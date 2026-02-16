Mulher com sequelas de AVC é resgatada de cárcere privado em Campo Grande

Trânsito

Motorista ignorou o sinal vermelho, atingiu a vítima e fugiu sem prestar socorro; veja o vídeo

O motorista que conduzia um veículo VW Gol atingiu um motociclista na noite de domingo (15), ao ignorar o sinal fechado, e não permaneceu no local para prestar socorro, em um cruzamento em Ribas do Rio Pardo.

O acidente aconteceu por volta das 20h, enquanto a vítima aguardava a abertura do semáforo.

A vítima, Milton Aparecido Gil da Silva, de 34 anos, que trabalha como servente de pedreiro, teve o corpo arremessado por cima do veículo e sofreu várias lesões, entre elas uma fratura exposta e fratura no maxilar.

Imagens de câmeras de segurança, divulgada pelo perfil Ribas Ordinário no Instagram, flagraram o momento da colisão, em que o VW Gol, de cor branca, atinge o motociclista e deixa o local sem prestar socorro.

Após a batida, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima.

Miltinho, como é conhecido na região, devido à gravidade do quadro, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

As autoridades do município seguem com as investigações para identificar o motorista.

Outro caso

Um veículo Fox, de cor branca, atropelou uma ciclista e fugiu sem prestar socorro, após permanecer parado por cerca três segundos observando o corpo da mulher no chão, na rotatória da Avenida Senador Filinto Müller com a Manoel da Costa Lima, em Campo Grande.

A estudante de marketing digital Nathalia Nantes, de 28 anos, relatou, no boletim de ocorrência, que, seguia de bicicleta quando acessou a rotatória e acabou sendo atingida pelo carro. Com a queda, ela sofreu ferimentos na cabeça, nos ombros e nas pernas.

Conforme o relato da estudante, o motorista manobrou o carro, pegou o acesso contrário, sentido Hospital Universitário, estacionou, desceu do veículo e seguiu caminhando até a vítima.

O homem se inclina sobre a estudante, que segue caída, e, cerca de três segundos depois, se afasta, voltando na direção do carro e olhando diversas vezes para trás, até entrar no veículo e ir embora sem prestar socorro.

Populares socorreram a estudante e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a encaminhou para a Santa Casa.

No hospital, Nathalia passou por exames e pela limpeza dos ferimentos, sendo constatado que ela sofreu uma lesão na coluna.

“O atendimento do Samu foi bem rápido. As pessoas que me ajudaram foram muito humanas. Como eu bati com a cabeça, fiquei meio desorientada e não consigo lembrar do ocorrido, porque foi tudo muito rápido”, disse a estudante.

Com relação ao motorista, Nathalia acredita que ele se aproximou apenas para verificar se ela estava viva, em um comportamento que descreveu como "imprudente e desumano".

A estudante passou por exame de corpo de delito na tarde desta sexta-feira (10), no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

