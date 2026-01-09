Novo ciclone extratropical deixa MS com três alertas para tempestades no fim de semana

O primeiro ciclone extratropical de 2026 deve atingir o Brasil neste final de semana, trazendo grandes quantidades de chuva principalmente na região Sul do Brasil, colocando Mato Grosso do Sul no radar para tempestades.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Estado está com três alertas para tempestades a partir desta sexta-feira (9) até o final de domingo (11).
O aviso de perigo potencial para tempestade se concentra, nesta sexta-feira, na região leste de Mato Grosso do Sul, centro norte e pantanais, incluindo a capital, Campo Grande.
A partir de sábado, a região cone-sul fica em alerta laranja para chuvas intensas, podendo chegar a 100 milímetros por dia e rajadas de vento chegando a 100 km/h, com risco de queda de granizo.
Durante todo o domingo, todo o Estado fica em alerta para volumes de chuva de até 50 milímetros por dia e ventos intensos.
Os maiores volumes são esperados na região norte de Mato Grosso do Sul, com previsão de chegar a 21 milímetros em Alcinópolis e 20 milímetros em Coxim.
No entanto, o calor continua intenso nas regiões de Porto Murtinho, podendo chegar a 37ºC nesta sexta-feira. Em Água Clara e Santa Rita do Pardo, as temperaturas podem atingir 35ºC.
Na Capital, as temperaturas variam entre 25ºC e 31ºC durante a tarde e a noite e há risco de pancadas de chuva acompanhadas de raios e trovoadas.
Com os alertas e a previsão de ciclone, a Energisa MS enfatizou cuidados necessários a serem tomados durante as tempestades, especialmente com relação à eletricidade.
Para o coordenador operacional da empresa, Marcelo Santana, as fortes rajadas de vento podem provocar queda de árvores, de cabos de energia e outros objetos podem ser arremessados com o vento contra a rede elétrica.
“Um dos cuidados necessários é nunca se aproximar ou tocar em cabos elétricos caídos no chão, nem em objetos lançados na rede. Acione a Energisa imediatamente”, alertou.
Outros cuidados reforçados pela Energisa são:
- Mantenha distância de janelas, portas metálicas e estruturas que possam conduzir energia;
- Evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica;
- Se houver sinais de curto-circuito, faísca ou alagamento próximo à tomada, desligue o disjuntor geral da casa e aguarde em um lugar seguro.
A empresa ainda reforça que, caso seja preciso, os clientes podem entrar em contato por meio dos canais de atendimento, seja para registrar queda de energia, como alertar sobre fios soltos e galhos caídos sobre a rede elétrica.
Os canais para atendimento são:
- Aplicativo Energisa On (Android e iOS)
- Site: energisa.com.br
- WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br / (67) 99980-0698
- Call Center: 0800 722 7272
Ciclone extratropical
O ciclone extratropical é um fenômeno causado por uma área de baixa pressão organizada em vários níveis da atmosfera, gerando muitas nuvens de chuva e ventos fortes.
A intensidade do fenômeno depende da força do sistema e de sua proximidade com o continente.
Eles podem se formar em qualquer época do ano, sendo mais frequentes durante o outono e o inverno. É um fenômeno comum na costa do Sul e do Sudeste brasileiro.
Segundo o Climatempo, o primeiro ciclone extratropical de 2026 vai se originar de uma área de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e o norte da Argentina.
Na madrugada de sábado, essa baixa pressão ganha força e dá origem ao ciclone entre o Uruguai e o estado do Rio Grande do Sul.
Associado a uma frente fria, a passagem do fenômeno deve aumentar as chances de chuvas mais intensas nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, principalmente no domingo.