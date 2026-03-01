Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Netanyahu afirma que ofensiva contra o Irã será intensificada

Israel e Estados Unidos bombardeiam país desde o sábado (28)

agência brasil

01/03/2026 - 19h00
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou neste domingo (1º) que a ofensiva militar contra o Irã, iniciada no último sábado (28), vai ser intensificada.

“Nossas forças estão avançando no coração de Teerã com intensidade crescente, e isso só se intensificará ainda mais nos próximos dias.”

Os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã já deixaram centenas de mortos e feridos. Entre as vítimas, o Ministério da Educação do Irã inclui 153 meninas mortas e 95 feridas em um bombardeio aéreo a uma escola em Minab, no sul do país.

Em resposta, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) anunciou neste domingo o lançamento de um ataque contra o território israelense e pelo menos 27 bases americanas na região do Oriente Médio.

Netanyahu reconheceu o custo humano do conflito para a população israelense, e citou ataques contra duas cidades do país: Tel Aviv e Beit Shemesh.

Benjamin Netanyahu classificou o momento como "dias dolorosos" e prestou condolências às famílias das vítimas. Por fim, desejou uma rápida recuperação aos feridos.

Queda do regime

O político israelense usou sua conta na rede social X para comentar os últimos desdobramentos da campanha militar contra o país persa.

"Acabei de sair de uma reunião com o Ministro da Defesa, o Chefe do Estado-Maior e o chefe do Mossad [Instituto de Inteligência e Operações Especiais de Israel]. Dei instruções para a continuação da campanha", publicou o líder israelense.

O premiê destacou a morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. "Ontem [28], eliminamos o ditador Khamenei. Juntamente com ele, eliminamos dezenas de figuras importantes do regime opressor."

Aliança militar com os EUA

Em vídeo publicado, o mandatário israelense diz que tem mobilizado todo o poder das Forças de Defesa de Israel, "como nunca antes, para garantir a existência do país no futuro". Além disso, ressaltou a parceria com os Estados Unidos e seu presidente, Donald Trump, a quem chama de amigo.  

"Essa combinação de forças nos permite fazer o que eu venho esperando fazer há 40 anos: atacar o regime terrorista em cheio. Eu prometi, e nós vamos cumprir".

Tragédia

Sobe para 72 o número de mortos nas chuvas em Minas Gerais

Uma pessoa continua desaparecida em Ubá, segundo Polícia Civil

01/03/2026 13h00

Chuvas fortes na última semana colocaram MG em situação de emergência

Chuvas fortes na última semana colocaram MG em situação de emergência Tânia Rego / Agência Brasil

O número de mortes causadas por deslizamentos e enchentes desencadeados pelas chuvas desta semana na Zona da Mata de Minas Gerais chegou a 72 na manhã deste domingo (1°). As informações foram atualizadas em uma entrevista coletiva à imprensa, pela Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo a corporação, 72 corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), sendo sete de moradores de Ubá e 65, de Juiz de Fora.

Uma pessoa segue desaparecida em Ubá, onde as buscas serão intensificadas. Em Juiz de Fora, o corpo do último desaparecido, o menino Pietro, de 9 anos, foi encontrado na noite de sábado (28), no bairro Paineiras. As buscas na cidade foram encerradas.

Desde a noite de segunda-feira (23), somente o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais localizou 61 corpos em Juiz de Fora e sete em Ubá. As forças relataram trabalhos exaustivos, em terrenos íngremes e instáveis

Em um esforço conjunto, as Defesas Civis municipais, estadual e federal se concentram agora na vistoria dos imóveis em locais de risco e pedem a colaboração da população local. 

A Polícia Militar informou que reforçará o policiamento dos imóveis atingidos pelas chuvas e também daqueles que estão em risco, além de proteger as famílias que estão nos abrigos das cidades. 

Já a Polícia Civil segue trabalhando principalmente em três frentes: na liberação dos corpos identificados, para que sejam velados pelas famílias, em mutirões para a emissão de documentos para a população e no combate a golpes. 

A corporação reforçou que é necessário cuidado ao fazer doações, especialmente por Pix, para contas desconhecidas. Quem deseja ajudar, deve procurar canais oficiais e buscar orientações das prefeituras. 

Saúde

Telediagnóstico já identificou 357 casos de câncer de pele em MS

O serviço está presente em 28 municípios e ajuda a identificar lesões em estágio inicial, ampliando o atendimento, diagnóstico e tratamento

01/03/2026 12h00

Telediagnóstico ajuda a ampliar o atendimento e tratamento de pacientes com câncer de pele

Telediagnóstico ajuda a ampliar o atendimento e tratamento de pacientes com câncer de pele Divulgação

O telediagnóstico em dermatologia já identificou 357 casos de melanoma e câncer de pele não melanoma em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul desde a implantação do serviço em 2019. 

O serviço está presente em 28 municípios do Estado, com 43 pontos de atendimento, aderidos à oferta de telediagnóstico em dermatologia. Os pacientes passam por especialistas à longa distância, que avaliam as lesões de pele sem precisarem, inicialmente, sair do município de origem. 

Além de ampliar o acesso, a ferramenta é reconhecida pelo Ministério da Saúde como uma estratégia capaz de aumentar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde (APS), podendo solucionar cerca de 70% dos casos sem a necessidade de consulta presencial com um dermatologista. O objetivo principal é melhorar o acesso da população aos serviços de média e alta complexidade em dermatologia. 

O sistema integra o Sistema de Telemedicina e Telessaúde (STT) e é ofertada nacionalmente pelo Telessaúde da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em parceria com a Central Estadual de Telemedicina de Santa Catarina, que é referência no País. 

O fluxo

O processo de atendimento começa na Unidade Básica de Saúde (USB), onde o médcio identifica uma lesão suspeita e solicita o exame pelo STT, responsável pela triagem e decisão clínica. 

Em seguida, é feito o registro fotográfico da lesão, o que é decisivo para a qualidade do diagnóstico, que pode ser feita por um profissional capacitado ou pelo próprio médico. 

As imagens são enviadas pela plataforma juntamente com as avaliações clínicas, e são avaliadas por dermatologistas especializados. O laudo, classificação de risco e conduta indicada são enviadas em até 72 horas para a unidade solicitante. 

O suspeito atende casos suspeitos de câncer de pele como melanoma e não melanoma e outras dermatoses. Grande parte das situações são resolvidas na própria Atenção Primária, o que evita encaminhamentos desnecessários e efetiva a fila para o atendimento presencial. 

“Além de ampliar o acesso ao especialista, o sistema estratifica o risco e prioriza quem realmente precisa de atendimento presencial. É tecnologia aplicada à gestão do cuidado, com impacto direto na eficiência da rede”, pontuou a superintendente de Saúde Digital da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Marcia Tomasi. 

Os casos identificados nas macrorregiões do Estado foram:

Melanoma

  • Centro: 5 casos (3 municípios)
  • Pantanal: 33 casos (2 municípios)
  • Cone Sul: 4 casos (2 municípios)
  • Costa Leste: 13 casos (7 municípios)

Não melanoma

  • Centro: 32 casos (4 municípios)
  • Pantanal: 125 casos (2 municípios)
  • Cone Sul: 42 casos (7 municípios)
  • Costa Leste: 103 casos (7 municípios)

Segundo a SES, os números reforçam a importância da detecção precoce, especialmente no caso do melanoma, que é mais grave. A lesão identificada em estágio inicial juntamente com o encaminhamento rápido para confirmação e tratamento, as chances de cura e controle da doença aumentam significativamente. 

Implantação 

Para a implantação do serviço, o município deve formalizar a adesão ao Telessaúde e adquirir o Kit de Dermatologia, composto por dermatoscópio, adaptador e equipamento de captura de imagem (smartphone ou câmera digital), seguindo especificações técnicas mínimas de qualidade. 

Para a habilitação, é necessário completar o cadastro no sistema, capacitação para a realização do registro fotográfico da lesão e cumprimento dos protocolos de segurança. 

Nos casos graves e pacientes sintomáticos, não é necessário aguardar o laudo do sistema. Devem ser encaminhados imediatamente para a rede de urgência e emergência. 
 

