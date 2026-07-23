Polícia de MS desmonta esquema que vendia droga "gourmet" para todo o Brasil

Abaixo da média nacional

Anuário de Segurança Pública aponta queda de 15,2% nas ocorrências no Estado, índice superior à média nacional, mas alerta para aumento das mortes violentas, alta taxa de feminicídios e incidência de estupros

O Anuário de Segurança Pública, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que Mato Grosso do Sul é uma das unidades da federação com a menor incidência de furtos e roubos de telefones celulares no Brasil.

O Estado tem a quarta menor taxa do Brasil: 193,7 furtos ou roubos de celulares e fica atrás do Rio Grande do Sul (128,8), Paraíba (153,6) e Minas Gerais (182).

A taxa nacional de roubos e furtos de telefones celulares é de 371,2 ocorrências por 100 mil habitantes, enquanto a taxa local (193,7) é quase a metade da brasileira.

O estado seguiu a tendência nacional de queda (que foi de -7,7% no indicador agregado), mas com uma intensidade de redução superior à média do Brasil (-15,2% vs -7,7%).

Ao detalhar os números por tipo de ocorrência, observa-se que a maior queda no estado ocorreu nos roubos de celulares, que envolvem o emprego de violência ou ameaça. A taxa desse crime recuou 23,3 por cento, passando de 59,7 em 2024 para 45,8 em 2025.

Em números absolutos, as subtrações totais de aparelhos no estado caíram de 6.631 para 5.664 registros no último ano.

Já os furtos de celulares, cometidos sem o contato direto ou violência contra a pessoa, tiveram uma redução de 12,4 por cento na taxa local.

Outro indicador que reforça o recuo dos crimes patrimoniais em Mato Grosso do Sul é o de receptação. Enquanto o Brasil registrou um aumento de 3,3 por cento nesse tipo de delito, o estado apresentou uma das quedas mais expressivas do país, com redução de 30,3 por cento nos registros de posse ou comercialização de bens roubados.

Essa tendência sugere uma possível desarticulação nas cadeias de mercado ilícito de eletrônicos na região.

Crimes contra o patrimônio

A tendência de queda também foi verificada em outros delitos contra o patrimônio. O roubo e furto de veículos em Mato Grosso do Sul apresentou uma redução de 20,5 por cento na taxa por frota, superando a queda nacional de 14,3 por cento.

Além disso, os roubos a estabelecimentos comerciais no estado diminuíram 21,3 por cento e os roubos a residências recuaram 9,6 por cento entre 2024 e 2025.

Aumento de mortes violentas

Apesar dos avanços na segurança patrimonial, o Anuário destaca desafios significativos em indicadores de violência letal e contra grupos vulneráveis no estado. Ao contrário da média nacional, que reduziu as Mortes Violentas Intencionais (MVI) em 8,2 por cento, Mato Grosso do Sul foi uma das apenas sete unidades da federação que registraram aumento nesse índice, com uma variação de 4,9 por cento.

O estado também mantém a quarta maior taxa de feminicídios do país, com 2,7 casos por 100 mil mulheres, embora tenha registrado a maior queda nacional nos registros de violência psicológica, com redução de 44,5 por cento.

No que tange aos crimes sexuais, Mato Grosso do Sul apresenta a quinta maior taxa de estupro e estupro de vulnerável do Brasil, com 79,5 casos por 100 mil habitantes.

Ranking nacional de roubo e furto de celulares (2025)



Taxa por 100 mil habitantes

1º Distrito Federal – 677,1

2º Amazonas – 671,9

3º Amapá – 611,4

4º São Paulo – 552,2

5º Pará – 536,0

6º Rondônia – 473,2

7º Pernambuco – 426,7

8º Rio de Janeiro – 419,1

9º Maranhão – 400,8

10º Espírito Santo – 391,1

11º Bahia – 366,9

12º Piauí – 355,1

13º Acre – 354,1

14º Rio Grande do Norte – 351,4

15º Ceará – 330,1

16º Roraima – 326,6

17º Sergipe – 282,0

18º Paraná – 254,3

19º Alagoas – 252,6

20º Tocantins – 224,0

21º Santa Catarina – 221,4

22º Goiás – 220,2

23º Mato Grosso – 209,0

24º Mato Grosso do Sul – 193,7

25º Minas Gerais – 182,0

26º Paraíba – 153,6

27º Rio Grande do Sul – 128,8

Média nacional: 371,2 ocorrências por 100 mil habitantes.