MS vai receber indústria de colágeno orgânico em Terenos

Mato Grosso do Sul vai receber o primeiro empreendimento fruto do MS Day, realizado em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Trata-se de uma indústria de colágeno orgânico que será instalada em Terenos.

A indústria chama-se PeptPure e hoje está sediada em Chicago, mas já tem planta em Jundiaí (SP). Já que o colágeno orgânico é extraído do couro dos animais, a pecuária sustentável e orgânica do Pantanal foram um dos principais motivos para a aposta da empresa no Estado.

"O evento que participamos (MS Day) foi de bastante impacto e, agora, confirmamos nossa transferência, nosso novo investimento", destaca Felipe Chaluppe, presidente da empresa.

Segundo dados da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), 1,48 milhão de cabeças de bovinos foram abatidas no Mato Grosso do Sul, sendo quase 37 mil em Campo Grande, no período de janeiro a abril deste ano. Ao comparar com o mesmo período de 2023, um aumento expressivo de 29% no Estado e de 37% na capital.

Também entre o primeiro e quarto mês de 2024, os suínos ficam um pouco abaixo, com 1,07 milhão de cabeças abatidas, com 48 mil na capital sul-mato-grossense. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 2,5% no Estado, mas uma queda de aproximadamente 1,25% em Campo Grande.

COLÁGENO

O colágeno é um suplemento alimentar que traz vários benefícios ao corpo humano, como proporcionar firmeza e elasticidade, além de combater a flacidez e o envelhecimento da pele. Ele também contribui para o fortalecimento dos cabelos e unhas.

Geralmente, é indicado para adultos acima dos 25 anos, já que, a partir dessa idade, o corpo passa o produzir menos essa proteína, começando a aparecer as dores nas articulações, rugas e fraqueza nas cartilagens.

MS DAY

O MS Day deste ano começou no domingo (12), em um jantar com mais de 200 empresários, em Nova Iorque. O evento teve sua primeira edição realizada em São Paulo (SP), na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em agosto do ano passado.

O maior objetivo do evento é apresentar os potenciais para empresas investirem no Mato Grosso do Sul. Ao todo, no ano passado, mais de R$ 5,5 bilhões foram investidos no Estado, dentre elas a Inpasa, empresa produtora de etanol de milho, localizada em Sidrolândia.

MAIOR FRIGORÍFICO DA AMÉRICA LATINA

Importante citar que a JBS vai investir R$ 150 milhões no segundo frigorífico de Campo Grande a fim de dobrar o processamento, passando de 2,2 mil para 4,4 mil animais por dia, tornando-se assim o maior da América Latina.

Além do tamanho que será ampliado, obviamente o espaço deve contar com um número maior de colaboradores, passando de 2,3 para 4,6 mil.

O frigorífico foi uma das 38 habilitadas pelo governo chinês para exportação. A unidade contou com a presença do presidente Lula no dia 12 de abril, marcando assim o primeiro embarque rumo ao país asiático.

