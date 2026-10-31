MS tem alerta de tempestade neste fim de semana, com risco de granizo

Chuva está prevista para vários municípios de MS - Foto: Marcelo Vitor / Correio do Estado

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Mato Grosso do Sul deve ter um fim de semana de instabilidade, com previsão de pancadas de chuva, trovoadas, rajadas de vento e possibilidade de granizo em pontos isolados. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de tempestade, com validade entre as 23h deste sábado (31) e as 22h59 de domingo (1º), para municípios como Campo Grande e Dourados.

O aviso prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulado de até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Segundo o instituto, há risco, considerado baixo, de alagamentos, queda de galhos de árvores, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A previsão do Inmet indica que as chuvas devem atingir áreas do Centro-Oeste durante o fim de semana. No domingo, não está descartada a ocorrência de granizo em regiões de Mato Grosso do Sul. O cenário é favorecido pela combinação de calor, umidade e áreas de instabilidade na atmosfera.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a possibilidade de chuva é maior na metade norte do Estado neste sábado, mas as demais regiões também podem registrar precipitações isoladas.

Em Campo Grande, o sábado deve ser de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada e temperaturas entre 21°C e 26°C. No domingo, a previsão é de mínima de 21°C e máxima de 31°C, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, principalmente durante a tarde.

Em Dourados, os termômetros devem variar entre 19°C e 29°C neste sábado, com possibilidade de chuva. No domingo, a previsão indica temperaturas entre 20°C e 30°C, com pancadas e trovoadas, principalmente no período da tarde.

Na região do Pantanal, Corumbá deve registrar temperaturas entre 22°C e 29°C no sábado, com possibilidade de chuva. No domingo, a máxima pode chegar aos 34°C, com previsão de novas pancadas e trovoadas.

Em Três Lagoas, a previsão para sábado indica mínima de 20°C e máxima de 30°C. No domingo, os termômetros podem chegar aos 32°C, com aumento da nebulosidade e possibilidade de tempestades.

Já em Ponta Porã, a previsão para sábado é de temperaturas entre 18°C e 28°C, com possibilidade de pancadas isoladas. No domingo, a tendência é de continuidade da instabilidade, com possibilidade de chuva na região de fronteira.

Orientação

Diante da possibilidade de tempestades, a Defesa Civil recomenda que a população adote medidas preventivas para evitar acidentes.

Durante rajadas de vento, a orientação é não procurar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é importante evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão, placas de publicidade e estruturas que possam ser derrubadas pelo vento.

Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades. Se houver necessidade de desligar equipamentos e o quadro geral de energia, a medida deve ser adotada somente quando houver condições seguras.

Em caso de chuva intensa, os moradores devem evitar atravessar ruas alagadas e não se aproximar de córregos, rios ou locais sujeitos a enxurradas. Motoristas também devem reduzir a velocidade e redobrar a atenção em vias com acúmulo de água.

A Defesa Civil orienta ainda que a população acompanhe os avisos meteorológicos e fique atenta a sinais de risco, como elevação rápida do nível da água e movimentação de estruturas.

Como receber alertas e acionar os órgãos de emergência

A população pode receber avisos meteorológicos gratuitos por SMS. Para isso, basta enviar o CEP da região para o número 40199.

Em Mato Grosso do Sul, a Defesa Civil mantém atendimento de emergência pelo telefone 199 e WhatsApp 24 horas pelo número (67) 99607-1525.

Em situações que envolvam risco imediato à vida, como pessoas ilhadas, acidentes provocados por tempestades ou situações de resgate, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193.

Os alertas e atualizações podem ser consultados nos canais oficiais do Inmet e da Defesa Civil estadual.