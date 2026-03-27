Nestas eleições, uma das estratégias do PT de MS será tentar mostrar que...Leia na coluna de hoje

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Cora Coralina - escritora brasileira

"Jamais justifique o errado. ‘Fulano foi o culpado’. Arrepender e reparar é o caminho certo da paz espiritual”

FELPUDA

Nestas eleições, uma das estratégias do PT de MS será tentar mostrar que Lula dedicou atenção ao Estado, fazendo investimentos em diversas áreas. O contraponto, segundo alguns políticos da direita, será mostrar que a realidade é outra, pois, se fosse “tudo isso”, a galerinha do petismo estaria fazendo tal qual galinha poedeira: “Bota o ovo e sai cantando”. Ocorre que não se ouve praticamente nada, o que demonstra que as “penosas” podem ter tirado férias por tempo indeterminado. A continuar assim, o jeito será partir para maquiar o pouco que existe e “deitar” narrativas. A conferir.

Em cena

A Cia. Ofit, sob a direção de Nill Amaral, celebra 20 anos de trajetória e está com inscrições abertas para o workshop gratuito A Expansão da Palavra em Cena, voltado a atores e não atores de 16 a 40 anos. A atividade é parte integrante do projeto P.E.S.S.O.A.S.

Mais

Ele também funcionará como processo seletivo para o novo espetáculo da companhia. Com 20 vagas e carga horária de 12 horas, a oficina propõe imersão criativa na construção da cena a partir da palavra. As inscrições seguem até o dia 6 de abril, pelo Instagram @ofitcia.

Dra. Maria José Maldonado com os netinhos Benício e Lucca Dra. Maria José Maldonado com os netinhos Benício e Lucca

Greice Tomasi Greice Tomasi

Não colou

A eleição antecipada da Mesa Diretora que sacramentou quatro anos para os atuais integrantes foi uma tremenda “pisada de bola” das excelências, que tiveram de recuar diante de decisão liminar da Justiça, o que resultou em um acordo com o Ministério Público. Chama atenção o fato de ela ser a Casa responsável, entre outras atribuições, pela elaboração das leis e a fiscalização do seu cumprimento. Assim, não há justificativa para incorrer no erro, tendo em vista que o STF tinha decisão nesse sentido. A nova eleição será no fim deste ano.

Será?

O presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto, o Papy, tem dito que a nova eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028 viria para ratificar os atuais nomes. Políticos mais, digamos, “pé no chão” dizem que não seria essa tranquilidade toda, porque no meio do caminho há eleições gerais, mudanças partidárias, fortalecimento de siglas e, é claro, a sucessão da prefeita Adriane Lopes e, nesse sentido, vereadores têm papel importante nas articulações. Resumo da ópera: a futura Mesa Diretora poderá ser outra.

Rumo

A uma semana do fechamento da janela partidária, o deputado estadual Lidio Lopes, que vem gerando expectativa sobre qual sigla se filiaria, mantém suspense se vai para o Avante ou o PP. Falou-se até que poderia ir para o Republicanos, mas tudo indica que deverá ser um desses dois partidos.

Aniversariantes

Rubens Garcia de Almeida (Rubinho),

Marília Adrien de Castro,

Dr. Luiz Epelbaum,

Maria de Fátima Corado Gabriel,

Ivanildo da Cunha Miranda,

Alaíde Alves Elias,

Luciana da Silva Navarro,

Felipe Mattos de Lima Ribeiro,

Laércio Aparecido Vanzela,

Rodrigo Hiroshi Utinoi,

Waldiney Costa da Silva,

Rubens Garcia da Silva,

Tatiana Cardoso Rodrigues,

André Costa Lucas,

Telma Aparecida La Picirelli Vieira da Cunha,

Eduardo Barbat Parfitt,

Humberto Gaiotto,

Paulo Marcelo Ortiz do Nascimento,

Fernando Hortenci Borges Ferreira,

Rachel do Amaral,

Marcello Salloume Semaan,

Vera Lúcia Fernandes Miceno,

Dr. Jânio Carneiro Gonçalves,

Dr. Gustavo Alexandre Asato Higa,

Márcia Carolina Nunes da Cunha,

Luana Aparecida Silva Nakasone,

Roberto Motoiahi Ishi,

Edson Yasuo Makimori,

Wellington Fernandes Cardoso,

Hélio Simões Gonçalves,

Marcos Xavier,

Alessandra Maria Mendes Fusco Furquim,

Dr. Edi Ederaldo de Almeida,

Rogério Mayer,

Vinicius Soares Morel Duarães,

Waldir Carlos Ide,

Nair Batista de Souza,

Vandercy de Oliveira Flores,

Lidiane Castanheira Ramos,

Mário Alan Bueno dos Santos,

Irany Nunes Inocêncio,

Claudiano Barcellos Ribeiro,

Lucila Farina Vilela,

Cátia Hugueney Cruz,

Márcio de Campos Widal Filho,

Dra. Delouse Cunha Garcia,

Edson Minoru Noguchi,

Lúcia Helena Trombini Puia,

Ricardo Rodrigues Nabhan,

Maria Lívia Souza de Oliveira,

Oscar José de Melo,

Arão de Oliveira Ávila,

André Luiz dos Santos,

Zenaide Joana de Rezende,

Napoleão Pereira de Lima,

Nilson Lima,

Elza Cordeiro Escalante,

Maria de Jesus Carneiro Nahas,

Narda Kosloski Ferreira,

César Gomes Damasceno,

Lilian Macedo de Almeida,

Marlene Bambil Puckes,

Mauri Vitor Belarmino,

Rosângela Corrêa da Costa Marques,

Antônio Gustavo Knauf,

Neide Espíndola Dias,

Wera Lucia Piazza Miranda Heberle,

Cleudilma Lopes da Silva,

Roberto Tomaz Candido,

Denise de Oliveira,

Araci Alves do Vale,

Simone Pereira de Miranda,

Suely Guerreiro Barbosa,

Marco Aurélio Sanches,

José Renato Gorgulho Timotio,

Nildemar Ubida,

Alexsandro Fernandes de Moraes,

Celso Luis Barbieri Salles,

Luiz Antonio dos Reis,

Brunilda Enciso Magiano Lima,

Flávia da Fonseca Vilela,

Marli de Oliveira Lopes,

Lauanne Moresco Hadlich,

Maria Silvério Fernandes,

Gabriel Abrão Filho,

Antonio Poletto,

Jerônimo Teixeira da Luz Ollé,

Cristiane Figueiredo Leite Ferreira,

Maria Inês Corrêa Coelho,

Cláudia Braun de Queiroz Rolim,

José Raffi Neto,

Daniela Aparecida Vilhalba,

Angela Paixão de Souza,

Olavo Colli Júnior,

Adolfo Alderete,

Cléia Regina Teodoro de Souza,

Nilsa Francisca de Souza Pereira,

Eliane Satie Nozu,

Adriana Cristina da Silva Santos,

Maria Ferreira da Silva,

Silvina Soares da Silva,

Franciele da Silva Sandim,

Eder Faustino Barbosa,

Hudson Martins de Oliveira,

Jean Henry Costa de Azambuja,

Roberto Batista Vilalba,

Lucila Vieira de Almeida,

Margarida Ferreira Fernandes

COLABOROU TATYANE GAMEIRO