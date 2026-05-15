Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ciro e flávio

Neblina ajuda e Riedel mantém silêncio sobre escândalos do Master

Agenda do governador previa participação em evento da Sanesul, às 10 horas desta sexta-feira, mas o mau tempo teria impedido a decolagem de seu avião em Ponta Porã

Neri Kaspary e Leo Ribeiro

Neri Kaspary e Leo Ribeiro

15/05/2026 - 12h18
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em meio à polêmica causada pela divulgação de reportagens mostrando a proximidade do pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro  (PL) com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o governador Eduardo Riedel (PP) não compareceu na manhã desta sexta-feira à solenidade de lançamento de um pacote de R$ 176 milhões em investimentos da Sanesul na ampliação de redes de água e esgoto em 16 municípios. No evento possivelmente seria questionado sobre o escândalo.

De acordo com o presidente da Sanesul, Renato Marcílio da Silva, "o governador era para estar aqui. Mas, estamos diante daquela velha máxima: o avião é o meio de transporte mais caro e sofisticado para se chegar atrasado em algum lugar. E foi o que aconteceu. Infelizmente fechou o teto lá em Mundo Novo. Ele ainda foi para Ponta Porã, mas fechou o teto em Ponta Porã também. Infelizmente ele não vai chegar a tempo aqui."

Para percorrer, de carro, o percurso entre Mundo Novo e Ponta Porã são necessárias pelo menos três horas. O evento estava marcado para 10 horas e as explicações do presidente da estatal sobre a ausência do governador foram feitas logo na abertura do evento, por volta das 10:40 horas.

A presença do governador havia sido anunciada na quinta-feira (14) e sua agenda foi atualizada no começo da manhã desta sexta-feira (15), por volta das 8 horas. Nesta atualização foi confirmada a presença de Eduardo Riedel no evendo na Sanesul.

Conforme a estação meteorológica do Inmet instalada em Mundo Novo, entre seis e oito horas da manhã foram registrados 2,6 milímetros na cidade do extremo sul do Estado. Em Ponta Porã, por sua vez, o Inmet registrou apenas 0,2 milímetros, por volta das 6 horas.

Mas, apesar da chuva insignificante nas duas cidades, outras situações climáticas, como neblina, podem ter atrapalhado e decolagem da aeronave que transportaria o governador até Campo Grande. E, no começo da manhã a neblina encobriu o céu na região.

Desde o dia 7 de maio, quando o senador Ciro Nogueira (PP) foi alvo da operação da Polícia Federal que revelou que ele recebia mesada de até R$ 500 mil, que o governador Eduardo Riedel evita falar sobre o assunto. 

E, ao contrário de outros políticos da direita, ele também tem mantido o silêncio sobre o escândalo envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, que admitiu ter pedido US$ 24 milhões. Nem mesmo nas redes sociais ele se manifestou.

Mesmo procurado, sua assessoria deixou claro que ele não se manifestaria sobre as polêmicas relativas ao seu correligionário (Ciro Nogueira) e nem sobre seu pré-candidato a presidente (Flávio Bolsonaro). 

 

BR-163

PRF apreende 8 toneladas de droga e 1,6 mil medicamentos emagrecedores

Ambas apreensões ocorreram na BR-163, em Coxim (MS) e Naviraí (MS)

15/05/2026 11h30

Compartilhar
Medicamentos emagrecedores apreendidos

Medicamentos emagrecedores apreendidos Foto: DIVULGAÇÃO/PRF

Continue Lendo...

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.641 medicamentos emagrecedores e 8.310 quilos de maconha e haxixe, nesta quinta-feira (14), na BR-163, em Coxim e Naviraí, respectivamente.

ENTORPECENTE – Dos 8.310 quilos de droga apreendidos em Naviraí (MS), 8.268 são de maconha e 41 de haxixe. A droga estava acondicionada em fardos em um caminhão.

De acordo com a PRF, policiais fiscalizavam a BR-163, quando abordaram o motorista de um caminhão que demonstrou muito nervosismo.

Medicamentos emagrecedores apreendidosMaconha apreendida. Foto: DIVULGAÇÃO/PRF

Em vistoria no compartimento de carga, foi encontrada grande quantidade de maconha. Em interrogatório, o condutor respondeu que carregou a droga em Amambai (MS), mas não sabia o destino do ilícito.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Naviraí (MS).

MEDICAMENTOS EMAGRECEDORES – Dos 1.641 remédios apreendidos em Coxim (MS), 1.598 são ampolas e 66 “canetinhas”. Além disso, 426 anabolizantes foram apreendidos.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais fiscalizavam a BR-163, quando abordaram um Jeep/Commander, parado por policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE/MS).

O motorista e uma passageira do veículo foram presos e encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande (MS).

INFLUENZA

Vacina contra gripe está liberada para toda população em MS

Todas as pessoas, acima de seis meses de idade, podem tomar a vacina gratuitamente em postos de saúde

15/05/2026 11h00

Compartilhar
Vacina contra Influenza

Vacina contra Influenza MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

Vacina contra gripe está liberada para toda a população, a partir desta sexta-feira (15), em Mato Grosso do Sul.

Isto significa que todas as pessoas, acima de seis meses de idade, podem tomar a vacina gratuitamente em postos de saúde, de acordo com a disponibilidade de doses nos municípios.

O objetivo da vacinação é aumentar a cobertura vacinal, proteger a população do vírus, reduzir complicações, diminuir riscos de internação e evitar óbitos.

A orientação é ampliar o acesso à vacina sem comprometer o atendimento dos grupos prioritários.

Segundo a Coordenadoria Estadual de Imunização, os municípios devem organizar as estratégias de vacinação de acordo com o estoque disponível, mantendo o abastecimento contínuo dos grupos prioritários.

“Será necessário manter estoque estratégico para assegurar o atendimento oportuno aos grupos prioritários, principalmente durante o período sazonal das doenças respiratórias. A ampliação é importante, mas exige planejamento e organização das equipes locais”, explicou o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.

A ideia de ampliar a imunização para o público em geral se deu a partir de um possível aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e circulação dos vírus Influenza devido ao frio.

NÚMEROS

Campo Grande - dados divulgados pela Sesau apontam que 808 casos e 55 óbitos por Influenza foram registrados, de janeiro a maio, em Campo Grande.

Ao todo, 107 mil doses foram aplicadas desde 26 de março, início da campanha de vacinação, na Capital.

O número representa uma cobertura vacinal de 31,11%, índice considerado abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.

SINTOMAS

Os sintomas comuns da gripe são:

  • Febre
  • Tosse seca
  • Dor de garganta
  • Coriza
  • Dor de cabeça
  • Dor muscular
  • Mal-estar

TRANSMISSÃO

A transmissão da gripe se dá por inalação ou contato com gotículas de saliva, secreções respiratórias ou superfícies contaminadas. Portanto, a contaminação pode ocorrer por meio de:

  • Tosse
  • Espirro
  • Catarro
  • Apertos de mão
  • Contato pessoal próximo
  • Contato com objetos contaminados

PREVENÇÃO

Existem inúmeras formas de se prevenir o contágio e proliferação da gripe. Veja:

  • Vacinação
  • Uso de máscara
  • Uso de álcool gel
  • Lavagem das mãos com água e sabão
  • Evitar tocar nos olhos, nariz e boca
  • Não compartilhar objetos pessoais
  • Ventilar ambientes
  • Evitar aglomerações e espaços fechados

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7025, quinta-feira (14/05)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7025, quinta-feira (14/05)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3685, de quinta-feira (14/05)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3685, de quinta-feira (14/05)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3684, de quarta-feira (13/05)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3684, de quarta-feira (13/05)

4

Shopping terá emissão de RG sem agendamento neste fim de semana
SERVIÇO

/ 2 dias

Shopping terá emissão de RG sem agendamento neste fim de semana

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2923, quarta-feira (13/05)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2923, quarta-feira (13/05)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Será que nunca vamos nos aposentar?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 13 horas

Será que nunca vamos nos aposentar?
Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 1 dia

Imóvel Irregular no Brasil

Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 1 dia

Imóvel Irregular no Brasil
Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas