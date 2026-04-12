Mulher é atropelada pelo companheiro após discussão em MS

Um caso de violência doméstica registrado na madrugada deste domingo (12) em Água Clara terminou com uma mulher ferida e o companheiro preso por tentativa de feminicídio. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar após a vítima ser encontrada caída na rua, pedindo socorro.
De acordo com o portal Alerta Água Clara, o episódio aconteceu por volta das 4h, no bairro Jardim Novo Horizonte. Inicialmente, o caso foi comunicado como um possível atropelamento provocado por um terceiro veículo. No local, o homem relatou aos policiais que o carro do casal havia apresentado problemas mecânicos e que, em seguida, outro automóvel teria atingido a mulher e fugido.
A versão, no entanto, passou a ser contestada ainda durante o atendimento. Marcas de pneus, vestígios na pista e danos no veículo do próprio suspeito levantaram inconsistências no relato. A suspeita ganhou força após a análise de imagens de câmeras de segurança da região.
Os registros mostram um carro branco saindo da residência do casal e acelerando na direção da vítima, pouco antes do impacto. O barulho da colisão também foi captado pelo sistema de monitoramento, reforçando a dinâmica do ocorrido.
Diante das evidências, o homem mudou o depoimento e admitiu ter consumido bebida alcoólica desde a noite anterior. Ele confirmou que houve uma discussão com a companheira, mas alegou não ter certeza se a atingiu, versão considerada incompatível com as provas reunidas.
Para a Polícia Militar, há indícios claros de que o atropelamento foi intencional, configurando tentativa de feminicídio, além do crime de conduzir veículo sob efeito de álcool. O suspeito foi preso em flagrante, passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado à delegacia, onde o caso segue sob investigação.