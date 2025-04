MS registra uma morte e 27 acidentes em rodovias no feriadão

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Nesta terça-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Semana Santa/Tiradentes 2025, que começou na última quinta-feira (17) e foi até ontem, dia 21 de abril.

Ao todo, 27 acidentes aconteceram em rodovias federais durante o feriadão, sendo seis considerados graves, do qual 34 pessoas ficaram feridas e uma morreu.

Essa morte foi registrada na madrugada deste domingo (20), em Caarapó, quando um homem de 54 anos, identificado como Salvador de Mello, foi encontrado sem vida às margens da BR-163, sob suspeita de atropelamento.

O acidente aconteceu nas proximidades de um motel da cidade, no Km 209, e a equipe policial foi acionada por volta das 02h30, que constatou a morte do homem assim que chegou no local.

Ainda em investigação, a suspeita é que Salvador foi atropelado por um motorista que fugiu sem prestar socorro. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados para exames necroscópicos.

Destrinchando o balanço da operação, a PRF registrou 1.693 infrações, com crimes de não uso do cinto de segurança, transporte de crianças fora dos dispositivos de segurança e ultrapassagens aqueles com mais frequência. Ademais, foram realizados 3.882 testes de alcoolemia, com três condutores presos por excesso de álcool no sangue.

ANUÁRIO 2024 DA PRF

No ano passado, 182 pessoas morreram e 1.940 ficaram feridas em acidentes registrados nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, segundo dados do Anuário da Polícia Rodoviária Federal, divulgados nesta quinta-feira (17). Com relação aos óbitos, em média, houve uma morte a cada dois dias.

De janeiro a dezembro de 2024, foram 1.803 acidentes. Dentre os feridos, 1.393 tiveram ferimentos leves e 547 foram graves.

O tipo de veículo em que os acidentes mais resultaram em mortes foram os de passeio. Na sequência, aparecem caminhões, motos e ônibus.

No Estado, são 4.109,2 quilômetros de rodovias federais, segundo a PRF, e a maioria dos acidentes aconteceram na BR-163, conhecida como rodovia da morte.

A PRF também flagrou imprudência nas estradas em 2024, quando 228. 602 autos de infrações foram emitidos em Mato Grosso do Sul.

Dentre as condutas mais observadas no Estado estão o excesso de velocidade (125.630), as ultrapassagens indevidas (14.578) e o não uso do cinto de segurança (6.003).

Com relação a embriaguez ao volante, foram constatados 517 casos, além de 1.585 motoristas que se recusaram a fazer o teste de alcoolemia.

A BR-163 também foi a rodovia do Estado que concentrou a maioria dos flagrantes de infrações, com 143.349.

No ano, foram 835.165 pessoas fiscalizadas, 854.465 veículos e realizados 172.671 testes de alcoolemia.

A BR-101, no Rio de Janeiro (1.174.194), a BR-116, em São Paulo (883.880), e a BR-101, no Espírito Santo (695.947), lideram as estatísticas de infrações.

*Colaborou Glaucea Vaccari

