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Economia

Jornada de trabalho

Para Riedel, decisão sobre a jornada 6x1 é "assunto do Congresso Nacional"

Segundo o Governador, ainda não é possível mensurar o impacto do tema em Mato Grosso do Sul

Karina Varjão

Karina Varjão

20/05/2026 - 16h00
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O Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, afirmou nesta quarta-feira (20) que a decisão sobre a discussão da jornada de trabalho em escala 6x1 é um "assunto inerente ao Congresso Nacional". 

Além disso, ressaltou que cada deputado tem a liberdade para votar no assunto de acordo com a sua orientação e entendimento sobre o tema. 

"Eu acho que a discussão 'tá' colocada, o Congresso Nacional já está discutindo e os nossos parlamentares têm disposições distintas em relação ao tema. Cada um vai votar conforme a sua orientação e entendimento em relação ao tema. A gente tem que aguardar para entender", disse em coletiva. 

Riedel afirmou que, mesmo tendo estado em Brasília recentemente, não participou de tratativas sobre o tema por estar em outras agendas. Por causa disso, não consegue mensurar o impacto que o tema na economia de Mato Grosso do Sul. 

"Vamos esperar o final do projeto, esperar a definição, para saber se realmente vai existir ou não. Tem que aguardar", disse. 

Como votam os deputados de MS

O texto prevê o aumento de um para dois dias o descanso mínimo semanal para os trabalhadores, preferencialmente aos sábados e domingos. Além disso, diminui de 44 para 36 horas o tempo máximo de trabalho semanal, sem contar horas extras.

De acordo com a PEC nº 148/2015, o fim da chamada escala 6x1 deverá ocorrer de forma gradual ao longo de seis anos.

Dos oito deputados federais por Mato Grosso do Sul, sete que conversaram com o Correio do Estado se dizem favoráveis ao fim da escala 6x1. 

No entanto, os deputados Marcos Pollon (PL), Dr. Luiz Ovando (PP), Rodolfo Nogueira (PL) e Beto Pereira (Republicanos) assinaram a emenda parlamentar que amplia as possibilidades de flexibilização trabalhista, cria brechas para jornadas de 52 horas semanais e adia o fim da escala 6x1 por dez anos.

A  proposta apresentada pelo deputado Sérgio Turra (PP-RS) recebeu 176 assinaturas válidas na Câmara dos Deputados. O mínimo necessário para apresentação formal da emenda é de 171 assinaturas. 

O texto inicial da PEC 221/2019 previa redução gradual para 36 horas semanais. Já a emenda do Centrão reduz esse objetivo para 40 horas.

Além disso, a proposta afirma que os serviços essenciais, ou seja, aqueles ligados à saúde, segurança, mobilidade, abastecimento, infraestrutura crítica e continuidade de serviços poderão manter jornadas de até 44 horas semanais.

Outro trecho prevê que acordos individuais ou coletivos ampliem a jornada em 30%, podendo chegar a 52h de trabalho semanal, carga que está acima do limite estabelecido na Constituição.

O texto também estabelece que a emenda constitucional só entrará em vigor dez anos após sua publicação. Os parlamentares que são a favor desta proposta argumentam que isso evitaria impactos econômicos e daria segurança jurídica às empresas. A justificativa é que a redução da jornada poderia gerar impacto inflacionário, aumento de custos e insegurança jurídica.
 

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7029, terça-feira (19/05): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/05/2026 09h01

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7029 da Quina na noite desta segunda-feira, 19 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 11 milhões.

Confira o resultado da Quina de ontem!

  • Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 89 apostas ganhadoras, (R$ 6.174,91)
  • 3 acertos - 6.442 apostas ganhadoras, (R$ 81,24)
  • 2 acertos - 142.164 apostas ganhadoras, (R$ 3,68)

Os números da Quina 7029 são:

  • 13 - 20 - 59 - 17 - 14 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7030

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 7030. O valor da premiação está estimado em R$ 13,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2393, terça-feira (19/05): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/05/2026 08h58

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Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2393 da Timemania na noite desta terça-feira, 19 de maio de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 27 milhões.

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 77.059,14)
  • 5 acertos - 171 apostas ganhadoras, (R$ 1.931,30)
  • 4 acertos - 3.596 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 34.863 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Os números da Timemania 2393 são:

  •  34 - 50 - 73 - 60 - 14 - 46 - 27 
  • Time do Coração: 30 - CRB (AL)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2394

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 21 de maio, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2394. O valor da premiação está estimado em R$ 28 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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