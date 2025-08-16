Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mulher mente sobre roubo de camionete e pode ser presa por até 8 anos

Denunciante admitiu ter inventado o crime devido a desacordo comercial

Mariana Piell

Mariana Piell

16/08/2025 - 09h15
Na tarde da última quinta-feira (14), a Seção de Investigação Geral (SIG) de Três Lagoas desvendou um caso de falsa comunicação de crime após uma mulher de 38 anos ter registrado um boletim de ocorrência alegando o furto de sua camionete Toyota/Hilux.

Após apuração, os agentes descobriram que a história era inverídica, e a proprietária do veículo agora responde por fornecer informações falsas à polícia.  

De acordo com o registro feito no último sábado, a mulher afirmou que, enquanto pescava nas margens do rio Sucuriú, próximo à Rodovia MS-320, criminosos teriam levado seu veículo, que estava estacionado no local.

No entanto, durante as investigações, a SIG analisou imagens de câmeras de segurança, rastreou os deslocamentos da camionete e ouviu testemunhas, identificando inconsistências na narrativa da suposta vítima.  

Intimada a prestar esclarecimentos, a mulher compareceu à delegacia e admitiu que não houve furto. Ela confessou que inventou a história devido a um desacordo comercial e que as informações repassadas no boletim de ocorrência, incluindo data e local, eram falsas.  

Diante das provas, a Polícia Civil a enquadrou no crime de falsa comunicação de ocorrência, previsto no artigo 340 do Código Penal. Caso seja comprovado que ela também imputou falsamente a alguém a autoria do suposto delito, poderá responder ainda por denunciação caluniosa, com pena de até oito anos de prisão. Se houver indícios de que a conduta causou prejuízo financeiro a terceiros, ela também poderá ser processada por estelionato, que prevê reclusão de até cinco anos.  

Alerta da Polícia Civil

A Polícia Civil reforça que mentir em registros criminais é uma conduta grave, passível de punição severa. "Falsas comunicações não apenas sobrecarregam o sistema policial, mas também podem acarretar consequências jurídicas sérias para quem as pratica", destacou a SIG.  

Em decisão tomada nesta quinta-feira (14), a 3ª Vara Cível de Campo Grande julgou procedente a ação movida por uma moradora de Campo Grande contra um site de anúncios de prostituição, determinando o pagamento de R$ 10 mil por danos morais, além de proibir a publicação de qualquer dado ou imagem da autora na plataforma. 
 
A autora relatou que, em novembro de 2019, foi surpreendida com telefonemas, mensagens de Whatsapp e contatos por redes sociais de pessoas desconhecidas, que solicitavam agendamento de serviços sexuais.

Ao investigar, descobriu que seu nome, número de telefone, endereço e imagens haviam sido usados, sem autorização, em anúncios de cunho sexual no site mantido pela ré. Ela não especificou, porém, quem incluiu seu telefone e nome no site.  

Segundo a autora, a primeira inserção do anúncio ocorreu em 27 de novembro de 2019. Ela solicitou a retirada dois dias depois, o que foi atendido, mas em 1º de dezembro voltou a receber mensagens e descobriu nova publicação com seus dados e fotos. O caso foi registrado na polícia. 

A empresa alegou que suspendeu o anúncio imediatamente após a primeira denúncia e que apenas fornece o espaço para usuários postarem conteúdo, sem inserção direta por parte da administração. Disse ainda que não realiza análise prévia das publicações, mas mantém canais para denúncias de uso indevido de informações. 

O juiz Juliano Rodrigues Valentim, titular da 3ª Vara Cível de Campo Grande, considerou incontroversa a falsidade do anúncio e apontou que a ré possuía meios para identificar o responsável, mas manteve-se inerte, permitindo uma segunda publicação mesmo ciente do ilícito.

Para ele, a responsabilidade decorre do risco da atividade, que atua em ramo de publicidade com objetificação de mulheres e sem controle efetivo sobre as imagens e informações postadas. 

“A vinculação da imagem da autora a serviços de acompanhante, por si só, é suficiente para caracterizar o dano moral, especialmente quando analisada sob uma perspectiva de gênero, conforme a Resolução CNJ nº 492/2023”, destacou o magistrado. 

A decisão também determinou que a empresa se abstenha de inserir qualquer informação relacionada à autora no site, sob pena de multa. O valor da indenização será corrigido monetariamente a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de mora desde 29 de novembro de 2019, data em que a autora tomou ciência do anúncio falso.

