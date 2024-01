Conselheiros tutelares eleitos no ano passado tomaram posse no cargo na tarde de ontem, após acordo com a prefeita Adriane Lopes - Foto: Gerson Oliveira

Os 40 conselheiros tutelares eleitos em outubro do ano passado e que foram empossados na tarde de ontem (10), devem começar a trabalhar mesmo sem as unidades estarem prontas. Isso porque, enquanto novos prédios não estiverem funcionando, os novos conselheiros serão alocados em outras regiões.

Os representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - (CMDCA), estiveram em reunião com a Secretária de Assistência Social (SAS), na manhã de ontem (11), detalhando como será a situação para os próximos 90 dias.

De acordo com a pasta ao Correio do Estado, os conselheiros tutelares que estão no 6º Conselho da região Imbirussu, a princípio, estarão lotados no espaço do Conselho Centro que atende os bairros: Popular, Núcleo Industrial, Nova Campo Grande, Panamá e Santo Amaro. A locação do 6º Conselho já foi realizada e será no Bairro Sirio Libanês.

Já no caso do 7º Conselho, que será na região do Prosa, este será criado. Os conselheiros tutelares que aturão nessa região, assumirão a função no Conselho Norte que atenderá os bairros: Noroeste, Estrela Dalva, Veraneio, Margarida e Novos Estados. O 7º Conselho será no prédio próprio da prefeitura, na região do Novos Estados e a reforma já está prevista para iniciar na próxima semana.

O 8º Conselho, localizado na região do Bandeira, deve atuar no Conselho Sul, que atende os bairros: Universitário, Rita Vieira, Dr. Albuquerque, Tiradentes, Lageado, Los Angeles, Centro Oeste, Aero Rancho, Alves Pereira e Centenário (exceto as Moreninhas).

De acordo com o que foi dialogado com a prefeita Adriane Lopes (PP), o novo prédio será na região do Dom Antônio Barbosa.

“Na reunião em que tivemos com a SAS, ajustamos questões administrativas para o andamento dos trabalhos no conselho tutelar possam fluir. O que posso dizer é que nos conselhos tutelares existentes a população já tem culturalmente a referência como busca do atendimento, então por este lado facilita, considerando que é algo provisório e em 90 dias a prefeitura tem que instalar as 3 novas unidades”, relatou Adriano Vargas, presidente da Associação dos Conselheiros de Mato Grosso do Sul.



IMPASSE

Por falta de espaço para encaixar os 15 conselheiros a mais, a prefeitura tinha proposto que fossem empossados apenas 25 conselheiros eleitos, e os outros 15 só tomariam posse depois que os prédios estivessem prontos para recebê-los.

Porém, a categoria conseguiu, ontem pela manhã, um acordo com a administração pública para que todos fossem regularizados no cargo, mesmo sem local certo para trabalhar.

“Isso é um avanço para a política pública de defesa da criança e do adolescente, em vez de ter 25 conselheiros, vamos ter 40, então é um aumento de 60%. A gente vai ter um atendimento mais célere e mais próximo da população que mais precisa. É justo que hoje haja a posse desses 40 conselheiros, e dentro de 90 dias a instalação desses três novos Conselhos Tutelares”, afirmou o presidente do sindicato, Adriano Vargas.

Para a conselheira Joana Queiroz, que foi empossada ontem e que está no seu segundo mandato, mesmo sem o local certo e fixo de trabalho dos conselheiros, a posse de todos os eleitos vai impactar nos atendimentos.

“Para nós foi extremamente difícil, o edital dizia algo, a prefeitura dizia outro, mas no fim deu tudo certo, os conselhos vão ficar juntos até que consigam as casas”, afirmou.

“A demanda está muito grande em Campo Grande, a gente sabe o que [a cidade] vivenciou com tantas tragédias, então acho que agora vai dar uma desafogada para os conselhos, principalmente para o Norte e o Sul, que são nossa maior preocupação”, completou a conselheira empossada ontem.



Conselheiros nomeados ficam no cargo o período de 10 de janeiro de 2024 a 10 de janeiro de 2028:

Representantes da Região Norte

Anna Paula Falcão Bottaro Machado

Débora Machado Castro

Loisa do Nascimento Lopez

Maria Carolina Marquez Zamboni

Suellen Francelino Gomes

Representantes da Região Sul

Fernanda Valiente

Gislaine Spessoto Soares Matoso

Nathália Gomes de Oliveira

Syelle Ferreira Correa Pereira

Tatiane Lima de Oliveira

Representantes da Região Centro

Ana Clara Sanches Sales

Ana Claudia Palmeira

Any Gabrieli Ribeiro da Silva

Larissa Abdo Corrêa

Maria Lúcia Maciel Vera

Representantes da Região Prosa

Aline Vanessa Rigotti Ayala

Eliane Diniz de Souza

Huanna Passos dos Santos

Heloísa Rodrigues Oliveria Lemos

Renata Carla de Lima de Mello

Representantes da Região Bandeira

Adriana Marques Mourão Cabrera

Anna Caroline Kalache Corrêa Lima Barreto

Cristiane da Silva Cantieri Santana

Joana Queiroz dos Santos Lopes

Michele Pauline Alves de Jesus

Representantes da Região Lagoa

Adriano Ferreira Vargas

Jacob Alpires Silva Filho

Hellen Prado Benevides Queiroz-Sub Judice

Silvana Mônica da Silva

Marcelo Marques de Castro – Sub Judice

Representantes da Região Anhanduizinho - Bandeira

Adriana Gonçalves Dias

Daniel Castro Lima

Gleise de Fátima Ramos da Silva de Melo Franco

Mariany Ferreira Macedo

Raquel Lázaro de Lima Oliveira

Representantes da Região Imbirussu

Bianca Borges da Silva Morais

Letícia Ferreira da Silva Louveira

Maria Suenia de Lima Romeiro

Raffael Oliveira Brugeff

Sandra Aparecida de Souza de Jesus Szablewiski



Endereços:



Campo Grande

Centro

Rua Sebastião Lima, 1297, Monte LLibano

67 3314-4337/4488

Ramais: 6101/6105/ 6798403-2071

e-mail: [email protected]



Norte

Rua São João Bosco, 49, Monte Castelo

67 3314-6371 ou 4482

Ramais: 6100/6104/ 98403-5485

Sul

Rua Arquiteto Villa Nova Artigas S/N, Aero Rancho

67 3314-6370 ou 4482

Ramal: 6099/98403-2579

Bandeira

Rua José Freitas Guimarães, 129, Vila Antônio Vendas

67 3314-4482

Ramal: 6121/ 98403-2384

Lagoa

Rua Panambi Vera, 330, Tijuca

67 98457-3096/ 98472-9278

e-mail: [email protected]