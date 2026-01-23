Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

MS registra aumento de 16% nos transplantes pelo SUS em 2025

Segundo dados da Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul, em 2025 o Estado registrou 368 procedimentos, contra 318 no ano anterior

Laura Brasil

23/01/2026 - 16h22
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul (CET-MS) indicou um aumento de 16% no total de procedimentos, além da manutenção de transplantes de alta complexidade realizados no Estado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em 2025, foram realizados 70 transplantes de órgãos sólidos e 298 transplantes de córnea. Considerando órgãos e tecidos, o total chegou a 368 procedimentos ao longo do ano.

A coordenadora da CET-MS, Claire Miozo, pontuou que o resultado ocorreu devido ao fortalecimento da rede e à organização dos processos.

“Foi um ano marcado pela atuação integrada entre hospitais, equipes assistenciais e a Central, com avanços importantes na captação e no acompanhamento dos processos de doação e transplante”, afirmou Claire.

Os transplantes mais realizados foram: 49 de fígado, 21 de rim, dois de medula óssea autólogo e cinco de ossos, evidenciando a diversidade de procedimentos ofertados pela rede estadual.

Ano anterior

Em 2024, Mato Grosso do Sul registrou 40 transplantes de órgãos sólidos e 278 transplantes de córnea, totalizando 318 procedimentos. Em comparação com 2025, houve um aumento de 16% no volume de transplantes em relação ao ano anterior.

Rede estadual

Os transplantes são realizados em hospitais que integram a rede estadual, habilitados e com profissionais capacitados para atender à demanda, como:

  • Santa Casa de Campo Grande: transplantes de rim e córnea;
  • Hospital Unimed: transplantes de rim;
  • Hospital Cassems: transplantes de medula óssea autólogo;

Hospital Adventista do Pênfigo: transplantes de fígado, rim, pâncreas, córnea e tecido musculoesquelético.

Cabe ressaltar que, em 2025, o Hospital Adventista do Pênfigo passou a atuar também nos transplantes de rim, pâncreas e tecido musculoesquelético, ampliando a oferta desses procedimentos no Estado.

“Essa ampliação representa mais oportunidades para os pacientes que aguardam na fila e fortalece a capacidade transplantadora de Mato Grosso do Sul”, afirmou a coordenadora da CET-MS.

Doações e fila de espera

No período, foram contabilizados 63 doadores efetivos de órgãos e 238 doadores de córnea. Também houve oferta de órgãos para transplantes em outros estados, sendo:

  • 85 rins;
  • oito fígados;
  • oito corações.

Apesar do aumento nos procedimentos, a fila de espera no Estado ainda conta com 428 pessoas que aguardam por transplante de córnea, 236 por rim e 10 por fígado.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), pasta vinculada ao Governo do Estado, reforça que, para a realização dos transplantes, é necessária a autorização da família. Já a pessoa que deseja ser doadora de órgãos e tecidos deve comunicar sua decisão aos familiares.
 

Assine o Correio do Estado

Cidades

Mais de 1,2 mil pares de tênis falsos são apreendidos no Centro de Campo Grande

Os itens apreendidos foram entregues à Receita Federal

23/01/2026 15h33

Compartilhar

Divulgação/PCMS

Continue Lendo...

Na manhã desta sexta-feira (23), uma fiscalização do Procon resultou na apreensão de mais de mil pares de tênis com indícios de falsificação, em Campo Grande. 

A partir de uma denúncia, os fiscais foram até uma empresa varejista localizada no Centro da Capital e constataram a comercialização de tênis sem a devida nota fiscal de origem, com ausência de informações obrigatórias, como numeração e identificação do fabricante, além de indícios de falsificação, uma vez que os produtos imitavam características de marcas consolidadas no mercado.

Ao todo, foram apreendidos 1.212 pares de tênis de marcas, modelos e tamanhos diversos. Por se tratar de contrafação, reprodução não autorizada ou falsificação de marca registrada, o caso será encaminhado para investigação da Decon, enquanto os itens apreendidos serão entregues à Receita Federal.

Em maio do ano passado, durante fiscalização em quatro lojas do Centro, foram encontradas, nessa mesma empresa, irregularidades como a não emissão de nota fiscal, a presença de publicidade que induzia o consumidor ao erro quanto às formas de pagamento disponíveis, alvará de funcionamento vencido, bem como a reincidência na comercialização de produtos contrafeitos ou falsificados.

Cidades

Polícia fecha três bocas de fumo em um mesmo condomínio de Três Lagoas

Pontos de vende apresentam características semelhantes e podem ser de um mesmo dono

23/01/2026 14h30

Compartilhar

Divulgação/PCMS

Continue Lendo...

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar na manhã de quinta-feira (22) resultou no fechamento de três bocas de fumo no Condomínio Ema, em Três Lagoas. 

A ação ocorreu a partir de denúncias anônimas e reclamações diretas dos moradores do condomínio que relataram intensa circulação de usuários de drogas nas passarelas do condomínio, principalmente para a aquisição de crack. A situação vinha causando transtornos, sensação de insegurança e perturbação da ordem pública.

Durante as investigações, foram identificados três apartamentos distintos, cada um funcionando como uma boca de fumo. No entanto, apesar de localizados em imóveis diferentes, as drogas apreendidas apresentavam características semelhantes de embalagem e forma de acondicionamento, o que indica que os pontos de venda possam estar vinculados a um mesmo responsável.

Os apartamentos

No primeiro imóvel, localizado no Bloco C e utilizado exclusivamente como ponto de venda de drogas, dois homens foram flagrados no interior do apartamento manipulando entorpecentes. Após tentativa de fuga, ambos foram contidos. No local, foi apreendida grande quantidade de drogas, incluindo crack, cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie, balanças de precisão, aparelho celular, liquidificador utilizado no preparo de drogas e diversos materiais destinados ao fracionamento e embalagem dos entorpecentes. 

No segundo ponto, situado no Bloco P, um homem foi abordado na entrada do apartamento e foram encontradas com ele porções de crack e cocaína. Durante buscas no interior do imóvel, os policiais localizaram outras porções das mesmas substâncias, todas prontas para comercialização, além de materiais utilizados para o embalo da droga.

Já no terceiro apartamento, localizado no Bloco O, uma mulher foi abordada e flagrada com porções de crack. Após autorização para buscas no imóvel, os policiais localizaram mais entorpecentes ocultados no interior do apartamento, além de dinheiro, aparelhos celulares e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Ao todo, quatro pessoas foram presas, sendo dois homens em uma boca de fumo, um homem em outro apartamento e uma mulher em um terceiro ponto, todos situados no interior do condomínio.

Os envolvidos foram conduzidos, juntamente com as drogas e materiais apreendidos, ao DEPAC, onde permaneceram à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para apurar a eventual ligação entre os pontos de venda e identificar outros envolvidos.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6934, quinta-feira (22/01)
LOTERIAS

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6934, quinta-feira (22/01)

4

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos
INTERIOR | MS

/ 2 dias

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos

5

Dono da Luigi Salgados é sepultado em Campo Grande após tragédia
ÚLTIMO ADEUS

/ 1 dia

Dono da Luigi Salgados é sepultado em Campo Grande após tragédia

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 17 horas

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada