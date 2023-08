No vermelho, deficit deste ano da Santa Casa é igual ao de 2022

Maior hospital de Mato Grosso do Sul, Santa Casa de Campo Grande sofre com falta de dinheiro - GERSON OLIVEIRA

Com dívida acumulada de milhões de reais, a Santa Casa de Campo Grande, em sete meses deste ano, tem deficit muito semelhante ao registrado durante o ano passado inteiro. Em 2022, conforme documento de prestação de contas da entidade filantrópica publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), em 12 meses, faltou no caixa do hospital R$ 103.386.469,00.

Já em pedido de gratuidade de Justiça feito pela Santa Casa para a 2ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Campo Grande, a que o Correio do Estado teve acesso, é informado que o fluxo de caixa atualizado deste ano (até julho) demonstra deficit operacional de R$ 101.681.114,18.

O valor é 8% superior ao divulgado no último informativo de fluxo de caixa da Santa Casa, publicado no mês de junho, em que o saldo operacional do hospital estava negativo em R$ 93.436.239,86.

Com diversos empréstimos feitos para se manter em funcionamento, a Santa Casa vê sua dívida crescer ano a ano.

O deficit anual de 2020, segundo a prestação de contas da entidade, foi de R$ 76.295.500,00, valor 24% menor que o registrado até o início do segundo semestre deste ano.

Em 2021, houve um aumento da dívida em R$ 10,7 milhões, fechando com saldo negativo de R$ 86,3 milhões.

DÍVIDA TOTAL

Todos esses aumentos anuais deixam o fluxo de caixa da Santa Casa de Campo Grande no negativo. Na somatória de vários anos, a Santa Casa tem um deficit acumulado no caixa de quase R$ 500 milhões (R$ 450.212.746).

Nem mesmo o repasse feito pela Prefeitura de Campo Grande, que garante envio de R$ 26,5 milhões por mês à unidade hospitalar, tem conseguido reduzir o rombo nas contas do hospital, muitas delas feitas em gestões anteriores.

EMPRÉSTIMOS

É possível notar nas despesas financeiras do hospital que, só de empréstimos para reposições de estoque (almoxarifado), a Santa Casa gastou mais de R$ 2,4 milhões em 2022, valor próximo ao registrado no ano imediatamente anterior.

De acordo com o documento publicado no Diogrande, o hospital tem contratos ativos de empréstimo que começaram em 14 de novembro de 2019, quando a entidade optou por emprestar dinheiro do Sicoob Credicom (R$ 10 milhões).

Em 25 de setembro de 2019, a Santa Casa fez outro financiamento, desta vez no Bradesco, no valor de R$ 1,7 milhão.

Outro empréstimo foi tomado pelo hospital no dia 25 de junho de 2021, na Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 162,1 milhões, valor que foi usado para pagar empréstimos feitos em gestões anteriores. No mesmo ano, no dia 29 de julho, novamente a entidade buscou uma instituição financeira, desta vez o banco Daycoval, de quem recebeu R$ 3,2 milhões.

Ainda em 2021, apenas seis dias depois do último empréstimo, novo financiamento foi feito, desta vez no valor de R$ 12 milhões. O último empréstimo feito até o fim do ano passado foi realizado no dia 11 de janeiro de 2022, na Caixa Econômica Federal, no valor de mais de R$ 40 milhões.

Há parcelamentos de impostos na prestação de contas que ultrapassam os R$ 100 milhões, além das folhas de pagamento para os funcionários da entidade filantrópica que, em 2022, chegavam a quase R$ 300 milhões.

A reportagem entrou em contato com a Santa Casa para falar sobre a situação financeira da entidade, mas não houve resposta até o fechamento desta edição.

SAIBA

O último termo aditivo publicado no Diário Oficial de Campo Grande mostra que a Santa Casa começou a receber, a partir do mês de abril, mais cerca de R$ 7 milhões mensalmente. São receitas da prefeitura, do governo do Estado, da União e de emenda parlamentar. Só do governo do Estado, serão R$ 30 milhões no total.