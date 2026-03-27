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Novas unidades da Gameleira devem abrir mais de 1.200 vagas para o sistema prisional

As obras fazem parte de um programa que busca trazer melhores condições para os custodiados

João Pedro Zequini

27/03/2026 - 11h20
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Localizado na saída para Sidrolândia, o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira recebeu novas licitações para a construção de três unidades, que irão comportar 408 detentos cada, totalizando 1.224. 

A publicação do Diário Oficial do Estado da última quinta-feira (26), oficializou a homologação das licitações e juntas somam mais de R$ 65 milhões de reais, que serão investidos pelo Governo do Estado. 

As obras buscam melhorias para dentro do sistema prisional, visando diminuir a superlotação das unidades. As novas estruturas foram projetadas para conter 30 celas por unidade e também deve contar com espaços planejados para garantir a segurança. 

Cada unidade foi concedida para uma empresa diferente, a Gameleira I será construída pela empresa JAC Engenharia Soluções Inteligentes Ltda, com investimento de R$ 22.185.230,81. Já a Gameleira II será responsabilidade da empresa Poligonal Engenharia e Construções Ltda, com valor de R$ 21.228.036,72. Por fim, a Gameleira III irá ser executada pela Engetal Engenharia e Construções Ltda, com investimento de R$ 22.187.208,50.

O projeto está sendo coordenado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e é responsável pela elaboração, contratação, execução e fiscalização, para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

As obras também integram um projeto amplo de expansão do sistema prisional sul-mato-grossense, que ainda visa a ampliação de mais 2,4 mil vagas a serem abertas em todo o estado, por meio de construções de novas unidades ou expansão e reformas nas já existentes. 

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TESTEMUNHA-CHAVE

Imagens confirmam depoimento de chaveiro no caso Bernal; veja vídeos

Registros mostram sequência do crime e podem enfraquecer tese de legítima defesa

27/03/2026 10h45

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Entre a chegada e a fuga do chaveiro, passam mais de 40 minutos, o que indica que houve um intervalo significativo antes do desfecho do crime

Entre a chegada e a fuga do chaveiro, passam mais de 40 minutos, o que indica que houve um intervalo significativo antes do desfecho do crime Reprodução

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Imagens das câmeras de segurança confirmam o depoimento do chaveiro Maurílio da Silva Cardoso, de 69 anos, testemunha-chave ao assassinato do fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini, 61 anos, e podem complicar a tese de legítima defesa apresentada pelo ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal.

Os registros mostram uma sequência de acontecimentos que coincide com o relato prestado por Maurílio à Polícia Civil. Nas imagens, o chaveiro aparece chegando ao imóvel, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, na região central da Capital, realizando a abertura do portão e, depois, sendo visto com as mãos para cima. Em outro momento, ele surge deixando o local às pressas, correndo.

 

 

Entre a chegada e a fuga do chaveiro, passam mais de 40 minutos, o que indica que houve um intervalo significativo antes do desfecho do crime. 

Em depoimento, Maurílio afirmou que presenciou um disparo contra Mazzini e que saiu do local com medo de também ser atingido. Segundo ele, Bernal permaneceu focado na vítima enquanto ele se afastava até conseguir fugir.

A versão é considerada relevante porque contrasta com a narrativa do ex-prefeito, que alegou ter efetuado os disparos ao se sentir ameaçado por uma suposta invasão. Segundo Bernal, ele acreditava estar sendo perseguido e reagiu ao ver dois homens tentando acessar o interior da residência.

 

 

 

No entanto, além do depoimento do chaveiro, outros elementos já levantados pela investigação colocam em dúvida essa versão. O revólver calibre 38 entregue por Bernal tinha dois disparos efetuados, enquanto o corpo da vítima apresentava três perfurações, sendo uma delas com trajetória da frente para as costas.

A Polícia Civil também apura a possibilidade de um “tiro de misericórdia”. Isso porque o chaveiro disse ter ouvido apenas um disparo antes de fugir, o que levanta a suspeita de que outros tiros tenham sido feitos depois que ele deixou o imóvel.

A tese de legítima defesa já foi questionada pela Justiça. Ao manter Bernal preso, o juiz destacou que não há, até o momento, prova clara de que o ex-prefeito agiu para se defender.

O magistrado também apontou que, ao invés de ir armado até o local, Bernal poderia ter acionado a polícia diante da suspeita de invasão.

As imagens das câmeras, que ainda não tinham sido anexadas ao processo, devem agora ajudar a esclarecer a sequência dos fatos.

*Colaborou Neri Kaspary*

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CAMPO GRANDE

Motociclista morre após ônibus furar sinal vermelho na Brilhante; vídeo

Acidente aconteceu no cruzamento com a Argemiro Fialho por volta de 07h04, enquanto jovem seguia para o trabalho

27/03/2026 10h00

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Jovem trabalhava em uma loja próximo ao shopping da região, sendo que o pai informou que ela não teria chegado ao local de trabalho. 

Jovem trabalhava em uma loja próximo ao shopping da região, sendo que o pai informou que ela não teria chegado ao local de trabalho.  Marcelo Victor/Correio do Estado

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No cruzamento entre a rua Brilhante com a Argemiro Fialho, imagens mostram o momento em que uma motociclista é atingida por um ônibus da linha Santa Emília/Centro, que é acusado de avançar o sinal vermelho na manhã desta sexta-feira (27) em Campo Grande.  

Conforme mostram as imagens registradas pelo circuito de monitoramento de um comércio local, o acidente aconteceu por volta de 07h04. Confira: 

Nota-se que, além da vítima atingida, diversos motociclistas e os demais veículos já haviam avançado pela rua Argemiro Fialho, quando seguindo pela rua Brilhante o motociclista da linha 317-B, Santa Emília/Centro, deixou de parar no sinal vermelho. 

Como apurado pela equipe do Correio do Estado in loco, a jovem trabalhava em uma loja próximo ao shopping da região, sendo que o pai informou que ela não teria chegado ao local de trabalho. 

Como a jovem não tem o costume de atrasar para o trabalho, o pai se preocupou e voltou até a residência, para refazer o trajeto que a filha traçava cotidianamente, até que recebeu a ligação que o informou sobre o ocorrido fatal. 

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