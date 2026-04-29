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Dia do Trabalhador: PRF fiscaliza 4 mil quilômetros de rodovias em MS

Operação Dia do Trabalho começa nesta quinta-feira (30) e termina no domingo (3)

Naiara Camargo

Naiara Camargo

29/04/2026 - 10h15
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Operação Dia do Trabalhador da Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa nesta quinta-feira (30) e termina no domingo (3) em rodovias federais de Mato Grosso do Sul.

PRFs fiscalizarão 4.078 quilômetros nas rodovias BR-060, BR-158, BR-163, BR-262, BR-267, BR-376 e BR-487, nos pontos com maior fluxo de veículos, em três dias de feriadão.

O objetivo é combater a embriaguez ao volante, ultrapassagens indevidas, alta velocidade e não uso dos aparatos de segurança (cinto e cadeirinha/bebê conforto), de forma a eliminar acidentes graves e mortes em estradas.

A operação terá auxílio de câmeras de videomonitoramento na BR-163, com o apoio da Motiva Pantanal.

Não haverá restrição de tráfego de carretas bitrem nas rodovias. Com isso, veículos de dimensão e peso elevados estarão liberados.

Carreta bitrem é um veículo de transporte pesado composto por um cavalo mecânico e dois semirreboques acoplados em série, onde o segundo semirreboque se conecta ao primeiro por meio de uma quinta-roda na traseira.

O balanço final da operação será divulgado na segunda-feira (4).

BAFÔMETRO

Pessoas que testarem acima de 0,34 mg/l de álcool de ar alveolar, por litro de sangue, serão encaminhadas à delegacia por flagrante de crime de trânsito.

De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quem for pego dirigindo sob efeito de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência:

  • Será multado em R$ 2.934,70. O valor pode dobrar caso o infrator seja flagrado novamente no período de um ano
  • Perderá o direito de dirigir por um ano
  • Poderá perder a habilitação
  • Poderá ser preso pelo período de seis meses a três anos
  • Suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

*Quem se recusar a realizar o teste de etilômetro, sofrerá as mesmas penalidades.

ORIENTAÇÕES

Confira as orientações aos condutores que irão pegar estrada neste feriado:

  • Se beber, não dirija
  • Respeite a sinalização e limites de velocidade da via
  • Faça uso do cinto de segurança
  • Não dirija cansado ou com sono
  • Mantenha distância de segurança do veículo à frente
  • Não faça uso indevido dos acostamentos
  • Ultrapasse somente com segurança e em locais permitidos
  • Em caso de chuvas, redobrar a atenção devido à baixa visibilidade e pistas escorregadias
  • Realizar manutenção do veículo antes de pegar estrada

Operação Fidelis

Traficantes usam Três Lagoas como rota para transportar meia tonelada de cocaína

A operação cumpriu 12 mandados, além de medidas judiciais de bloqueio e sequestro de bens avaliados em R$ 4 milhões

29/04/2026 10h33

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Município de Três Lagoas

Município de Três Lagoas Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas

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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), a Operação FIDELIS, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa, que atua no tráfico de drogas e em outros crimes relacionados, com ramificações interestaduais, inclusive em Mato Grosso do Sul.

Durantes as investigações, os agentes identificaram indícios da participação do grupo criminoso no transporte de mais de meia tonelada de entorpecentes vindos da Bolívia, destinados a grandes centros urbanos do país, utilizando o município de Três Lagoas como rota e ponto estratégico para armazenamento, fracionamento e redistribuição da droga.

A operação cumpriu dez mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão preventiva, além de medidas judiciais de bloqueio e sequestro de bens, expedidas pela Justiça Estadual de Três Lagoas, que resultaram no valor aproximado de R$ 4 milhões.

O grupo criminoso era especializado no transporte de cocaína, com utilização de complexa rede logística e financeira.

Foram apreendidos documentos, dispositivos eletrônicos, valores e outros bens de interesse da investigação, bem como a custódia cautelar dos suspeitos, apontados como lideranças da organização.

Município de Três Lagoas
Armas foram apreendidas durantes as buscas nas casas dos investigados / Divulgação: Polícia Federal

As investigações indicaram a prática reiterada de crimes relacionados ao tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais.

Os presos permanecerão à disposição da Justiça Federal, o material apreendido será submetido à análise pericial e financeira para o aprofundamento das investigações e à completa responsabilização penal dos envolvidos.

Nomenclatura 

O nome "FIDELIS", no latim, significa “fiel” ou “leal” e foi escolhido para simbolizar a relação de lealdade interna existente no núcleo familiar que compunha a organização criminosa.

Essa denominação reforça a ideia de coesão e disciplina entre os integrantes, evidenciada pelo repasse contínuo de ordens, valores e informações sensíveis, principalmente entre os dois irmãos presos.

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ÚLTIMOS DIAS

Prazo para regularizar título de eleitor entra na reta final e termina dia 06

Eleitores têm ainda exatamente uma semana para ficar em dia com a Justiça Eleitoral e alterar local de votação, transferir domicílio eleitoral ou até tirar o 1° título para as Eleições 2026

29/04/2026 09h33

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Horário de atendimento no feriado da próxima sexta-feira (1° de maio), bem como nos dias 2 e 3 de maio (sábado e domingo), será realizado entre 08h e 13h,

Horário de atendimento no feriado da próxima sexta-feira (1° de maio), bem como nos dias 2 e 3 de maio (sábado e domingo), será realizado entre 08h e 13h, Reprodução/Divulgação/TRE-MS

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Em reta final, o prazo antes do fechamento do cadastro eleitoral segue aberto até o dia 06 de maio, com os eleitores tendo agora exatamente uma semana para correr atrás da regularização em busca de participar das Eleições Gerais de 2026. 

De olho justamente no curto prazo restante para quem ainda precisa entrar dia com a Justiça Eleitoral, desde o início desta semana os atendimentos em todo o Mato Grosso do Sul estão sendo feitos das 8h às 18h, horário esse que, vale lembrar, já estava sendo executado na Capital. 

Campo Grande, inclusive, trouxe o atendimento dos serviços da Justiça Eleitoral local para o "Antigo Fórum Estadual", desde o último dia 06, o atual Memorial da Cultural que fica localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, número 559, na região central, "coração" da Cidade Morena.

Às vésperas do Dia do Trabalhador, cabe explicar que o horário de atendimento no feriado da próxima sexta-feira (1° de maio), bem como nos dias 2 e 3 de maio (sábado e domingo), será realizado entre 08h e 13h, tanto na Capital como nos cartórios eleitorais do interior do Estado. 

Fique atento

Em cidades do interior do Mato Grosso do Sul como Dourados, Ivinhema e Coxim, também é possível realizar o agendamento prévio através do site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) - CLICANDO AQUI -, o que vale destacar que não é obrigatório para garantir atendimento, porém recomendado para garantir mais comodidade e reduzir o tempo de espera.

Ficam disponíveis os agendamentos prévios para os seguintes municípios: 

  • 18ª Zona Eleitoral Dourados (Dourados e Douradina)
  • 43ª Zona Eleitoral Dourados (Dourados, Laguna Carapã e Itaporã)
  • 27ª Zona Eleitoral Ivinhema (Ivinhema, Novo Horizonte do Sul e Angélica)
  • 12ª Zona Eleitoral – Coxim

Nos pontos da Justiça Eleitoral espalhados pelo Mato Grosso do Sul, a população terá acesso a serviços como: 

  1. Alteração de local de votação,
  2. Atualização de dados cadastrais,
  3. Cadastro biométrico,
  4. Primeiro título (alistamento eleitoral), 
  5. Transferência de domicílio eleitoral, 

Essa regularização, vale lembrar, é necessária para que o eleitor vote nas eleições gerais de 2026 a serem realizadas em outubro, com a situação eleitoral de cada um podendo ser consultada através do canal de autoatendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (CLICANDO AQUI), através do preenchimento de dados. 

Através da aba Zonas Eleitorais do TRE-MS (CLICANDO AQUI), é possível também conferir os endereços de cada fórum eleitoral espalhado pelo interior do Mato Grosso do Sul, já que o horário de expediente seguirá o mesmo para todas as unidades. 

Eleições 2026

Considerada a "festa da democracia", as eleições gerais de 2026 estão marcadas para acontecerem comumente no primeiro domingo de outubro (04), com a possibilidade de segundo turno agendada para o dia 25 do mês em questão, com cerca de três semanas corridas entre uma data e outra. 

Em 2026 a popular urna eletrônica completa 30 anos desde sua adoção, o que é considerado uma "maturidade e plenitude" do sistema eleitoral brasileiro. Com sua estreia datando das eleições municipais de 1996, a população sentiu com o passar dos anos a maior celeridade na própria apuração dos votos. 

Em outras palavras, o processo que antes levava dias, foi reduzido para apenas algumas horas de apuração, que transformou-se em sinônimo de eficiência, segurança e sigilo na hora de escolher um representante. 

Mais de 155 milhões de brasileiros devem ir às urnas neste ano, com Mato Grosso do Sul tendo um total de 1.968.065 de pessoas classificadas como "eleitorado apto", conforme painel elaborado pela Justiça Eleitoral. 

Desse total, pelo menos 1.692.937 tratam-se de eleitorado com biometria, o que por sua vez representa um cadastramento biométrico de pelo menos 86% da população sul-mato-grossense apta a votar. 

Neste ano, cabe lembrar, o brasileiro retorna às urnas eletrônicas (que inclusive completam 30 anos de história em 2026) para escolha de representantes dos seguintes cargos: 

  • Deputado federal,
  • Deputado estadual, 
  • Dois senadores, 
  • Governador e 
  • Presidente da República

Dos cargos em disputa neste ano eleitoral, cabe lembrar que, enquanto deputados são eleitos por um sistema proporcional, os senadores, governadores e presidente são escolhidos em eleições majoritárias. 

 

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