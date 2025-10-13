Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

MS usa R$ 601 mil para salvar ponte 'esfarelando' sobre o Rio Sucuriú; vídeo

Elo entre o município de Paraíso das Águas e o distrito de Pouso Alto, trecho foi parcialmente interditado há mais de um mês pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul)

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

13/10/2025 - 10h18
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado publicou a dispensa de licitação para tentar salvar a ponte que está esfarelando sobre o Rio Sucuriú, com empenho de R$601 mil para a contratação da empresa Água Construtora LTDA. 

Campo-grandense, a empresa tem pelo menos 26 anos de história e há cerca de duas décadas atua no setor de obras com acabamento de construções, sendo a escolhida sem concorrência para executar a recuperação estrutural parcial da ponte. 

Localizada na rodovia MS-320, no KM 57,982, que fica entre os municípios de Paraíso das Águas e Chapadão do Sul, para essa obra a empresa receberá exatos R$601.383,81, com prazo de aproximadamente dois meses (60 dias) para concluir o serviço a partir de quando receberem a chamada Ordem de Início de Serviços (OIS). 

Elo entre o município de Paraíso das Águas e o distrito de Pouso Alto, há mais de um mês esse trecho de ponte foi parcialmente interditado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), com quem conhece a região alertando sobre os perigos desde pelo menos o mês de agosto, como mostram imagens divulgadas pelo portal do interior, Chapadense News. 

Como é possível observar na parte debaixo da ponte, há uma série de vigas quebradas e prateleiras de sustentação quase sem apoio com as estruturas superiores, tudo isso que se reflete em um nítido afundamento do trecho no KM 57,982 da rodovia MS-320. 

Imagens captadas no fim de agosto, as gravações narradas por um popular demonstram a aflição de quem reconhece o perigo, alertando inclusive que a estrutura "acabaria caindo" caso alguma medida não fosse tomada com rapidez. 

Além de rachaduras que se estendem por metros e o nítido desnível entre as faixas da pista, a malha asfáltica da rodovia apresenta pontos em que lembra mais uma estrada devido às rochas feitas de placas do asfalto que está esfarelando no trecho. 

É importante lembrar que esse trecho não é exclusivo para o tráfego de apenas veículos de passeio, já que a ponte serve de rota para caminhões carregados de cana; carretas com grãos, eucaliptos, gado, etc. 

Sendo que desde o início do ano a situação é acompanhada com atenção pelos poderes municipais, a interdição parcial em si só veio quando o estrago já havia "engolido" vários guard rails para dentro do rio.

 

Assine o Correio do Estado

PEDÁGIO

Espaço aéreo de MS vira campo de batalha contra o crime organizado

Mato Grosso do Sul se consolida como principal rota aérea do tráfico na fronteira, com o uso crescente de aviões e drones em operações de alto valor e logística sofisticada

13/10/2025 08h40

Compartilhar

Avião apreendido pela Polícia Federal em 2022 com 1 tonelada de cocaína, na Operação Ostium - Foto / Arquivo

Continue Lendo...

O céu sobre Mato Grosso do Sul, porta de entrada do Paraguai e da Bolívia, tornou-se o mais novo campo de batalha da Polícia Federal (PF) contra o crime organizado. Uma análise detalhada de dados de apreensões obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI), pela Fiquem Sabendo, organização sem fins lucrativos especializada em transparência publica, revela um panorama de alta tecnologia e logística complexa, em que aviões e, mais recentemente, drones, são peças-chave nas engrenagens do tráfico de drogas e outros crimes.

As apreensões em MS atingiram um pico notável em 2020, com 10 aeronaves confiscadas, o que representa quase um terço do total no Estado, no período de 2009 a julho deste ano. Essa alta, no entanto, não é um evento isolado, mas, sim, um indicativo da crescente profissionalização das redes criminosas que utilizam o modal aéreo.

O corredor aéreo do tráfico

Dos 32 registros de aeronaves apreendidas em Mato Grosso do Sul, a esmagadora maioria – 22 apreensões – está diretamente relacionada ao tráfico de drogas. Em 2 de agosto de 2020, por exemplo, a parceria entre a PF e a Força Aérea Brasileira (FAB) na Operação Ostium resultou na apreensão de um avião bimotor perto de Dourados, que transportava 517 kg de cocaína. O piloto, que se recusou a pousar e recebeu tiros de advertência, foi preso em flagrante.

Esse tipo de cooperação foi repetida em 21 de agosto de 2020, quando um avião apreendido em Campo Grande foi ligado à Operação Além Mar, uma investigação contra uma organização criminosa que, segundo a PF, era responsável por movimentar até 5 toneladas de cocaína por mês da fronteira com o Paraguai para o Brasil e Europa. 

A ascensão dos drones e a logística de pequena escala

Enquanto grandes operações miram aeronaves milionárias, uma nova e furtiva ameaça emergiu nos últimos anos. Os dados de apreensões mostram um aumento expressivo no número de drones confiscados em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a planilha da PF, não havia registros de apreensão de drones no Estado antes de 2024. No entanto, entre 2024 e julho deste ano, os drones representaram a maioria das apreensões, com sete de nove registros.

A planilha registra a apreensão de um drone em 1º de julho deste ano, no contexto de crimes financeiros, com um preso em flagrante. Um comunicado da PF sobre uma operação deflagrada em 1º de julho deste ano em MS descreve o cumprimento de mandados de busca e apreensão e a prisão em flagrante de uma pessoa por obstrução de justiça, contudo, sem menção à apreensão de qualquer veículo aéreo.

O uso desses pequenos equipamentos reflete uma adaptação tática do crime, buscando o baixo custo, a agilidade e o difícil rastreamento. As apreensões de drones em MS se conectam a crimes fazendários e financeiros, mas também ao tráfico de drogas.

Em setembro de 2024, a Polícia Penal de MS interceptou um drone que tentava transportar mais de 2 kg de maconha para o presídio de segurança máxima de Campo Grande.

Essas apreensões em pequena escala indicam que os drones são usados para a logística de última milha, etapa final da cadeia de distribuição, burlando barreiras e entregando entorpecentes ou outros ilícitos diretamente ao consumidor ou para dentro de áreas de segurança.

A planilha de apreensões registra a apreensão de diversos veículos aéreos em agosto de 2020, todos ligados ao tráfico de drogas. Notícias e comunicados da Polícia Federal detalham que, nesta data, a PF, com o apoio da FAB, apreendeu mais de uma tonelada de cocaína e prendeu três homens em duas ações distintas.

Uma das aeronaves, um avião bimotor, foi interceptada em Três Lagoas e forçada a aterrissar perto de Dourados, após receber tiros de advertência, na qual os policiais encontraram 517 kg de cocaína.

A colaboração entre PF e FAB foi utilizada novamente em 21 de agosto de 2020. Dados da planilha apontam a apreensão de um avião em MS e outro em SP, ambos no contexto de tráfico de drogas. Essa ação foi um desdobramento da Operação Além Mar, que visava desmantelar um esquema de tráfico internacional e lavagem de dinheiro.

O avião apreendido em Campo Grande e o outro em Campinas (SP) faziam parte de um grupo criminoso que, segundo a PF, era responsável por transportar até cinco toneladas de cocaína por mês da fronteira do Paraguai para o Brasil e a Europa.

A escala do investimento criminoso em aeronaves de alto valor também é evidenciada pela apreensão de 2 de maio de 2023, em Amambai. A apreensão de um avião Beechcraft King Air 200, com um valor estimado de R$ 22,8 milhões, estava ligada à prisão de Caio Bernasconi Braga, conhecido como Fantasma da Fronteira.

A documentação judicial posterior revelou que a aeronave pertencia a uma empresa de São Paulo e havia determinado a devolução, após o uso ter sido liberado ao governo de MS.

O processo ainda tramita no Tribunal Regional da 3ª Região (TRF3). Esses casos de alto perfil demonstram o quão entranhada a logística aérea está na estrutura financeira e operacional do tráfico de drogas.

A distribuição geográfica das apreensões não é aleatória. Ela mapeia os corredores aéreos utilizados pelo crime organizado. Mato Grosso do Sul e Paraná, por causa de suas posições de fronteira com o Paraguai e a Bolívia, atuam como portões de entrada para o tráfico.

Já Mato Grosso e Goiás funcionam como rotas de escoamento para os centros urbanos, enquanto São Paulo se estabelece como um centro logístico e de lavagem de dinheiro, onde aeronaves de alto valor são apreendidas em ações relacionadas a crimes fazendários e financeiros.

O gargalo da burocracia

Uma vez apreendidas, o destino das aeronaves enfrenta um obstáculo burocrático. A maioria dos 32 registros de apreensões em Mato Grosso do Sul ainda está sob a designação de “sem pedido de destinação”. Esse status, que pode se prolongar por meses ou anos, indica que o destino desses bens ainda não foi decidido pela Justiça.

Essa morosidade não é apenas uma formalidade. O Estado é obrigado a arcar com os custos de custódia e manutenção dos bens, que não podem ser convertidos em receita pública por meio de leilões.

A guerra contra o crime organizado em Mato Grosso do Sul se combate no ar, na fronteira e nos tribunais. E, enquanto a PF e as forças de segurança se adaptam aos novos desafios tecnológicos, a burocracia e as complexas redes de lavagem de dinheiro continuam a ser um desafio tão grande quanto interceptar uma aeronave carregada de drogas.

Assine o Correio do Estado

TEMPO

Apesar dos alertas, chuva chega sem força em Campo Grande

Em alguns municípios, a chuva chegou com força, como na divisa com São Paulo, mas, em Campo Grande, chegou de "mansinho"

13/10/2025 08h35

Compartilhar
Céu amanheceu nublado hoje em Campo Grande

Céu amanheceu nublado hoje em Campo Grande Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão, desde domingo (12), sob possibilidade de tempestade.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou dois alertas de chuvas para o Estado:

  • Chuvas intensas – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20-30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas
  • Tempestade – alerta laranja – perigo: Chuva entre 30-60 mm/h ou 50-100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos

Em alguns municípios, a chuva chegou com força, como na divisa com São Paulo, onde precipitação foi intensa. Mas, em Campo Grande, chegou de “mansinho”, em pouquíssimo volume (2,8 mm), pela madrugada.

Após chuva rápida, o céu amanheceu nublado nesta segunda-feira (13) em Campo Grande.

Confira o acumulado de chuva até 23 horas deste domingo (12):

MUNICÍPIO

ACUMULADO (mm)

Água Clara

Sem chuva

Três Lagoas

6,8 mm

Campo Grande

2,8 mm

Inocência

15,6 mm

Paranaíba

12,4 mm

Itaquiraí

Sem chuva

Rio Brilhante

Sem chuva

Nova Alvorada do Sul

2 mm

Anaurilândia

38,8 mm

Bataguassu

37,4 mm

Ivinhema

22,8 mm

Santa Rita do Pardo

20,2 mm

Ribas do Rio Pardo

20,6 mm

Mundo Novo

8,6 mm

Iguatemi

3,8 mm

Naviraí

18,2 mm

Caarapó

17 mm

Laguna Carapã

Sem chuva

Ponta Porã

Sem chuva

Dourados

7,8 mm

PREVISÃO DO TEMPO

A previsão do tempo para as próximas horas é de chuva para Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul.

As condições são provenientes da formação de um ciclone extratropical  neste domingo (12), vindo da Argentina e Uruguai. O avanço do fenômeno deve trazer vendaval, chuvas intensas e queda de temperatura em grande parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País. 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alertas de chuvas intensas (alerta amarelo - perigo potencial) e tempestade (alerta laranja - perigo) para o Estado.

Entre segunda-feira (13) e terça-feira (14), são esperados acúmulos significativos de chuva, acima de 30 milímetros em 24 horas. As temperaturas começam a cair, especialmente no sul do Estado, podendo chegar a 12ºC, segundo o Centro de Monitoramento de Clima e Tempo de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS). 

Entre Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho, se concentram as maiores máximas, podendo chegar a 37ºC. Nas regiões de Três Lagoas, Anaurilândia e Paranaíba, as temperaturas mínimas variam entre 19ºC e 23ºC e as máximas variam entre 26ºC e 33ºC. 

Em Campo Grande, estão previstas mínimas entre 20ºC e 22ºC e máximas de até 31ºC, podendo chegar a 25ºC na segunda-feira (13). 

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:

  • Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
  • Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
  • Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 4 dias

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

2

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 5 dias

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 3 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)

4

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito
águas cristalinas

/ 3 dias

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito

5

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 4 dias

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 02/10/2025

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito