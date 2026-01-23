MS registra aumento de 16% nos transplantes pelo SUS em 2025

A Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul (CET-MS) indicou um aumento de 16% no total de procedimentos, além da manutenção de transplantes de alta complexidade realizados no Estado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Em 2025, foram realizados 70 transplantes de órgãos sólidos e 298 transplantes de córnea. Considerando órgãos e tecidos, o total chegou a 368 procedimentos ao longo do ano.
A coordenadora da CET-MS, Claire Miozo, pontuou que o resultado ocorreu devido ao fortalecimento da rede e à organização dos processos.
“Foi um ano marcado pela atuação integrada entre hospitais, equipes assistenciais e a Central, com avanços importantes na captação e no acompanhamento dos processos de doação e transplante”, afirmou Claire.
Os transplantes mais realizados foram: 49 de fígado, 21 de rim, dois de medula óssea autólogo e cinco de ossos, evidenciando a diversidade de procedimentos ofertados pela rede estadual.
Ano anterior
Em 2024, Mato Grosso do Sul registrou 40 transplantes de órgãos sólidos e 278 transplantes de córnea, totalizando 318 procedimentos. Em comparação com 2025, houve um aumento de 16% no volume de transplantes em relação ao ano anterior.
Rede estadual
Os transplantes são realizados em hospitais que integram a rede estadual, habilitados e com profissionais capacitados para atender à demanda, como:
- Santa Casa de Campo Grande: transplantes de rim e córnea;
- Hospital Unimed: transplantes de rim;
- Hospital Cassems: transplantes de medula óssea autólogo;
Hospital Adventista do Pênfigo: transplantes de fígado, rim, pâncreas, córnea e tecido musculoesquelético.
Cabe ressaltar que, em 2025, o Hospital Adventista do Pênfigo passou a atuar também nos transplantes de rim, pâncreas e tecido musculoesquelético, ampliando a oferta desses procedimentos no Estado.
“Essa ampliação representa mais oportunidades para os pacientes que aguardam na fila e fortalece a capacidade transplantadora de Mato Grosso do Sul”, afirmou a coordenadora da CET-MS.
Doações e fila de espera
No período, foram contabilizados 63 doadores efetivos de órgãos e 238 doadores de córnea. Também houve oferta de órgãos para transplantes em outros estados, sendo:
- 85 rins;
- oito fígados;
- oito corações.
Apesar do aumento nos procedimentos, a fila de espera no Estado ainda conta com 428 pessoas que aguardam por transplante de córnea, 236 por rim e 10 por fígado.
A Secretaria de Estado de Saúde (SES), pasta vinculada ao Governo do Estado, reforça que, para a realização dos transplantes, é necessária a autorização da família. Já a pessoa que deseja ser doadora de órgãos e tecidos deve comunicar sua decisão aos familiares.