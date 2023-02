O sol deve ficar em segundo plano e semana será chuvosa em Campo Grande

Golpe do Chip

Hackers conseguem acesso aos perfis criando novos chips em operadoras telefônicas

Para quem costuma utilizar redes sociais, como Instagram e WhatsApp, imagens como essas, anunciando “promoção exclusiva” via pix, não são estranhas.

A “Tabela Pix” se trata de um golpe aplicado por hackers para induzir seguidores do perfil invadido a fazer depósitos bancários com o uso de chave PIX. Os golpistas prometem até quadruplicar o valor recebido. No entanto, após a transação, o retorno não acontece.

Tati Bergamo, engenheira ambiental e influenciadora utiliza seu perfil aberto no Instagram desde 2015, para compartilhar sua jornada no esporte, atualmente como maratonista e ciclista, incentivando seu público a uma vida mais saudável. Neste período, conquistou mais de 50 mil seguidores, e a rede social acabou se tornando uma ferramenta de trabalho.

Na tarde da última quinta-feira (9), Tati teve seu perfil invadido por golpistas, que, além da “Tabela Pix”, publicaram falsos relatos de pessoas “confirmando” que a operação havia sido um sucesso.

Na manhã de sexta-feira (10), Tati realizou um Boletim de Ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia de Campo Grande. Após recuperar seu Instagram, utilizou a plataforma para relatar o golpe.

“Acabei de sair da delegacia. Ontem meu whatsapp, meu instagram… Tudo foi clonado. O mais assustador é que eu não cliquei em nenhum link, não mandei código de nada, não caí em nenhuma lorota”, desabafou.

Aos seus seguidores, a influenciadora relata que estava fazendo uma tarefa com seu filho, por volta das 16h, quando o sinal do seu telefone celular caiu, “sumiu rede, sumiu internet, sumiu tudo. Só fiquei com wifi”.

Imediatamente, Tati tentou entrar em seu WhatsApp, e percebeu que havia perdido o acesso. Também não conseguiu entrar em seu Instagram e e-mail.

Em entrevista ao Correio do Estado, a influenciadora explicou que, para realizar o golpe, o criminoso utilizou seus dados para fazer um novo chip na operadora telefônica, com seu número ativo.

“Quando perdi o acesso da rede fui até uma operadora. Lá, a atendente me informou que fazia 30 minutos que tinham pedido um novo chip com meu número. Lógico que eles não falam que isso foi com ajuda de alguém da operadora, eles falaram que foi alguém que tem acesso aos meus dados, e que por meu plano ser empresarial, essa pessoa se passou como alguém da empresa e conseguiu fazer essa alteração de chip, como se fosse um pedido real meu”, relatou.

Tati acredita que o golpe foi uma falha de segurança da operadora, que permitiu a transferência do número para um novo chip.

“Depois, conversando com todo mundo que já passou por isso, sabe-se que é um golpe bem comum, e que o pessoal da operadora que facilita, porque quando o plano é empresarial não é fácil alguém se passar pela empresa”, relatou

Com o acesso ao chip, o golpista conseguiu entrar no WhatsApp e em todas as contas nas redes sociais.

“Como essa pessoa ficou com o meu chip, todas as verificações de segundo fator eram recebidas por ele. Quando eu tentava recuperar minhas senhas, para tentar voltar para meu WhatsApp e para o meu Instagram, eu não recebia SMS de nada, só ele que recebia, ele ficou com o controle total do meu telefone e de todas as minhas redes”.

Segundo ela, pelo menos dez pessoas caíram no golpe, com valores altos, acima de R$ 1.000,00. Uma das pessoas, além de perder o dinheiro, também foi clonada por clicar em um link que os golpistas haviam enviado.

“Isso que me deixa realmente muito chateada. Eu não me importo em danos comigo, sabe? Mas causar dano a outras pessoas me deixou bem abalada”, desabafou.

Aos seguidores, a influenciadora pediu desculpas, e fez um alerta sobre os golpes.

“Eu preciso dar satisfação, pedir desculpas, mesmo eu não querendo isso jamais. Me desculpem, eu estou vendo aqui que algumas pessoas caíram no golpe, infelizmente. Isso foi o que mais me doeu”, disse em vídeo.

Durante a entrevista, Tati relatou estar se sentindo insegura e vulnerável.

“Tudo que eu achava que existia de segurança, até a autenticação de dois fatores, cai por terra nesse tipo de golpe”, comentou. “Consegui recuperar o instagram, não recuperei meu acesso ao WhatsApp ainda, não estou segura de ficar usando meu e-mail, não sei o que fazer, dá um certo pânico até”, finalizou.



Operadora

A equipe de reportagem entrou em contato com a operadora para simular uma troca de chips. A vendedora informou que, para a portabilidade, era necessário apenas comprar um novo chip e enviar uma foto do código de barras, que se encontra na parte de trás da embalagem. Durante o atendimento, não mencionou necessidade alguma de comprovar a posse do número.

Orientações para uso das redes

Em comemoração ao Dia da Internet Segura (7 de fevereiro), o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br) disponibilizou cartilhas com orientações para uso seguro das redes sociais, que podem ser acessadas clicando aqui.

Apesar da fragilidade do sistema que deveria oferecer segurança, qualquer medida para reduzir a chance de golpes deve ser considerada. Cristine Hoepers, gerente do CERT.br, destaca a importância da publicação e das instruções sobre como proteger as contas em redes sociais, que são muito visadas por pessoas de má-fé

“Depois de invadi-las, eles se aproveitam da confiança entre os usuários e da velocidade com que as informações se propagam para disseminar malware [qualquer tipo de software de computador com intenção maliciosa] e aplicar golpes na rede de contatos da vítima”.