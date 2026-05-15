Vacina contra gripe está liberada para toda população em MS

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Vacina contra gripe está liberada para toda a população, a partir desta sexta-feira (15), em Mato Grosso do Sul.

Isto significa que todas as pessoas, acima de seis meses de idade, podem tomar a vacina gratuitamente em postos de saúde, de acordo com a disponibilidade de doses nos municípios.

O objetivo da vacinação é aumentar a cobertura vacinal, proteger a população do vírus, reduzir complicações, diminuir riscos de internação e evitar óbitos.

A orientação é ampliar o acesso à vacina sem comprometer o atendimento dos grupos prioritários.

Segundo a Coordenadoria Estadual de Imunização, os municípios devem organizar as estratégias de vacinação de acordo com o estoque disponível, mantendo o abastecimento contínuo dos grupos prioritários.

“Será necessário manter estoque estratégico para assegurar o atendimento oportuno aos grupos prioritários, principalmente durante o período sazonal das doenças respiratórias. A ampliação é importante, mas exige planejamento e organização das equipes locais”, explicou o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.

A ideia de ampliar a imunização para o público em geral se deu a partir de um possível aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e circulação dos vírus Influenza devido ao frio.

NÚMEROS

Campo Grande - dados divulgados pela Sesau apontam que 808 casos e 55 óbitos por Influenza foram registrados, de janeiro a maio, em Campo Grande.

Ao todo, 107 mil doses foram aplicadas desde 26 de março, início da campanha de vacinação, na Capital.

O número representa uma cobertura vacinal de 31,11%, índice considerado abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.

SINTOMAS

Os sintomas comuns da gripe são:

Febre

Tosse seca

Dor de garganta

Coriza

Dor de cabeça

Dor muscular

Mal-estar

TRANSMISSÃO

A transmissão da gripe se dá por inalação ou contato com gotículas de saliva, secreções respiratórias ou superfícies contaminadas. Portanto, a contaminação pode ocorrer por meio de:

Tosse

Espirro

Catarro

Apertos de mão

Contato pessoal próximo

Contato com objetos contaminados

PREVENÇÃO

Existem inúmeras formas de se prevenir o contágio e proliferação da gripe. Veja: