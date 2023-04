No feriado, PRF registra redução no número de mortes na estrada, mas aumento em apreensão de drogas

SAÚDE

Apesar de atender mais de 5 mil crianças em 2 dias, no último fim de semana, somente com síndrome gripal, uso de máscara entre crianças foi descartado

A volta do uso de máscaras está restrita aos professores, diretores e equipe escolar Marcelo Victor/ Correio do Estado

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) decidiu em reunião com o Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes) a volta do uso de máscaras por professores, diretores e equipe escolar. A medida de segurança é uma tentativa de frear o aumento no número de casos de doenças respiratórias. A proposta foi discutida em reunião nesta segunda-feira (10).

Entre as prioridades, foi debatido durante o encontro o uso de máscaras nas escolas, a negociação de leitos de pediatria com a Santa Casa de Campo Grande, a capacitação de médicos e enfermeiros e a elaboração de orientações preventivas na transmissão de doenças respiratórias.

De acordo com o secretário de saúde, Sandro Benites, ficou decidido que a volta do uso de máscaras está restrita aos professores, diretores e equipe escolar.

“O uso de máscara fica obrigatório para os professores e diretores em todas as escolas, já os menores, pelo nosso entendimento, não têm condições de usar máscara, no momento”, afirmou o secretário.

Benites explicou que a medida é uma tentativa de reduzir a lotação dos leitos pediátricos em Campo Grande. Só no último fim de semana foram atendidas 5 mil crianças com sintomas de doenças respiratórias e, até o momento, cerca de 20 crianças aguardam transferência de leito.

“Fizemos uma tentativa direta com o hospital universitário, abrimos mais dois leitos de UTI pediátrico e enfermaria. No hospital regional, nós tivemos o aumento de dois leitos na UTI pediátrica e mais cinco leitos dentro do pronto socorro e três leitos de enfermaria”, informou o secretário.

Além disso, está sendo estudada a possibilidade de compra de até no máximo 10 leitos pediátricos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e até 30 leitos clínicos distribuídos em vários hospitais, dependendo da quantidade que cada unidade tem a oferecer.

De acordo com dados divulgados pela Sesau nesta segunda-feira (10), entre a 7ª semana, quando foi observado um aumento no número de casos de síndromes gripais, e a 14ª semana epidemiológica foram registradas 602 internações de pacientes com Síndromes Respiratórias Agudas Graves, dentre adultos e crianças. No público de crianças entre 0 e 9 anos são 419 internações, aproximadamente 70% do total.

A secretaria informou também que houve uma convocação de médicos pediatras na última quinta-feira, no entanto, todo médico do cadastro temporário e aprovado em concurso está apto para atender as crianças que apresentarem sintomas da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A Sesau comunicou que até o momento foram registrados quatro óbitos por vírus sincicial respiratório (VSR) em 2023, sendo três crianças menores de um ano e um homem de 30 a 39 anos de idade.

Assine o Correio do Estado