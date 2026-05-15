Neblina ajuda e Riedel mantém silêncio sobre escândalos do Master

Parte das obras do pacote de investimentos de R$ 176 milhões já está em andamento. Maior montante é destinado para Ribas do Rio Pardo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em meio à polêmica causada pela divulgação de reportagens mostrando a proximidade do pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o governador Eduardo Riedel (PP) não compareceu na manhã desta sexta-feira à solenidade de lançamento de um pacote de R$ 176 milhões em investimentos da Sanesul na ampliação de redes de água e esgoto em 16 municípios. No evento possivelmente seria questionado sobre o escândalo.

De acordo com o presidente da Sanesul, Renato Marcílio da Silva, "o governador era para estar aqui. Mas, estamos diante daquela velha máxima: o avião é o meio de transporte mais caro e sofisticado para se chegar atrasado em algum lugar. E foi o que aconteceu. Infelizmente fechou o teto lá em Mundo Novo. Ele ainda foi para Ponta Porã, mas fechou o teto em Ponta Porã também. Infelizmente ele não vai chegar a tempo aqui."

Para percorrer, de carro, o percurso entre Mundo Novo e Ponta Porã são necessárias pelo menos três horas. O evento estava marcado para 10 horas e as explicações do presidente da estatal sobre a ausência do governador foram feitas logo na abertura do evento, por volta das 10:40 horas.

A presença do governador havia sido anunciada na quinta-feira (14) e sua agenda foi atualizada no começo da manhã desta sexta-feira (15), por volta das 8 horas. Nesta atualização foi confirmada a presença de Eduardo Riedel no evendo na Sanesul.

Conforme a estação meteorológica do Inmet instalada em Mundo Novo, entre seis e oito horas da manhã foram registrados 2,6 milímetros na cidade do extremo sul do Estado. Em Ponta Porã, por sua vez, o Inmet registrou apenas 0,2 milímetros, por volta das 6 horas.

Mas, apesar da chuva insignificante nas duas cidades, outras situações climáticas, como neblina, podem ter atrapalhado e decolagem da aeronave que transportaria o governador até Campo Grande. E, no começo da manhã a neblina encobriu o céu na região.

Desde o dia 7 de maio, quando o senador Ciro Nogueira (PP) foi alvo da operação da Polícia Federal que revelou que ele recebia mesada de até R$ 500 mil, que o governador Eduardo Riedel evita falar sobre o assunto.

E, ao contrário de outros políticos da direita, ele também tem mantido o silêncio sobre o escândalo envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, que admitiu ter pedido US$ 24 milhões. Nem mesmo nas redes sociais ele se manifestou.

Mesmo procurado, sua assessoria deixou claro que ele não se manifestaria sobre as polêmicas relativas ao seu correligionário (Ciro Nogueira) e nem sobre seu pré-candidato a presidente (Flávio Bolsonaro).