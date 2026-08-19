Novo posto leva emissão da Carteira de Identidade Nacional para aldeia em MS

Moradores da Aldeia Lagoinha, em Aquidauana, a 59 quilômetros da área urbana do município, passaram a contar nesta quarta-feira (19) com um posto de identificação para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). A unidade foi ativada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e deve ampliar o acesso à documentação para cerca de 9 mil pessoas, incluindo moradores de comunidades e assentamentos vizinhos.
A instalação faz parte de um projeto da Sejusp para levar a emissão da CIN para regiões onde o deslocamento até os centros urbanos é uma das principais dificuldades para acessar o serviço. A proposta é descentralizar o atendimento e fazer com que a população não precise percorrer longas distâncias apenas para obter um documento básico de identificação.
O posto da Aldeia Lagoinha é o terceiro criado pela iniciativa. No fim de julho, o projeto começou com unidades no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, e na Aldeia Te’yikue, em Caarapó. Ainda neste mês, a previsão é de que outro posto comece a funcionar na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.
O projeto é desenvolvido pela Sejusp em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED) e utiliza escolas da Rede Estadual de Ensino como pontos de atendimento.
A estratégia aproveita estruturas que já fazem parte da rotina das comunidades e evita a necessidade de criação de novos espaços exclusivamente para a emissão de documentos.
Na prática, a mudança é simples, mas pode fazer diferença para quem vive distante dos centros urbanos. Sem um posto próximo, a emissão da identidade pode exigir viagem até a cidade, gastos com transporte e tempo fora do trabalho ou de outras atividades.
Para famílias que precisam se deslocar, o custo e a distância podem acabar adiando a emissão ou atualização do documento.
Com o novo posto, a expectativa é reduzir essa barreira. O atendimento passa a ocorrer dentro ou próximo da própria comunidade, permitindo que moradores da Lagoinha e de localidades do entorno tenham acesso mais fácil ao serviço.
Terceiro posto
A unidade de Aquidauana amplia uma rede que começou a ser implantada no fim de julho e que tem como foco comunidades indígenas, assentamentos e outras populações que vivem em regiões mais afastadas.
Além da Aldeia Lagoinha, já estão em funcionamento os postos do Assentamento Itamarati e da Aldeia Te’yikue. A próxima etapa prevista é a implantação do serviço na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.
A escolha dos locais busca aproximar a emissão da CIN de áreas onde o acesso aos serviços públicos pode ser limitado pela distância e pelas condições de transporte.