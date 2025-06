Mulher de 41 anos é degolada pelo companheiro no interior de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Rose Antônia de Paula, de 41 anos, foi vítima do 17º feminicídio ocorrido neste ano em Mato Grosso do Sul. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira (27) na cidade de Costa Rica, mas foi descoberto somente na manhã deste sábado (28). Rose foi praticamente decapitada com um golpe de faca e o suspeito, identificado como Juliano, de 38 anos, está foragido.

A mulher, que era de Bonito e neste sábado pretendia retornar para sua cidade, foi vista pela última vez por volta das 20 horas desta sexta-feira, em uma casa nos altos da Avenida José Ferreira da Costa, próximo de uma antiga empresa armazenadora de grãos.

Juliano, que é natural de Minas Gerais mas que reside em Costa Rica faz alguns anos, estava com ela na casa e por volta das 21 horas foi visto deixando o local em uma moto vermelha, conforme informações do site Mstododia.

Existe a suspeita de que ele não aceitasse o provável retorno de Rose para Bonito, cidade onde ela estava morando atualmente, e por conta disso tenha praticado o crime.

Na manhã deste sábado, vizinhas estranharam o fato de ela não ter aparecido para tomar café em uma lanchonete que costumava frequentar todas as manhãs desde que chegou à cidade, há cerca de duas semanas.

Por conta disso, de acordo com o site, decidiram procurá-la e antes mesmo de abrirem a porta já perceberam uma poça de sangue sob a porta. Antes mesmo da chegada da polícia elas abriram o imóvel e constataram que a mulher estava morta, praticamente decapitada.

De acordo com as vizinhas, ela mantinha um relacionamento antigo, mas conturbado com o suspeito, chegando inclusive a registrar denúncia na polícia por conta de violência doméstica contra ele.

Até o começo da tarde, conforme informações da PM de Costa Rica, diligências estavam sendo feitas na região para tentar encontrar Juliano, que trabalhava como chapeiro na cidade.

Com mais este caso, subiu para 17 o número de feminicídios no Estado neste ano. No ano passado, foram 19 registros nos primeiros seis meses do ano no Estado.

Em Costa Rica, desde 2022, quando foram dois casos, que não era registrado crime desta natureza.