuar também nos transplantes de rim, pâncreas e tecido musculoesquelético, ampliando a oferta desses procedimentos no Estado.

“Essa ampliação representa mais oportunidades para os pacientes que aguardam na fila e fortalece a capacidade transplantadora de Mato Grosso do Sul”, afirmou a coordenadora da CET-MS.

Doações e fila de espera

No período, foram contabilizados 63 doadores efetivos de órgãos e 238 doadores de córnea. Também houve oferta de órgãos para transplantes em outros estados, sendo:

85 rins;

oito fígados;

oito corações.

Apesar do aumento nos procedimentos, a fila de espera no Estado ainda conta com 428 pessoas que aguardam por transplante de córnea, 236 por rim e 10 por fígado.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), pasta vinculada ao Governo do Estado, reforça que, para a realização dos transplantes, é necessária a autorização da família. Já a pessoa que deseja ser doadora de órgãos e tecidos deve comunicar sua decisão aos familiares.



