MS registra mais de 1,1 milhão de raios no final de semana e ventos de 140km/h

Só na Capital, foram registrados mais de 9 mil raios no final de semana - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Durante o final de semana, entre sábado (01) e domingo (2), Mato Grosso do Sul recebeu a descarga de 1.168.367 raios em todo o Estado. Destes, 9.182 foram registrados somente em Campo Grande no período. Também foram registrados ventos com velocidade perto dos 140 km/h.

Em 24 horas, a temperatura despencou de 35ºC para 19ºC, com um acúmulo de 11 milímetros de chuvas, de acordo com o Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) e do NetClima.

A Energisa MS, fornecedora de energia elétrica do Estado, chegou a emitir uma nota na última sexta-feira (31) alertando sobre a previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia também havia colocado todo o Estado em alerta de perigo para tempestades desde o dia 31 até o início da manhã desta segunda-feira (3), que foi confirmado com as tempestades deste domingo com queda de granizo em algumas regiões.

O gerente de operações da Energisa MS, Helier Fiorante, explicou que a alta incidência de raios mostra que Mato Grosso do Sul é uma região propensa a eventos climáticos extremos e que a empresa “tem se preparado cada vez mais para atuar de maneira eficiente durante essas tempestades, que devem se intensificar até o fim do verão”.

A Energisa reforçou que, devido à exposição de MS às altas incidências climáticas, um plano de contingência climática foi acionado, e que as equipes seguem trabalhando para restabelecer 100% das unidades consumidoras no Estado, especialmente na região centro-sul, onde se concentram as principais ocorrências.

Cuidados

Em caso de descargas elétricas, é primordial manter-se em um local seguro, desligar aparelhos da tomada e, caso observe objetos na rede elétrica ou cabos rompidos, não se aproxime. Caso precise, é possível contatar a Energisa através dos canais de atendimento, como o aplicativo Energisa On, site energisa.com.br, WhatsApp Gisa (67) 99980-0698 ou no 0800 722 7272.

Estragos

Durante o final de semana, especialmente na tarde e noite de domingo (2), fortes temporais atingiram todas as regiões de Mato Grosso do Sul, causando estragos em várias cidades.

Fátima do Sul e Rio Brilhante, ambas localizadas a 239 e 161 quilômetros de Campo Grande, respectivamente, foram as mais afetadas, registrando ventos de 139 km/h.

Nas cidades, foram registradas quedas de muros, postes, árvores e galhos, falta de energia, alagamento de ruas e pane em semáforos.

Em Campo Grande, o vendaval derrubou fios, grandes galhos de árvores, além do toldo de um comércio na Avenida Bom Pastor e deixou muitos bairros sem luz por horas.

Confira o acumulado de chuva nos municípios do Estado: