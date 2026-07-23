MS tem a segunda menor taxa de golpes do Brasil, mas subnotificação preocupa

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Mato Grosso do Sul registrou a segunda menor taxa de estelionatos em 2025, com queda de -14,5% entre 2024 e 2025, passando 13.998 casos para 12.061. Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (23), foram 13.998 casos em 2024 e 12.061 no ano passado.

Os estelionatos praticados por meio eletrônico também apresentaram redução, de -4,5%. Foram 5.503 registros em 2024 e 5.299 no ano passado.

Apesar da segunda menor variação no Brasil, os números ainda são altos, correspondendo a, em média, mais de 1 mil golpes por mês no Estado.

O documento ressalta que é preciso ter cautela ao analisar os dados, pois a taxa mede registros e, não necessariamente, ocorrências reais, e que os registros policiais revelam é uma provável "enorme subnotificação.

Pesquisa produzida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) em março de 2023 mostrou que 15,8% da população com 16 anos ou mais foi vítima de um golpe ou perdeu dinheiro pela internet/celular no último ano, o que corresponde a 26,3 milhões de pessoas no País.

"Neste sentido, se os registros administrativos já demonstram um cenário alarmante de crescimento dos golpes e fraudes, as pesquisas de vitimização apontam que o problema é muito maior do que o que efetivamente vira estatística nas delegacias do país", diz o anuário.

A análisa aponta ainda que os estelionatários têm deixado de agir de forma isolado e aumentando as operações estruturadas, de organizações criminosas com divisão de trabalho e infraestrutura tecnológica dedicada.

"Para agravar esse cenário, diferentes investigações vêm confirmando o envolvimento direto de facções criminosas — como o PCC e o Comando Vermelho (CV) — na exploração desse mercado", analisa o documento, acrescentando que ambas as facções, que têm atuação em Mato Grosso do Sul, mantêm “escritórios do crime” dedicados a fraudes digitais, tratadas como linha de negócio de baixo risco e alta rentabilidade em comparação ao tráfico de drogas.

No Brasil, em 2025 foram registradas 2.261.055 ocorrências de estelionato. Em comparação com 2018, primeiro ano da série históricao, o número de registros cresceu 429,8%.

Conforme o Anuário, os golpes se tornaram o crime que mais desperta medo entre os brasileiros, com 83,2% da população afirmando temer ser vítimas de uma fraude pela internet ou pelo celular.

O anuário também aponta a dificuldade em identificar e responsabilizar os estelionatos.

"A maior 'prova' desta afirmação está no funil que se forma ao compararmos as quantidades de boletins de ocorrências lavrados, processos penais iniciados e pessoas presas em 2024 e em 2025".

Dos 2.261.055 de boletins de ocorrência registrados no País no ano passado, apenas 52.649 viraram processos penais e 4.819 criminosos foram presos.

Tipos de golpes

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), divulgada em junho de 2025, o ranking dos golpes e fraudes mais comuns sofridos pelos brasileiros são:

clonagem/troca de cartão (45%);

golpe do WhatsApp (34%);

falsa central bancária (31%);

golpe do Pix (24%);

uso indevido de CPF via SMS (13%);

leilão ou loja falsa (10%).

Os golpes mais comuns no Brasil utilizam de engenharia social, um conjunto de técnicas de manipulação utilizadas para convencer a vítima a revelar dados, instalar aplicativos, entregar cartões, fornecer códigos de autenticação ou realizar transferências.