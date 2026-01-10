Mulher morre e outros dois ficam feridos em acidente grave na BR-262

Uma mulher, identificada como Solange Feitosa, e outras duas pessoas ficaram feridas após dois veículos colidirem na BR-262, mais especificamente no município de Dois Irmãos do Buriti, em frente ao Restaurante Correntes (Redondo).
Segundo informações do jornal O Pantaneiro, o acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (9), e tudo começou quando um Renault Sandero acessou o acostamento da rodovia com o objetivo de entrar no restaurante. Ao fazer a conversão com o intuito de atravessar a pista, o carro foi atingido por um Chevrolet Onix, que era conduzido por Solange e seguia no mesmo sentido do Sandero.
O impacto foi tão forte que o veículo de Solange saiu da pista e só parou ao bater de frente com uma árvore. Infelizmente, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Enquanto isso, as outras duas pessoas envolvidas no acidente foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao hospital de Dois Irmãos do Buriti.
De acordo com relatos de outros condutores, o trecho em que ocorreu o acidente é pouco iluminado, o que dificulta a visualização dos motoristas, principalmente durante o período noturno, o que deve ter contribuído para a colisão. Porém, as autoridades afirmam que a dinâmica e causas da fatalidade continuam sendo apuradas.
Dados
Como reportou recentemente o Correio do Estado, com 1.492 acidentes de janeiro a novembro, Mato Grosso do Sul apresentou redução no número de colisões em rodovias federais em 2025, em comparação com o mesmo período de 2023 e 2024.
Segundo dados enviados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em 2023 e 2024, o Estado catalogou 1.563 e 1.621 acidentes nos primeiros 11 meses do ano, respectivamente, nas sete rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul: BR-060, BR-158, BR-163, BR-262, BR-267, BR-376 e BR-487.
Porém, contrariando a tendência de aumento de casos, 2025 registrou 1.492 acidentes, uma queda de 4,54% em relação a 2023 e de quase 8% em comparação com 2024. Além disso, destaca-se também a queda de cerca de 20% no número de óbitos nessas rodovias: 131 no ano passado; 163 em 2024; e 161 em 2023.
Mesmo com essa diferença, esses três anos ainda apresentam uma característica em comum: a BR-163 como a mais perigosa ou, pelo menos, com maior número de acidentes e óbitos registrados. Em 2025, foram 702 acidentes e 42 óbitos, enquanto em 2024 foram 783 colisões e 63 mortes.
Quanto a BR-262, rodovia do acidente desta reportagem, de janeiro a novembro de 2025 foram registrados 266 acidentes e 34 óbitos, número semelhante ao registrado em 2024, quando foram 307 colisões e 33 mortes.
>> Orientações
> Não dirija caso consuma bebida alcoólica;
> Não dirija cansado ou com sono;
> Use o cinto de segurança;
> Respeite a sinalização;
> Respeite o limite de velocidade da via;
> Porte documentos oficiais com fotos, os quais devem estar quitados;
> Realize revisão do carro: pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas, lanterna e extintor.