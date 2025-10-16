MS suspende licitação de R$53 milhões para compra de uniformes escolares

Governo de Mato Grosso do Sul reserva o empenho de R$53.049.000,00 como valor total global do registro de preços para compra de uniformes. - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Distante aproximadamente três meses e duas semanas do próximo ano letivo, Mato Grosso do Sul precisou suspender a licitação pela ata de registro de preços para compra dos uniformes escolares da Rede Estadual de Ensino (REE), que prevê o empenho de cerca de R$53 milhões.

A suspensão em si data de 15 de outubro, quando coincidentemente é celebrado o Dia dos Professores, publicada ontem em edição extra do Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul apontando para a necessidade de adequações no termo de referência.

Mirando a futura e eventual compra de uniformes para os anos 2026 e 27, a ata de preço estabelece as seguintes quantidades e itens:

840 mil - camisas manga curta

camisas manga curta 100 mil - bermudas

bermudas 100 mil - bermudas femininas

bermudas femininas 100 mil - jaquetas unissex

jaquetas unissex 100 mil - calças unissex

calças unissex 50 mil - camisetas polo

Em valores absolutos, o Governo de Mato Grosso do Sul reserva o empenho de R$53.049.000,00 como valor total global do registro de preços para compra de uniformes.

Ao destrinchar a chamada planilha de licitação, nota-se que o maior valor unitário é referente às jaquetas personalizadas, que devem sair por 78,73 cada, somando R$5.680.000,00 o preço referente às 100 mil unidades.

Em seguida, o segundo item mais caro são as calças, que devem custar 56,80 a unidade e custar 5,6 milhões dos R$53mi reservados.

Entretanto, é nítido que na somatória os maiores valores seriam correspondentes aos itens adquiridos em maior abundância, que são as camisetas.

Ou seja, custando R$32,75 a unidade - cerca de 30 centavos mais caro que os uniformes municipais de Campo Grande, que paga R$ 32,47 em cada peça -, as camisetas da Rede Estadual de Ensino deve consumir R$27.510.000,00 até 2027.



