O instituto atende mais de 500 pessoas e promove habilitação e reabilitação para adultos e crianças com deficiência visual ou baixa visão

Após cair em golpe e perder mais de R$ 56 mil reais, o Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos (ISMAC) pode encerrar suas atividades. A instituição presta atendimento a pessoas com deficiência visual e baixa visão. O instituto registrou o boletim de ocorrência na terça-feira (7), na Depac Centro, de Campo Grande.

A vice-presidente, Astrogilda Maria José, relatou ao Correio do Estado que uma funcionária responsável pelo setor financeiro recebeu um telefonema de estelionatários que se identificaram como atendentes do banco. Dizendo que era necessário a realização de uma atualização para que a conta não fosse bloqueada.

"Como estamos em semana de pagamento, ela ficou preocupada e seguiu os passos que a pessoa ditou. E aí, no outro dia pela manhã, como é hábito de verificar o que tem para pagar no dia e saldo, as contas estavam zeradas", explicou a vice-presidente Astrogilda Maria José.

Após a atualização no período da noite os criminosos fizeram quatro pix em contas diferentes, zerando a conta do instituto. O presidente do ISMAC, Marcio Ximenes Ramos, esteve no banco para explicar o ocorrido e foi informado pelo gerente do banco que o valor não ressarcido. A demanda foi repassada para o Banco Central e somente após contatar as instituições financeiras por onde o dinheiro passou terão uma resposta oficial se haverá ou não reembolso.

Com isso o ISMAC perdeu os recursos de pagamento para funcionários, encargos, contas desde básicas como água e luz até do FGTS, INSS e outros. "São importantes para a gente manter em dia porque cada convênio a gente precisa expedir as certidões de regularidade com esses encargos para poder mantê-los. Então, se a gente atrasa com o pagamento dos encargos, atrasa com o salário dos nossos funcionários, fica tudo descontrolado", contou Astrogilda.

A instituição trabalha há mais de 60 anos com habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência visual e com baixa visão. Por meio do trabalho desenvolvido oferecem o atendimento psicossocial, pedagógico e reabilitação profissional.

"Não perdoaram nem o Instituto dos Cegos, talvez falaram 'ah por ser cego é mais vulnerável'. E vieram aqui e não perdoaram. E se tivesse mais dinheiro tinham tirado é que só tinha isso mesmo que era da folha de pagamento", lamentou presidente do ISMAC, Marcio Ximenes.

São em torno de 17 funcionários que trabalham na instituição e que dependem do recurso que foi levado. Para não parar as atividades, Márcio relatou que não quer para as atividades, no entanto, precisará do apoio de toda sociedade.

"A gente pretende fazer uma mobilização e contar com o apoio da sociedade e a gente quer reaver esse dinheiro, mas isso depende de justiça de provar. E nossos funcionários trabalham porque precisam desse dinheiro, então a gente vai tentar honrar com ele. Precisamos de apoio da sociedade, dos políticos, de quem puder colaborar para a gente cumprir com essa folha", pediu Márcio e completou:

"Estou abalado, é estafante. Eu já fui atendido pelo ISMAC, cheguei em 1995, então sei da importância desse trabalho. Sei que é difícil conseguir recurso para a insituição para fazer o trabalho que faz. E de repente vem umas pessoas dessas que são inteligentes, mas usam a inteligência para o mal. E a gente fica sem chão".

Ajude

Contato: (67) 3325-0997

Pix: 03.271.764/ 0001-00

