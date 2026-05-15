PRF apreende 8 toneladas de droga e 1,6 mil medicamentos emagrecedores

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Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.641 medicamentos emagrecedores e 8.310 quilos de maconha e haxixe, nesta quinta-feira (14), na BR-163, em Coxim e Naviraí, respectivamente.

ENTORPECENTE – Dos 8.310 quilos de droga apreendidos em Naviraí (MS), 8.268 são de maconha e 41 de haxixe. A droga estava acondicionada em fardos em um caminhão.

De acordo com a PRF, policiais fiscalizavam a BR-163, quando abordaram o motorista de um caminhão que demonstrou muito nervosismo.

Maconha apreendida. Foto: DIVULGAÇÃO/PRF

Em vistoria no compartimento de carga, foi encontrada grande quantidade de maconha. Em interrogatório, o condutor respondeu que carregou a droga em Amambai (MS), mas não sabia o destino do ilícito.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Naviraí (MS).

MEDICAMENTOS EMAGRECEDORES – Dos 1.641 remédios apreendidos em Coxim (MS), 1.598 são ampolas e 66 “canetinhas”. Além disso, 426 anabolizantes foram apreendidos.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais fiscalizavam a BR-163, quando abordaram um Jeep/Commander, parado por policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE/MS).

O motorista e uma passageira do veículo foram presos e encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande (MS).