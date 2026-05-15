PRF apreende 8 toneladas de droga e 1,6 mil medicamentos emagrecedores

Todas as pessoas, acima de seis meses de idade, podem tomar a vacina gratuitamente em postos de saúde
Vacina contra gripe está liberada para toda a população, a partir desta sexta-feira (15), em Mato Grosso do Sul.
Isto significa que todas as pessoas, acima de seis meses de idade, podem tomar a vacina gratuitamente em postos de saúde, de acordo com a disponibilidade de doses nos municípios.
O objetivo da vacinação é aumentar a cobertura vacinal, proteger a população do vírus, reduzir complicações, diminuir riscos de internação e evitar óbitos.
A orientação é ampliar o acesso à vacina sem comprometer o atendimento dos grupos prioritários.
Segundo a Coordenadoria Estadual de Imunização, os municípios devem organizar as estratégias de vacinação de acordo com o estoque disponível, mantendo o abastecimento contínuo dos grupos prioritários.
“Será necessário manter estoque estratégico para assegurar o atendimento oportuno aos grupos prioritários, principalmente durante o período sazonal das doenças respiratórias. A ampliação é importante, mas exige planejamento e organização das equipes locais”, explicou o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.
A ideia de ampliar a imunização para o público em geral se deu a partir de um possível aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e circulação dos vírus Influenza devido ao frio.
NÚMEROS
Campo Grande - dados divulgados pela Sesau apontam que 808 casos e 55 óbitos por Influenza foram registrados, de janeiro a maio, em Campo Grande.
Ao todo, 107 mil doses foram aplicadas desde 26 de março, início da campanha de vacinação, na Capital.
O número representa uma cobertura vacinal de 31,11%, índice considerado abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.
SINTOMAS
Os sintomas comuns da gripe são:
- Febre
- Tosse seca
- Dor de garganta
- Coriza
- Dor de cabeça
- Dor muscular
- Mal-estar
TRANSMISSÃO
A transmissão da gripe se dá por inalação ou contato com gotículas de saliva, secreções respiratórias ou superfícies contaminadas. Portanto, a contaminação pode ocorrer por meio de:
- Tosse
- Espirro
- Catarro
- Apertos de mão
- Contato pessoal próximo
- Contato com objetos contaminados
PREVENÇÃO
Existem inúmeras formas de se prevenir o contágio e proliferação da gripe. Veja:
- Vacinação
- Uso de máscara
- Uso de álcool gel
- Lavagem das mãos com água e sabão
- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca
- Não compartilhar objetos pessoais
- Ventilar ambientes
- Evitar aglomerações e espaços fechados