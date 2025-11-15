Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Na Argentina, grande explosão em complexo industrial deixa ao menos 24 feridos

Ao menos cinco empresas foram atingidas pelas chamas

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

15/11/2025 - 16h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma explosão em um complexo industrial na cidade de Ezeiza, na Grande Buenos Aires, na noite da sexta-feira, 14, deixou pelo menos 24 pessoas feridas. Não havia confirmação de mortos até o fechamento deste texto.

Vídeos da tragédia mostram trabalhadores correndo do local que aconteceu a explosão, onde funcionaria uma fábrica de tintas e agrotóxicos.

Antes mesmo da explosão acontecer, um incêndio já tomava conta de uma parte do complexo industrial.

Ao menos cinco empresas foram atingidas pelas chamas; uma delas foi completamente reduzida a cinzas.

A explosão aconteceu em local próximo ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, o maior terminal internacional aéreo da Argentina.

Uma das rodovias que dão acesso ao local foi fechada por precaução, enquanto cerca de vinte equipes de bombeiros trabalham na área.

Segundo o portal Infobae, entre os feridos estão duas pessoas que moram próximo ao local do incidente: um homem que sofreu um ataque cardíaco e uma gestante apresenta problemas respiratórios causados pela inalação de fumaça.

Trabalhadores do complexo filmaram o momento em que uma grande explosão de luz acontece seguida de um grande estrondo.

O momento foi também captado por câmeras de segurança próximas ao local da explosão e é possível ouvir a onda de choque.

Quem passava de carro também registrou o momento.

Além da grande coluna de fumaça cinza e laranja, é possível ver nas filmagens um poeira brilhante caindo sobre o local.

Segundo a prefeitura do município, equipes de Bombeiros, Defesa Civil, Forças de Segurança e Profissionais de Saúde estavam "trabalhando diante da explosão ocorrida no Polo Industrial de Spegazzini".

Assine o Correio do Estado

vale da celulose

Arauco agora faz mistério sobre construção de ramal ferroviário

Previsão era de que a construção começasse em setembro, mas somente agora saiu a licença de instalação. Fábrica de celulose deve ser ativada em dois anos.

15/11/2025 12h30

Compartilhar
Previsão é de que a fábrica de celulose seja concluída em dois anos e obra do ramal levará ao menos 18 meses

Previsão é de que a fábrica de celulose seja concluída em dois anos e obra do ramal levará ao menos 18 meses

Continue Lendo...

Anunciado desde o começo do projeto e apesar de ter obtido nesta semana a licença para instalação do ramal ferroviário de 47 quilômetros ligando a futura fábrica de celulose de Inocência à Ferronorte, a Arauco prefere agora fazer mistério sobre a obra e nem mesmo informa se realmente vai tirar o projeto do papel. 

Ao receber a licença de instalação, o comando da empresa se comprometeu a pagar uma compensação ambiental no valor de R$ 4.302.206,44, conforme publicação do diário oficial do Governo do Estado no dia 12 deste mês. O montante equivale a 0,64% do valor de referência da obra, de R$ 671.171.000,00. 

Procurada pela reportagem do Correio do Estado para falar sobre o cronograma da obra (início e fim) valor atualizado do investimento e andamento das negociações para indenização dos proprietários das terras pelas quais deve passar a ferrovia, a Arauco se limitou a informar que "não tem novas informações sobre o assunto". 

Indagada se efetivamente vai tirar o projeto do papel, a gigante da celulose não deu mais retorno. As concorrentes Suzano e Eldorado também obtiveram licença da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para construção de ferrovias, mas mantiveram engavetados os projetos para ligar Três Lagoas a Aparecida do Taboado, por onde passa a Ferronorte. Por enquanto, tudo é escoado por caminhões.

A fabrica de Ribas do Rio Pardo, da Suzano, despacha sua produção por caminhões até Inocência, onde construiu um terminal intermodal às margens da ferrovia.

A previsão inicial da Arauco era começar a construção do ramal em setembro deste ano, mas a licença de instalação foi concedida somente agora. Esta mesma previsão apontava um investimento da ordem de R$ 1 bilhão para instalação dos trilhos.

Além disso, existe a previsão de mais R$ 1,4 bilhão para compra de 23 locomotivas e aproximadamente 750 vagões, incluindo reservas, para formar sete comboios de 100 vagões cada. 

Com capacidade para produzir até 3,5 milhõs de toneladas por ano, o planejamento é de que um comboio com cem vagões saia da fábrica rumo ao porto de Santos diariamente levando 9,6 mil toneladas em uma única viagem, o que equivale a cerca de 200 camilhões.

Estes investimentos de R$ 2,4 bilhões não estão previstos no projeto original de construção da fábrica, que é da ordem de R$ 25 bilhões. O trajeto previsto da ferrovia, caso realmente saia do papel, será paralelo à MS-377.

De acordo com o cronograma original, a fábrica deve entrar em operação daqui a dois anos, no último trimestre de 2027. Até lá, em tese, ainda existe tempo hábil para conluir a ferrovia, já que a estimativa do comando da Arauco é de que seja possível construir o ramal em um ano e meio. 

Essa "folga", contudo, corre o risco de ser engolida por conta do impasse sobre a indenização dos 400 hectares de terras que terão de ser desapropriadas para dar lugar aos trilhos. 

A multinacional chilena está disposta a pagar uma média dee R$ 76 mil por alqueire. Os cerca de 30 proprietários afetados, porém, alegam que o valor de mercado está na casa dos R$ 260 mil. Caso consigam uma decisão judicial favorável, podem travar todo o projeto.

PLANO B

Mas, ao mesmo tempo em que faz os planos para construir a ferrovia, a Arauco também admite que estuda a possibilidade de a celulose ser despachada pela hidrovia dos rios Paraná  Tietê. 

Os chilenos estudam uma alternativa logística, combinando rodovia, hidrovia e ferrovia. Conforme esta alternativa, a celulose seria levada em caminhões até Três Lagoas, numa distância da ordem de 130 quilômetros. 

Depois,  a celulose seguiria pela hidrovia Paraná-Tietê até Pederneiras (SP), numa distância de 450 quilômetros e somente depois disso seria levada pela ferrovia até o Porto de Santos, percorrendo mais 550 quilômetros por trilhos. 

Caso opte por esta alternativa, não precisaria construir o ramal ferroviário. A viabilidade, porém, depende da análise dos impactos e custos dos múltiplos transbordos de carga. Segundo a Arauco, a hidrovia é mais competitiva que o transporte rodoviário, retirando mensalmente 6 mil caminhões das estradas e reduzindo em 80% as emissões de CO. Já o transporte ferroviário reduz as emissões em 60% em comparação ao rodoviário, 

 
 

Cidades

Criminosos são presos por tráfico de animais silvestres em Bodoquena

Após denúncia, agentes da PMA abordaram o veículo com os criminosos e localizaram, entre os animais, duas aranhas-caranguejeiras e um filhote de macaco-prego desnutrido

15/11/2025 11h18

Compartilhar

Divulgação PMA

Continue Lendo...

A Polícia Militar Ambiental (PMA) prendeu seis membros de uma quadrilha de tráfico de animais silvestres. Entre os animais apreendidos estava um filhote de macaco-prego com sinais de desnutrição, encontrado em um balneário de Bodoquena.

A ação ocorreu durante a Operação Bocaiúva, nesta sexta-feira (14). Com o grupo, a equipe localizou aranhas-caranguejeiras, um lagarto e uma cobra, além de equipamentos usados na captura dos animais.


Após receber a denúncia de que homens estariam capturando animais na região de um balneário na zona rural do município, a equipe da PMA, durante fiscalização, abordou um veículo com quatro ocupantes.

Eles negaram que estivessem capturando animais.

No veículo, os policiais ambientais encontraram três rádios comunicadores, lanternas, um estilingue, cordas e outros materiais, cuja finalidade o grupo não soube explicar.

No balneário onde estavam hospedados, a equipe encontrou animais em garrafas plásticas, entre eles, uma cobra, um lagarto verde e duas aranhas-caranguejeiras, sendo uma guardada em um pote tipo tupperware e outra em uma caixa de isopor.

Resgate


Em uma caminhonete preparada para o transporte, foi localizado um filhote de macaco-prego dentro de uma caixa que apresentava sinais de desnutrição.

A equipe apreendeu ainda sete caixas resistentes usadas para transporte de animais de pequeno porte (três montadas e quatro desmontadas) e uma gaiola artesanal armada com isca de frutas nativas, encontrada na mata lindeira e utilizada especificamente para a captura de macacos.

 

 

 

Grupo criminoso


O grupo revelou que cada integrante possuía funções específicas, o que caracteriza organização criminosa. Havia os responsáveis pela captura dos animais, pelo financiamento e apoio logístico, e pelos deslocamentos dos animais até o comprador final. Segundo informações preliminares, o destino seria o Rio de Janeiro ou Minas Gerais.

Os criminosos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bodoquena, junto com o material apreendido. Os animais foram soltos em seu habitat natural.

Já o filhote de macaco-prego foi encaminhado ao Pelotão de Polícia Militar Ambiental de Miranda para atendimento veterinário emergencial e, posteriormente, será levado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)

2

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C
TEMPORAL

/ 2 dias

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2940, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2940, sexta-feira (14/11)

5

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS
Cidades

/ 2 dias

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 07/11/2025

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?