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OPERAÇÃO CONTENÇÃO

Nova fase de operação mira familiares de Marcinho VP e esquema financeiro do CV

Ação da Polícia Civil do Rio busca desarticular esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico; investigação aponta que liderança da facção segue ativa mesmo com chefe preso em Campo Grande

Da Redação

Da Redação

29/04/2026 - 10h44
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A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira (29), uma nova fase da Operação Contenção, com foco na desarticulação do braço financeiro do Comando Vermelho (CV). A ofensiva cumpre mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra investigados suspeitos de atuar na movimentação e ocultação de recursos provenientes do tráfico de drogas.

Entre os alvos estão familiares de Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, que cumpre pena em presídio federal em Campo Grande, apontado pelas autoridades como uma das principais lideranças da facção. De acordo com o portal de notícias CNN, o rapper Oruam, a mãe dele, Márcia Nepomuceno, e o irmão, Lucas Nepomuceno, são considerados foragidos da Justiça nesta fase da operação.

Ainda segundo a CNN, um homem apontado como operador financeiro do grupo foi preso, suspeito de movimentar valores do tráfico e repassar recursos à família do líder da organização criminosa. Durante a ação, foram apreendidos bens como veículo e motocicleta.

Conforme o site UOL, a investigação, que se estende por cerca de um ano, identificou um esquema estruturado de lavagem de dinheiro. Segundo os policiais, os valores eram distribuídos por meio de contas de terceiros, os chamados “laranjas” e posteriormente reinseridos na economia formal por meio de pagamentos, aquisição de bens e ocultação patrimonial.

As apurações também se baseiam em dados extraídos de dispositivos eletrônicos e no cruzamento de informações financeiras e telemáticas. Conversas interceptadas indicariam a participação de integrantes da facção na organização das transações e reforçariam o papel central de Marcinho VP, mesmo após quase três décadas de prisão.

De acordo com a Polícia Civil, ele continua exercendo influência direta nas decisões do grupo, incluindo o gerenciamento de recursos ilícitos.

Continuidade de investigações

Esta não é a primeira ofensiva recente contra a estrutura do Comando Vermelho. Em março deste ano, uma megaoperação também teve como alvo integrantes e aliados da facção, incluindo pessoas próximas à Marcinho.

Na ocasião, as investigações já apontavam a existência de uma rede de apoio responsável por manter a comunicação entre membros do grupo dentro e fora do sistema prisional, além de possíveis articulações políticas e logísticas.

As autoridades destacam que a Operação Contenção tem como objetivo enfraquecer a organização criminosa ao atingir não apenas seus integrantes armados, mas também sua base financeira e operacional. Desde o início da ofensiva, segundo o governo estadual, centenas de pessoas já foram presas e armas foram apreendidas.

As investigações seguem em andamento e novas prisões não estão descartadas.

Marcinho VP 

Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, é apontado com nome proeminente da criminalidade do Rio de Janeiro há quase três décadas, sendo um dos principais chefes do Comando Vermelho, ao lado de Fernandinho Beira Mar.

Preso desde 1996 , ele está em penitenciárias federais desde 2010, atualmente em Campo Grande.

No entanto, o encarceramento não impediu que Marcinho VP continuasse no mundo no crime. Mesmo de dentro do presídio, ele ordenou uma série de crimes que foram cometidos por outros faccionados. Nos últimos 14 anos, ele cumpre pena em unidades federais.

Em novembro de 2024, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por meio da Vara de Execuções Penais, autorizou a renovação, por mais três anos, da permanência de Marcinho VP no sistema penitenciário federal.

Na decisão, o juiz afirmou que a manutenção de Marcinho VP no sistema federal segue necessária para dificultar articulações criminosas no Rio de Janeiro.

A decisão cita a megaoperação deflagrada em 28 de outubro de 2024 nos complexos do Alemão e da Penha, áreas consideradas reduto de Marcinho VP, para alertar sobre o "risco do retorno do apenado ao sistema penal do estado".

O histórico de transgressões do líder do Comando Vermelho também foi apontado como motivo pela sua permanência. 

A Justiça considerou que a lei permite a renovação do prazo de permanência por um novo período, caso permaneçam os motivos da transferência. No caso de Marcinho VP, o interesse coletivo de segurança pública.

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FERIADÃO

Dia do Trabalhador: PRF fiscaliza 4 mil quilômetros de rodovias em MS

Operação Dia do Trabalho começa nesta quinta-feira (30) e termina no domingo (3)

29/04/2026 10h15

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Fachada de posto da PRF na BR-262

Fachada de posto da PRF na BR-262 Gerson Oliveira

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Operação Dia do Trabalhador da Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa nesta quinta-feira (30) e termina no domingo (3) em rodovias federais de Mato Grosso do Sul.

PRFs fiscalizarão 4.078 quilômetros nas rodovias BR-060, BR-158, BR-163, BR-262, BR-267, BR-376 e BR-487, nos pontos com maior fluxo de veículos, em três dias de feriadão.

O objetivo é combater a embriaguez ao volante, ultrapassagens indevidas, alta velocidade e não uso dos aparatos de segurança (cinto e cadeirinha/bebê conforto), de forma a eliminar acidentes graves e mortes em estradas.

A operação terá auxílio de câmeras de videomonitoramento na BR-163, com o apoio da Motiva Pantanal.

Não haverá restrição de tráfego de carretas bitrem nas rodovias. Com isso, veículos de dimensão e peso elevados estarão liberados.

Carreta bitrem é um veículo de transporte pesado composto por um cavalo mecânico e dois semirreboques acoplados em série, onde o segundo semirreboque se conecta ao primeiro por meio de uma quinta-roda na traseira.

O balanço final da operação será divulgado na segunda-feira (4).

BAFÔMETRO

Pessoas que testarem acima de 0,34 mg/l de álcool de ar alveolar, por litro de sangue, serão encaminhadas à delegacia por flagrante de crime de trânsito.

De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quem for pego dirigindo sob efeito de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência:

  • Será multado em R$ 2.934,70. O valor pode dobrar caso o infrator seja flagrado novamente no período de um ano
  • Perderá o direito de dirigir por um ano
  • Poderá perder a habilitação
  • Poderá ser preso pelo período de seis meses a três anos
  • Suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

*Quem se recusar a realizar o teste de etilômetro, sofrerá as mesmas penalidades.

ORIENTAÇÕES

Confira as orientações aos condutores que irão pegar estrada neste feriado:

  • Se beber, não dirija
  • Respeite a sinalização e limites de velocidade da via
  • Faça uso do cinto de segurança
  • Não dirija cansado ou com sono
  • Mantenha distância de segurança do veículo à frente
  • Não faça uso indevido dos acostamentos
  • Ultrapasse somente com segurança e em locais permitidos
  • Em caso de chuvas, redobrar a atenção devido à baixa visibilidade e pistas escorregadias
  • Realizar manutenção do veículo antes de pegar estrada

ÚLTIMOS DIAS

Prazo para regularizar título de eleitor entra na reta final e termina dia 06

Eleitores têm ainda exatamente uma semana para ficar em dia com a Justiça Eleitoral e alterar local de votação, transferir domicílio eleitoral ou até tirar o 1° título para as Eleições 2026

29/04/2026 09h33

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Horário de atendimento no feriado da próxima sexta-feira (1° de maio), bem como nos dias 2 e 3 de maio (sábado e domingo), será realizado entre 08h e 13h,

Horário de atendimento no feriado da próxima sexta-feira (1° de maio), bem como nos dias 2 e 3 de maio (sábado e domingo), será realizado entre 08h e 13h, Reprodução/Divulgação/TRE-MS

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Em reta final, o prazo antes do fechamento do cadastro eleitoral segue aberto até o dia 06 de maio, com os eleitores tendo agora exatamente uma semana para correr atrás da regularização em busca de participar das Eleições Gerais de 2026. 

De olho justamente no curto prazo restante para quem ainda precisa entrar dia com a Justiça Eleitoral, desde o início desta semana os atendimentos em todo o Mato Grosso do Sul estão sendo feitos das 8h às 18h, horário esse que, vale lembrar, já estava sendo executado na Capital. 

Campo Grande, inclusive, trouxe o atendimento dos serviços da Justiça Eleitoral local para o "Antigo Fórum Estadual", desde o último dia 06, o atual Memorial da Cultural que fica localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, número 559, na região central, "coração" da Cidade Morena.

Às vésperas do Dia do Trabalhador, cabe explicar que o horário de atendimento no feriado da próxima sexta-feira (1° de maio), bem como nos dias 2 e 3 de maio (sábado e domingo), será realizado entre 08h e 13h, tanto na Capital como nos cartórios eleitorais do interior do Estado. 

Fique atento

Em cidades do interior do Mato Grosso do Sul como Dourados, Ivinhema e Coxim, também é possível realizar o agendamento prévio através do site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) - CLICANDO AQUI -, o que vale destacar que não é obrigatório para garantir atendimento, porém recomendado para garantir mais comodidade e reduzir o tempo de espera.

Ficam disponíveis os agendamentos prévios para os seguintes municípios: 

  • 18ª Zona Eleitoral Dourados (Dourados e Douradina)
  • 43ª Zona Eleitoral Dourados (Dourados, Laguna Carapã e Itaporã)
  • 27ª Zona Eleitoral Ivinhema (Ivinhema, Novo Horizonte do Sul e Angélica)
  • 12ª Zona Eleitoral – Coxim

Nos pontos da Justiça Eleitoral espalhados pelo Mato Grosso do Sul, a população terá acesso a serviços como: 

  1. Alteração de local de votação,
  2. Atualização de dados cadastrais,
  3. Cadastro biométrico,
  4. Primeiro título (alistamento eleitoral), 
  5. Transferência de domicílio eleitoral, 

Essa regularização, vale lembrar, é necessária para que o eleitor vote nas eleições gerais de 2026 a serem realizadas em outubro, com a situação eleitoral de cada um podendo ser consultada através do canal de autoatendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (CLICANDO AQUI), através do preenchimento de dados. 

Através da aba Zonas Eleitorais do TRE-MS (CLICANDO AQUI), é possível também conferir os endereços de cada fórum eleitoral espalhado pelo interior do Mato Grosso do Sul, já que o horário de expediente seguirá o mesmo para todas as unidades. 

Eleições 2026

Considerada a "festa da democracia", as eleições gerais de 2026 estão marcadas para acontecerem comumente no primeiro domingo de outubro (04), com a possibilidade de segundo turno agendada para o dia 25 do mês em questão, com cerca de três semanas corridas entre uma data e outra. 

Em 2026 a popular urna eletrônica completa 30 anos desde sua adoção, o que é considerado uma "maturidade e plenitude" do sistema eleitoral brasileiro. Com sua estreia datando das eleições municipais de 1996, a população sentiu com o passar dos anos a maior celeridade na própria apuração dos votos. 

Em outras palavras, o processo que antes levava dias, foi reduzido para apenas algumas horas de apuração, que transformou-se em sinônimo de eficiência, segurança e sigilo na hora de escolher um representante. 

Mais de 155 milhões de brasileiros devem ir às urnas neste ano, com Mato Grosso do Sul tendo um total de 1.968.065 de pessoas classificadas como "eleitorado apto", conforme painel elaborado pela Justiça Eleitoral. 

Desse total, pelo menos 1.692.937 tratam-se de eleitorado com biometria, o que por sua vez representa um cadastramento biométrico de pelo menos 86% da população sul-mato-grossense apta a votar. 

Neste ano, cabe lembrar, o brasileiro retorna às urnas eletrônicas (que inclusive completam 30 anos de história em 2026) para escolha de representantes dos seguintes cargos: 

  • Deputado federal,
  • Deputado estadual, 
  • Dois senadores, 
  • Governador e 
  • Presidente da República

Dos cargos em disputa neste ano eleitoral, cabe lembrar que, enquanto deputados são eleitos por um sistema proporcional, os senadores, governadores e presidente são escolhidos em eleições majoritárias. 

 

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