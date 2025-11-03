Vendaval de 139 km/h provoca estragos no sul de MS

SERASA E CORREIOS

Mato Grosso do Sul concentra 1,5% dos devedores do País em seu território, com média 26% mais barata que a nacional e dívidas que somam R$ 8,8 milhões

Enquanto o valor médio de dívidas por pessoa em MS é de R$1.670,85, esse índice nacional chega à casa R$6.274,82. Marcelo Victor/Correio do Estado

Começa nesta segunda-feira (03) e vai até o próximo dia 30 mais uma edição do "Feirão Limpa Nome", parceria entre o Serasa e os Correios com consultas gratuitas às dívidas ativas, oportunidades de descontos e parcelamentos a partir de R$9,90.

Mato Grosso do Sul concentra 1,5% dos devedores do País em seu território, com média 26% mais barata que a nacional.

Em outras palavras, enquanto o valor médio de dívidas por pessoa em MS é de R$1.670,85, esse índice per capto nacional chega à casa R$6.274,82.

Nesta 34ª edição do Feirão, os sul-mato-grossenses podem procurar um atendimento presencial nas agências dos Correios ou mesmo de forma online, pelo site Limpa Nome, pelo aplicativo do Serasa (disponível para iPhone e aparelhos android) ou mesmo através do whatsapp oficial (11) 99575-2096.

Para o atendimento presencial durante o "Feirão Limpa Nome", é necessário que o consumidor titular leve apenas um documento oficial com foto.

É importante explicar que, em qualquer um dos canais ou mesmo nas agências presenciais, as ofertas e condições disponibilizadas serão as mesmas.

Enquanto que no Feirão Limpa Nome de março, como bem acompanhou o Correio do Estado, houve um montante de 1.456 empresas relacionadas para ofertarem facilidades na quitação de dívidas, o total de entidades desta 34ª edição subiu para 1,6 mil entidades dos mais variados setores.

A possibilidade de alcançar até 99% de desconto na renegociação das dívidas se mantém para esse Feirão, com a novidade da edição ficando por conta da chance de obter parcelamentos a partir de R$9.90, conforme as condições de cada credor.

Com apoio dos Correios, os atendimentos podem ser feitos de forma totalmente gratuita em qualquer uma das mais de sete mil agências espalhadas pelo País, sendo possível conferir os horários de funcionamento tanto no aplicativo como no portal oficial para busca de unidades (CLICANDO AQUI).

Balanço recente indica que o Brasil possui 79 milhões de inadimplentes, com cerca de 313 milhões de débitos ativos, o que representa 496 bilhões de reais em dívidas, com 318 mil novas inadimplências anotadas no mês de setembro.



No cenário nacional, os números de novos devedores indicam um aumento de 0,4% em relação ao índice anotado em agosto e um avanço de 9% diante do mesmo período do ano passado.

Mato Grosso do Sul, por sua vez, responde pela parcela de 1,2 milhão de devedores e aproximadamente 5,2 milhões de dívidas, o que soma um montante de R$8,8 milhões de reais devidos.

Em MS há mais de 9,6 milhões de ofertas disponíveis a serem negociadas, com a diretora da Serasa, Aline Maciel, indicando a união de forças para reconstruir a vida financeira de muitos sul-mato-grossenses.

"Neste Feirão, as condições estão ainda mais acessíveis, permitindo que milhões de brasileiros encerrem 2025 sem dívidas e com ainda mais tranquilidade", expõe.

Aline faz questão de ressaltar que, justamente os custos de vida mais elevados pressionam os consumidores na hora de tentar "equilibrar o orçamento".

Dos principais causadores da inadimplência aparecem

(27,02%) - Bancos e cartões de crédito,

- Bancos e cartões de crédito, (21,33%) - Contas básicas, energia e água

- Contas básicas, energia e água (19,92%) - Financeiras de crédito que não são instituições bancárias.

"O uso do crédito, apontado ainda como principal motivo das dívidas, não deve ser encarado como vilão, já que é uma ferramenta importante para realização de planos e emergências – mas precisa ser utilizado com planejamento. O Feirão é justamente uma oportunidade para reorganizar as contas e voltar a usar o crédito de forma mais saudável e sustentável", expõe.

