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Felpuda

Nestas eleições, uma das estratégias do PT de MS será tentar mostrar que...Leia na coluna de hoje

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Ester Figueiredo

27/03/2026 - 00h03
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Cora Coralina - escritora brasileira

"Jamais justifique o errado. ‘Fulano foi o culpado’. Arrepender e reparar é o caminho certo da paz espiritual”

 

FELPUDA

Nestas eleições, uma das estratégias do PT de MS será tentar mostrar que Lula dedicou atenção ao Estado, fazendo investimentos em diversas áreas. O contraponto, segundo alguns políticos da direita, será mostrar que a realidade é outra, pois, se fosse “tudo isso”, a galerinha do petismo estaria fazendo tal qual galinha poedeira: “Bota o ovo e sai cantando”. Ocorre que não se ouve praticamente nada, o que demonstra que as “penosas” podem ter tirado férias por tempo indeterminado. A continuar assim, o jeito será partir para maquiar o pouco que existe e “deitar” narrativas. A conferir.

Em cena

A Cia. Ofit, sob a direção de Nill Amaral, celebra 20 anos de trajetória e está com inscrições abertas para o workshop gratuito A Expansão da Palavra em Cena, voltado a atores e não atores de 16 a 40 anos. A atividade é parte integrante do projeto P.E.S.S.O.A.S.

Mais

Ele também funcionará como processo seletivo para o novo espetáculo da companhia. Com 20 vagas e carga horária de 12 horas, a oficina propõe imersão criativa na construção da cena a partir da palavra. As inscrições seguem até o dia 6 de abril, pelo Instagram @ofitcia.

Dra. Maria José Maldonado com os netinhos Benício e Lucca
Greice Tomasi

Não colou

A eleição antecipada da Mesa Diretora que sacramentou quatro anos para os atuais integrantes foi uma tremenda “pisada de bola” das excelências, que tiveram de recuar diante de decisão liminar da Justiça, o que resultou em um acordo com o Ministério Público. Chama atenção o fato de ela ser a Casa responsável, entre outras atribuições, pela elaboração das leis e a fiscalização do seu cumprimento. Assim, não há justificativa para incorrer no erro, tendo em vista que o STF tinha decisão nesse sentido. A nova eleição será no fim deste ano.

Será?

O presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto, o Papy, tem dito que a nova eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028 viria para ratificar os atuais nomes. Políticos mais, digamos, “pé no chão” dizem que não seria essa tranquilidade toda, porque no meio do caminho há eleições gerais, mudanças partidárias, fortalecimento de siglas e, é claro, a sucessão da prefeita Adriane Lopes e, nesse sentido, vereadores têm papel importante nas articulações. Resumo da ópera: a futura Mesa Diretora poderá ser outra.

Rumo

A uma semana do fechamento da janela partidária, o deputado estadual Lidio Lopes, que vem gerando expectativa sobre qual sigla se filiaria, mantém suspense se vai para o Avante ou o PP. Falou-se até que poderia ir para o Republicanos, mas tudo indica que deverá ser um desses dois partidos.

Aniversariantes

Rubens Garcia de Almeida (Rubinho),
Marília Adrien de Castro,
Dr. Luiz Epelbaum,
Maria de Fátima Corado Gabriel,
Ivanildo da Cunha Miranda,
Alaíde Alves Elias,
Luciana da Silva Navarro,
Felipe Mattos de Lima Ribeiro,
Laércio Aparecido Vanzela,
Rodrigo Hiroshi Utinoi,
Waldiney Costa da Silva,
Rubens Garcia da Silva,
Tatiana Cardoso Rodrigues,
André Costa Lucas,
Telma Aparecida La Picirelli Vieira da Cunha,
Eduardo Barbat Parfitt,
Humberto Gaiotto,
Paulo Marcelo Ortiz do Nascimento,
Fernando Hortenci Borges Ferreira,
Rachel do Amaral,
Marcello Salloume Semaan,
Vera Lúcia Fernandes Miceno,
Dr. Jânio Carneiro Gonçalves,
Dr. Gustavo Alexandre Asato Higa,
Márcia Carolina Nunes da Cunha,
Luana Aparecida Silva Nakasone,
Roberto Motoiahi Ishi,
Edson Yasuo Makimori,
Wellington Fernandes Cardoso,
Hélio Simões Gonçalves,
Marcos Xavier,
Alessandra Maria Mendes Fusco Furquim,
Dr. Edi Ederaldo de Almeida,
Rogério Mayer,
Vinicius Soares Morel Duarães,
Waldir Carlos Ide,
Nair Batista de Souza,
Vandercy de Oliveira Flores,
Lidiane Castanheira Ramos,
Mário Alan Bueno dos Santos,
Irany Nunes Inocêncio,
Claudiano Barcellos Ribeiro,
Lucila Farina Vilela,
Cátia Hugueney Cruz,
Márcio de Campos Widal Filho,
Dra. Delouse Cunha Garcia,
Edson Minoru Noguchi,
Lúcia Helena Trombini Puia,
Ricardo Rodrigues Nabhan,
Maria Lívia Souza de Oliveira,
Oscar José de Melo,
Arão de Oliveira Ávila,
André Luiz dos Santos,
Zenaide Joana de Rezende,
Napoleão Pereira de Lima,
Nilson Lima,
Elza Cordeiro Escalante,
Maria de Jesus Carneiro Nahas,
Narda Kosloski Ferreira,
César Gomes Damasceno,
Lilian Macedo de Almeida,
Marlene Bambil Puckes,
Mauri Vitor Belarmino,
Rosângela Corrêa da Costa Marques,
Antônio Gustavo Knauf,
Neide Espíndola Dias,
Wera Lucia Piazza Miranda Heberle,
Cleudilma Lopes da Silva,
Roberto Tomaz Candido,
Denise de Oliveira,
Araci Alves do Vale,
Simone Pereira de Miranda,
Suely Guerreiro Barbosa,
Marco Aurélio Sanches,
José Renato Gorgulho Timotio,
Nildemar Ubida,
Alexsandro Fernandes de Moraes,
Celso Luis Barbieri Salles,
Luiz Antonio dos Reis,
Brunilda Enciso Magiano Lima,
Flávia da Fonseca Vilela,
Marli de Oliveira Lopes,
Lauanne Moresco Hadlich,
Maria Silvério Fernandes,
Gabriel Abrão Filho,
Antonio Poletto,
Jerônimo Teixeira da Luz Ollé,
Cristiane Figueiredo Leite Ferreira,
Maria Inês Corrêa Coelho,
Cláudia Braun de Queiroz Rolim,
José Raffi Neto,
Daniela Aparecida Vilhalba,
Angela Paixão de Souza,
Olavo Colli Júnior,
Adolfo Alderete,
Cléia Regina Teodoro de Souza,
Nilsa Francisca de Souza Pereira,
Eliane Satie Nozu,
Adriana Cristina da Silva Santos,
Maria Ferreira da Silva,
Silvina Soares da Silva,
Franciele da Silva Sandim,
Eder Faustino Barbosa,
Hudson Martins de Oliveira,
Jean Henry Costa de Azambuja,
Roberto Batista Vilalba,
Lucila Vieira de Almeida,
Margarida Ferreira Fernandes 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Números

Apenas 76 países enviaram delegações à COP15 em Campo Grande

Organização espera reunir cerca de 2 mil pessoas, entre delegados, cientistas e povos indígenas

26/03/2026 17h45

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Ministra Marina Silva

Ministra Marina Silva Foto: Marcelo Victor

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A 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias (COP15) começou nesta segunda-feira (23) com um dado que chama atenção: há mais participantes acompanhando o evento de forma virtual do que presencial. Dos 133 países signatários do tratado, apenas 76 enviaram delegações, enquanto o restante optou pela participação remota.

Naa entrada do Pantanal, a maior zona úmida tropical do planeta, a conferência reúne espera reunir cerca de 2 mil pessoas, entre delegados, cientistas, povos indígenas, comunidades locais e organizações de conservação. O encontro ocorre em um contexto ambiental crítico para a região, que enfrenta seca, incêndios florestais e mudanças no uso do solo.

A abertura da conferência também foi marcada pela divulgação de novos relatórios que apontam um cenário preocupante para a biodiversidade global. Segundo o documento “Estado das Espécies Migratórias do Mundo: Relatório Provisório (2026)”, quase metade (49%) das espécies listadas na Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias (CMS) apresenta tendência de queda populacional, enquanto cerca de uma em cada quatro já está ameaçada de extinção em nível global.

O estudo indica que a pressão sobre essas espécies é resultado de uma combinação de fatores, como sobre-exploração, destruição de habitats, poluição, mudanças climáticas e a presença de espécies invasoras.

Ao longo da semana, os participantes discutirão propostas de inclusão de novas espécies nas listas de proteção, além de ações conjuntas, resoluções e decisões que irão orientar as políticas de conservação nos próximos anos. As deliberações finais devem ser submetidas à aprovação no próximo domingo (29).

A Conferência das Partes é o principal órgão deliberativo da CMS e se reúne a cada três anos. O encontro tem como objetivo avaliar avanços, atualizar compromissos e reforçar medidas de proteção às espécies migratórias, sempre com base em evidências científicas sobre ameaças, tendências populacionais e estratégias de conservação eficazes. O evento é realizado no Bosque dos Ipês. 

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Epidemia

Idoso é a 6ª vítima de Chikungunya de 2026 em MS

Óbitos pela doença em 2026 já correspondem a um terço do total em 2025

26/03/2026 17h30

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Óbitos pela doença em 2026 já correspondem a um terço do total em 2025

Óbitos pela doença em 2026 já correspondem a um terço do total em 2025 Divulgação

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Um idoso de 72 anos é a 6ª vítima confirmada decorrente da Chikungunya. A morte do homem aconteceu no dia 19 de março, mas estava em investigação, sendo confirmada no boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) desta quinta-feira (26). A vítima era do município de Bonito e foi a primeira morte fora de Dourados. 

O idoso possuía outras comorbidades, como hipertensão arterial e diabetes e apresentou os sintomas iniciais no dia 13 de março, apenas seis dias antes do óbito. 

De acordo com o boletim epidemiológico da SES, o município de Bonito tem 56 casos da doença confirmados e 74 em investigação, colocando a cidade com risco vermelho para incidência de Chikungunya, quando há mais de 300 casos a cada 100 mil habitantes. 

Em apenas três meses, 2026 já registrou pouco mais de um terço das mortes registradas em todo o ano de 2025, considerado o ano mais letal da doença no Estado, com 17 óbitos. 

Além do idoso, as outras cinco vítimas eram moradores de aldeia indígenas em Dourados:

  • mulher de 69 anos (Aldeia Jaguapiru, no dia 26/02);
  • homem de 73 anos (Aldeia Jaguapiru, no dia 09/03);
  • bebê de 3 meses (Aldeia Bororó, no dia 10/03);
  • mulher de 60 anos (Aldeia Jaguapiru, no dia 12/03);
  • bebê de 1 mês (Aldeia Jaguapiru, no dia 24/03).

Em todo o Estado, são 3.058 casos prováveis de Chikungunya e 1.452 casos confirmados. Dentre os casos confirmados, 21 são gestantes. 

Chikungunya em MS

Em Dourados, a atual situação causada pelo surto de chikungunya motivou o decreto de estado de emergência em saúde pública por parte do Executivo Municipal. 

Inicialmente concentrada na área da Reserva Indígena, a disseminação da doença já atinge bairros como Jardim dos Estados, Novo Horizonte e a região do Jóquei Clube, apontados como áreas com maior incidência de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da Dengue e Zika.

Essa "explosão" dos casos de Chikungunya em 2025 passou a ser observada já desde o início do ano passado, quando até o começo de março Mato Grosso do Sul já anotava 2.122 casos prováveis. 

Através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde, por exemplo, é possível notar que a série histórica iniciada em 2015 começa com apenas um óbito registrado naquele ano.

Até 2024 essa arbovirose iria vitimar um total de apenas oito sul-mato-grossenses, já que com 2016 e 17 passando sem qualquer registro de morte por Chikungunya em Mato Grosso do Sul, a doença só voltou a matar um paciente em 2018, ano em que três pessoas morreram.

Porém, nos quatro anos seguintes (de 2019 a 2022) ela voltaria a sumir do radar do sul-mato-grossense. Na sequência, antes de explodir no ano passado, 2023 e 2024 só registraram, respectivamente, três e uma morte por chikungunya em Mato Grosso do Sul, com o ano passado somando o dobro dos óbitos da última década, como bem acompanha o Correio do Estado

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