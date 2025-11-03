Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TEMPESTADE

Vendaval de 139 km/h provoca estragos no sul de MS

Fátima do Sul e Rio Brilhante foram os municípios mais impactados, com queda de postes, muros e árvores

Naiara Camargo

Naiara Camargo

03/11/2025 - 11h09
Vendaval e temporal atingiram a região Sul de Mato Grosso do Sul neste domingo (2).

Fátima do Sul e Rio Brilhante, ambas localizadas a 239 e 161 quilômetros de Campo Grande, respectivamente, foram as mais afetadas.

Fortes chuvas, raios, relâmpagos, trovoadas e ventos acometeram os municípios. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), ventos de 139 km/h foram registrados em Fátima do Sul e 74,8 milímetros de chuva foram contabilizados em Rio Brilhante.

O temporal durou aproximadamente duas horas, das 16h às 18h. As cidades registraram vários estragos, como:

  • Destelhamento de casas
  • Queda de muros
  • Queda de postes
  • Queda de árvores, galhos e folhas
  • Falta de energia
  • Queda do portão de uma escola
  • Alagamento de ruas
  • Pane em semáforos
  • Abertura de buracos no asfalto

Apesar dos estragos, ninguém se feriu. A chuva atingiu todas as regiões do Estado neste domingo (2) de Finados. Confira o acumulado de chuva em outros municípios:

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:

  • Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
  • Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
  • Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.

 

SERASA E CORREIOS

'Feirão Limpa Nome' em MS traz descontos de até 99% e parcelas de R$9,90

Mato Grosso do Sul concentra 1,5% dos devedores do País em seu território, com média 26% mais barata que a nacional e dívidas que somam R$ 8,8 milhões

03/11/2025 12h46

Enquanto o valor médio de dívidas por pessoa em MS é de R$1.670,85, esse índice nacional chega à casa R$6.274,82.

Enquanto o valor médio de dívidas por pessoa em MS é de R$1.670,85, esse índice nacional chega à casa R$6.274,82. Marcelo Victor/Correio do Estado

Começa nesta segunda-feira (03) e vai até o próximo dia 30 mais uma edição do "Feirão Limpa Nome", parceria entre o Serasa e os Correios com consultas gratuitas às dívidas ativas, oportunidades de descontos e parcelamentos a partir de R$9,90. 

Mato Grosso do Sul concentra 1,5% dos devedores do País em seu território, com média 26% mais barata que a nacional. 

Em outras palavras, enquanto o valor médio de dívidas por pessoa em MS é de R$1.670,85, esse índice per capto nacional chega à casa R$6.274,82.

Nesta 34ª edição do Feirão, os sul-mato-grossenses podem procurar um atendimento presencial nas agências dos Correios ou mesmo de forma online, pelo site Limpa Nome, pelo aplicativo do Serasa (disponível para iPhone e aparelhos android) ou mesmo através do whatsapp oficial (11) 99575-2096.

Para o atendimento presencial durante o "Feirão Limpa Nome", é necessário que o consumidor titular leve apenas um documento oficial com foto.

É importante explicar que, em qualquer um dos canais ou mesmo nas agências presenciais, as ofertas e condições disponibilizadas serão as mesmas.

Enquanto que no Feirão Limpa Nome de março, como bem acompanhou o Correio do Estado, houve um montante de 1.456 empresas relacionadas para ofertarem facilidades na quitação de dívidas, o total de entidades desta 34ª edição subiu para 1,6 mil entidades dos mais variados setores. 

A possibilidade de alcançar até 99% de desconto na renegociação das dívidas se mantém para esse Feirão, com a novidade da edição ficando por conta da chance de obter parcelamentos a partir de R$9.90, conforme as condições de cada credor. 

Feirão Limpa Nome

Com apoio dos Correios, os atendimentos podem ser feitos de forma totalmente gratuita em qualquer uma das mais de sete mil agências espalhadas pelo País, sendo possível conferir os horários de funcionamento tanto no aplicativo como no portal oficial para busca de unidades (CLICANDO AQUI). 

Balanço recente indica que o Brasil possui 79 milhões de inadimplentes, com cerca de 313 milhões de débitos ativos, o que representa 496 bilhões de reais em dívidas, com 318 mil novas inadimplências anotadas no mês de setembro. 

No cenário nacional, os números de novos devedores indicam um aumento de 0,4% em relação ao índice anotado em agosto e um avanço de 9% diante do mesmo período do ano passado. 

Mato Grosso do Sul, por sua vez, responde pela parcela de 1,2 milhão de devedores e aproximadamente 5,2 milhões de dívidas, o que soma um montante de R$8,8 milhões de reais devidos. 

Em MS há mais de 9,6 milhões de ofertas disponíveis a serem negociadas, com a diretora da Serasa, Aline Maciel, indicando a união de forças para reconstruir a vida financeira de muitos sul-mato-grossenses. 

"Neste Feirão, as condições estão ainda mais acessíveis, permitindo que milhões de brasileiros encerrem 2025 sem dívidas e com ainda mais tranquilidade", expõe.

Aline faz questão de ressaltar que, justamente os custos de vida mais elevados pressionam os consumidores na hora de tentar "equilibrar o orçamento". 

Dos principais causadores da inadimplência aparecem

  • (27,02%) - Bancos e cartões de crédito,
  • (21,33%) - Contas básicas, energia e água 
  • (19,92%) - Financeiras de crédito que não são instituições bancárias. 

"O uso do crédito, apontado ainda como principal motivo das dívidas, não deve ser encarado como vilão, já que é uma ferramenta importante para realização de planos e emergências – mas precisa ser utilizado com planejamento.  O Feirão é justamente uma oportunidade para reorganizar as contas e voltar a usar o crédito de forma mais saudável e sustentável", expõe. 

 

REDE PÚBLICA

Pré-matrículas da Rede Estadual iniciaram hoje

Com mais de 200 mil vagas espalhadas pelo Estado, para quem deseja iniciar ou se manter no ensino público, pré-matrícula é indispensável para garantir vaga

03/11/2025 12h15

Secretaria Estadual de Educação disponibilizou 200 mil vagas para ingressar no ensino público do estado

Secretaria Estadual de Educação disponibilizou 200 mil vagas para ingressar no ensino público do estado Gerson Oliveira

Começa hoje, a primeira etapa do período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino (REE). Para quem deseja estudar em uma das unidades escolares do Estado ou continuar os estudos em uma, deve ser realizada a fase para garantir uma vaga no ano letivo de 2026.

Espalhado pelos 79 municípios do Estado, a Secretaria Estadual de Educação (SED) disponibilizou 200 mil vagas para ingressar no ensino público. O preenchimento do cadastro estará disponível até o fim do ano, no dia 31 de dezembro.

É necessário que os pais ou responsáveis legais que desejam colocar seus filhos ou mantê-los em escolas públicas, forneçam algumas informações pessoais, bem como informações escolares anteriores. O mesmo vale para alunos maiores de 18 anos que também desejam continuar ou iniciar o ensino na rede pública.

A pré-matrícula pode ser realizada de forma presencial, ou online pelo Painel do Estudante. Quem estiver preenchendo os dados deverá escolher até 3 opções de unidades escolares e os campos da ficha de cadastro.

Hélio Daher, secretário de Estado de Educação, reforça que o objetivo para 2026 é ampliar as ofertas de turmas em tempo integral nos ensinos fundamental e médio. Atualmente engloba 213 escolas da rede Estadual.

“Outro foco é no aumento da oferta de cursos da Educação Profissional, que hoje conta com mais de 45 mil estudantes matriculados e tem como destaque iniciativas como o PAP – Programa de Aprendizagem Profissional”, disse.

Em 2026

Com novidades para o ano que vem, a REE agora conta com três novas unidades escolares. Localizadas nos municípios de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Ponta Porã, o total de escolas da rede agora são 352.

Na capital, a EE Vereador Cristóvão Silveira, localizada no Jardim Noroeste, ofertará:

  • Ensino Fundamental – Anos Finais (8º e 9º anos);
  • Ensino Médio;
  • Educação Profissional;
  • E no período noturno, a EJA Mulher (Educação de Jovens e Adultos).

No município de Ribas do Rio Pardo, a EE Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva ofertará:

  • Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º anos);
  • Ensino Fundamental – Anos Finais;
  • Ensino Médio;
  • Educação Profissional.

Já em Ponta Porã, a EE Professor Adir Teixeira de Oliveira ofertará:

  • o Ensino Fundamental – Anos Finais;
  • Ensino Médio;
  • Educação Profissional.

Matrícula

Para garantir uma vaga em uma nova escola pública, ou manter o ensino em uma, o estudante ou responsável deve preencher o formulário de pré-inscrição e apresentar documentos obrigatórios presencialmente na unidade escolar escolhida ou inserir eletronicamente no painel.

Entre os documentos estão:

  • Requerimento de Matrícula assinado pelo responsável ou estudante (se maior de 18 anos).
  • Certidão de Nascimento ou Casamento.
  • Cadastro de Pessoa Física (CPF), se houver.
  • Cédula de Identidade (RG) para estudantes maiores de 18 anos.
  • Ementa Curricular, se aplicável.
  • Guia de Transferência original, se for o caso.
  • Histórico Escolar original, se for o caso.
  • Carteira de Vacinação atualizada.
  • Declaração de Vacinação Atualizada (DVA).
  • Comprovante de residência ou declaração, se for o caso.
  • Cartão do SUS, se houver.
  • Documento de identificação do pai/mãe ou responsável para estudantes menores de 18 anos.
  • Comprovante de guarda legal, se aplicável.
  • Laudo médico (para estudantes da educação especial), se necessário.
  • Comprovante das últimas 4 doações de sangue nos últimos 2 anos, caso informado na pré-matrícula.
  • Carteira ou declaração de doador de medula, caso informado na pré-matrícula.

Para realizar a pré-matrícula será necessário escolher entre as opções de aluno da Rede, se já for, ou aluno novo; o município desejado; a modalidade ou nível escolar que irá cursar; selecionar o curso e o ano ou fase; preencher as informações da matrícula e imprimir o comprovante de pré-matrícula.

É possível acessar o site da matrícula digital em: www.matriculadigital.ms.gov.br.

Em caso de dúvidas ou outros problemas para acessar, o contato deve ser feito pelo número 0800-647-0028 ou 3314-1212. Ainda pelo site da Matrícula Digital, a SED disponibiliza outros números para contato.

O atendimento presencial, em Campo Grande, é na Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, nº 2612, no bairro Itanhangá Park. Seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Caso necessário, os interessados podem procurar atendimento na escola estadual mais próxima.

