Escolas pedem camisa do Brasil e pais correm às lojas às vésperas da estreia da seleção

A véspera da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo movimentou mais do que os canais de TV e os grupos de WhatsApp nesta sexta-feira em Campo Grande.
Em uma escola particular localizada na Rua Dom Aquino, uma decisão da direção transformou a quinta de ontem em corrida contra o relógio para dezenas de famílias: a solicitação de que os alunos viessem à escola hoje vestindo a camisa amarela da seleção brasileira.
A iniciativa partiu da diretora Simone Lunardi, que quis aproveitar o clima de Copa para animar os estudantes com uma programação especial.
"Com a Copa do Mundo começando, a gente pensou: por que não trazer esse espírito para dentro da escola? Preparamos gincanas, brincadeiras e chute a gol. Queremos que as crianças vivam esse momento com entusiasmo", explicou Simone ao Correio do Estado.
Surpresa na portaria e nas lojas
A chegada dos alunos nesta manhã foi marcada por uma cena incomum: crianças acostumadas a entrar de uniforme apareceram de amarelinha e foram logo questionando a diretora. "Por que hoje não precisamos vir de uniforme?", perguntaram os pequenos, entre risos e espanto. Para eles, a quebra da rotina já era, por si só, motivo de animação antes mesmo das brincadeiras começarem.
Para os pais, porém, a surpresa teve outro sabor. A comunicação chegou com pouca antecedência, e encontrar a camisa da seleção no tamanho infantil em Campo Grande ontem não foi tarefa simples.
Quem deixou para comprar na última hora encontrou prateleiras desfalcadas e vendedores surpresos com a demanda repentina.
Lojas de artigos esportivos relataram movimento incomum ao longo do dia de ontem, com clientes buscando especificamente os tamanhos menores de 2 a 14 anos. Alguns estabelecimentos precisaram renovar o estoque durante o expediente para atender à procura concentrada em poucas horas.
"Foi uma correria, mas valeu a pena ver as crianças chegando assim, animadas, todas de verde e amarelo", disse Simone.
Brasil estreia amanhã anote os horários
A agitação na escola não é por acaso: a seleção brasileira estreia na Copa do Mundo amanhã, sábado (13), às 19h (horário de Brasília), contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey. O Brasil integra o Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. GOV.BRRadiocacula
Para quem quer organizar a agenda e não perder nenhum jogo da Amarelinha na fase de grupos, os horários são:
- 13 de junho (sábado) — Brasil x Marrocos — 19h · MetLife Stadium, Nova Jersey
- 19 de junho (sexta-feira) — Brasil x Haiti — 21h30 · Lincoln Financial Field, Filadélfia
- 24 de junho (quarta-feira) — Escócia x Brasil — 19h · Hard Rock Stadium, Miami Noticiadascidades
Todos os horários são de Brasília. Caso avance à fase mata-mata, o Brasil enfrentará adversários do Grupo F, composto por Holanda, Japão, Tunísia e Suécia