Cidades

MATO GROSSO DO SUL

MS suspende licitação de R$53 milhões para compra de uniformes escolares

Mirando a compra de uniformes para os anos 2026 e 27, suspensão aponta para a necessidade de adequações no termo de referência 

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

16/10/2025 - 12h01
Distante aproximadamente três meses e duas semanas do próximo ano letivo, Mato Grosso do Sul precisou suspender a licitação pela ata de registro de preços para compra dos uniformes escolares da Rede Estadual de Ensino (REE), que prevê o empenho de cerca de R$53 milhões. 

A suspensão em si data de 15 de outubro, quando coincidentemente é celebrado o Dia dos Professores, publicada ontem em edição extra do Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul apontando para a necessidade de adequações no termo de referência.  

Mirando a futura e eventual compra de uniformes para os anos 2026 e 27, a ata de preço estabelece as seguintes quantidades e itens: 

  • 840 mil - camisas manga curta
  • 100 mil - bermudas 
  • 100 mil - bermudas femininas
  • 100 mil - jaquetas unissex
  • 100 mil - calças unissex
  • 50 mil   - camisetas polo

Em valores absolutos, o Governo de Mato Grosso do Sul reserva o empenho de R$53.049.000,00 como valor total global do registro de preços para compra de uniformes. 

Ao destrinchar a chamada planilha de licitação, nota-se que o maior valor unitário é referente às jaquetas personalizadas, que devem sair por 78,73 cada, somando R$5.680.000,00 o preço referente às 100 mil unidades.

Em seguida, o segundo item mais caro são as calças, que devem custar 56,80 a unidade e custar 5,6 milhões dos R$53mi reservados. 

Entretanto, é nítido que na somatória os maiores valores seriam correspondentes aos itens adquiridos em maior abundância, que são as camisetas. 

Ou seja, custando R$32,75 a unidade - cerca de 30 centavos mais caro que os uniformes municipais de Campo Grande, que paga R$ 32,47 em cada peça -, as camisetas da Rede Estadual de Ensino deve consumir R$27.510.000,00 até 2027. 


CAMPO GRANDE

Evento reúne 300 carros antigos com exposição de Fusca e outras relíquias

Evento é gratuito e aberto ao público; veja local, dia e horário

16/10/2025 14h00

Exposição de carros antigos em Campo Grande

Exposição de carros antigos em Campo Grande DIVULGAÇÃO

Exposição de carros antigos acontecerá neste fim de semana em Campo Grande. Aproximadamente 200 a 300 carros estarão expostos para o público.

Fusca, Opala, Ford ‘bigode’, Chevette, Kombi, Variant, Ford Corcel, Fiat 147, Gol ‘quadrado’, Brasília e Ford Del Rey serão alguns dos veículos exibidos.

Quem é apaixonado por carros antigos não pode perder esta oportunidade. Na ocasião, amantes de antigomobilismo ainda podem se reunir e trocar experiências de viagens, peças, manutenções preventivas, além de fazer novas amizades com outras pessoas que são “loucas” por carros antigos. A expectativa é reunir centenas de visitantes.

 O evento é aberto ao público e gratuito, mas, sugere-se a doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada. A doação não é obrigatória, apenas representa uma forma de solidariedade.

Durante a exposição, haverá shows musicais, mostra de miniaturas de automóveis, sorteio de brindes, roda de tereré, espaço infantil com o Carretão da Alegria e plataforma de vídeo 360º.

A exposição de carros antigos ocorre neste sábado (18), das 14h às 21h, no estacionamento do Comper Itanhangá, localizado na rua Joaquim Murtinho, número 1679, bairro Itanhangá, em Campo Grande.

Esta é a terceira edição do evento, realizado pela Confraria Apaixonados por Fuscas & Derivados.

De acordo com um dos presidentes da Confraria do Fusca, Luiz Paulo, a proposta é prestigiart o antigomobilismo e ainda ser solidário.

“Queremos promover a cultura automotiva e, ao mesmo tempo, contribuir para uma causa nobre. O evento já está se tornando uma tradição em Campo Grande”, afirmou.

SERVIÇO

  • Evento: Exposição de carros - 3ª edição do “Acelere a Solidariedade”
  • Data: sábado, 18 de outubro de 2025
  • Horário: das 14h às 21h
  • Local: Estacionamento do Comper Itanhangá - rua Joaquim Murtinho, número 1679, bairro Itanhangá, em Campo Grande
  • Entrada: Gratuita
  • Sugestão de doação: 1 kg de alimento não perecível

Luto

Rival de Puccinelli e símbolo do PT, Militino morre aos 81 anos

Militante que ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores morreu na manhã desta quarta-feira (15), em Campo Grande

16/10/2025 13h30

Reprodução Redes Sociais

O petista Militino Domingos de Arruda, de 81 anos, morreu na noite desta quarta-feira (15). O homem, que trazia a militância até no nome, ficou marcado por um episódio emblemático em que terminou brigando com o então prefeito de Campo Grande, André Puccinelli (MDB).

O episódio ocorreu há mais de vinte anos, quando Puccinelli estava em seu primeiro mandato como prefeito da Capital. Militino, trajado com roupas do Partido dos Trabalhadores, tentou entrar em um ônibus durante um evento sobre o passe livre, em 1999.

Ao ser impedido por seguranças, iniciou-se uma confusão, e ele acabou brigando com André. A situação esquentou, e os dois foram parar na delegacia. Esse foi apenas um dos episódios marcantes na trajetória de Militino, considerado um dos principais nomes da fundação do partido em Mato Grosso do Sul.

Ele esteve presente, inclusive, na cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1º de janeiro de 2023, realizada no Congresso Nacional, em Brasília.

Em dezembro de 2024, Militino foi diagnosticado com câncer. Mesmo lutando contra a doença, não deixou de lado o engajamento político nem se distanciou da base.

Por meio das redes sociais, a deputada federal Camila Jara (PT-MS) ressaltou a importância de Militino na formação do partido:

“Um dia você deu seu último abraço num amigo e não sabia. Militino foi uma inspiração para todos que ousaram sonhar com um país mais justo. Militante até no nome, sempre teve coragem de defender nosso projeto de país. Ele me levou pela mão desde muito pequena. Me enche os olhos saber que ele não estará mais aqui. Seu espírito de coragem e de carinho, por outro lado, vai estar sempre no meu coração, e no de todos que tiveram a alegria de estar ao lado dele na luta por justiça social. Vá em paz, meu amigo. Que Deus te receba com alegria. Quando nos encontrarmos de novo, vou te contar como a sua história ajudou a transformar o nosso estado e o nosso país. Militino, presente!”, escreveu Camila.

O deputado estadual Zeca do PT destacou o compromisso do militante, que não deixou que a condição de saúde o impedisse de participar das pautas em que acreditava.

“Nosso último encontro ocorreu no domingo de votação do PED, em 6 de julho. Mesmo com a saúde debilitada, foi votar, demonstrando todo o seu compromisso com o Partido dos Trabalhadores, com a luta de classes e com os mais pobres”, escreveu Zeca no Facebook.

Pelo Instagram, o deputado estadual Pedro Kemp publicou um story agradecendo e afirmando que “a luta continuará”. O parlamentar também solicitou uma moção de pesar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), em solidariedade aos amigos e familiares.

“Sr. Militino Domingos de Arruda, militante histórico e aguerrido do Partido dos Trabalhadores, cuja trajetória foi marcada pela dedicação, compromisso e coragem na defesa das causas sociais e da coletividade”, escreveu Kemp.

Foto do livro: 1998 O Ano da Vitória da Cidadania / Foto:  Ernesto Franco

