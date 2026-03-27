Novas unidades da Gameleira devem abrir mais de 1.200 vagas para o sistema prisional

Localizado na saída para Sidrolândia, o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira recebeu novas licitações para a construção de três unidades, que irão comportar 408 detentos cada, totalizando 1.224.
A publicação do Diário Oficial do Estado da última quinta-feira (26), oficializou a homologação das licitações e juntas somam mais de R$ 65 milhões de reais, que serão investidos pelo Governo do Estado.
As obras buscam melhorias para dentro do sistema prisional, visando diminuir a superlotação das unidades. As novas estruturas foram projetadas para conter 30 celas por unidade e também deve contar com espaços planejados para garantir a segurança.
Cada unidade foi concedida para uma empresa diferente, a Gameleira I será construída pela empresa JAC Engenharia Soluções Inteligentes Ltda, com investimento de R$ 22.185.230,81. Já a Gameleira II será responsabilidade da empresa Poligonal Engenharia e Construções Ltda, com valor de R$ 21.228.036,72. Por fim, a Gameleira III irá ser executada pela Engetal Engenharia e Construções Ltda, com investimento de R$ 22.187.208,50.
O projeto está sendo coordenado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e é responsável pela elaboração, contratação, execução e fiscalização, para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos.
As obras também integram um projeto amplo de expansão do sistema prisional sul-mato-grossense, que ainda visa a ampliação de mais 2,4 mil vagas a serem abertas em todo o estado, por meio de construções de novas unidades ou expansão e reformas nas já existentes.