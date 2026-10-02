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Obras de R$ 22 milhões vão levar asfalto a 43 ruas de Campo Grande

Ordens de serviço assinadas nesta sexta-feira contemplam cinco bairros da Região do Lagoa; Prefeitura prevê início dos trabalhos na segunda-feira

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

02/10/2026 - 11h45
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Máquinas devem começar a trabalhar na segunda-feira (5) em ruas de cinco bairros da Região do Lagoa, onde moradores esperam há décadas pela pavimentação. A previsão foi anunciada nesta sexta-feira (2), durante a assinatura de duas ordens de serviço que somam R$ 21,9 milhões para obras de asfalto e drenagem em 43 vias de Campo Grande.

Os trabalhos vão alcançar Lagoa Park, Villas Lobos, Jardim Batistão, Jardim Tijuca II e Verdes Mares. Enquanto as primeiras máquinas se preparam para entrar nesses bairros, a Capital ainda convive com um extenso passivo de ruas de terra.

Durante o evento, a prefeita Adriane Lopes afirmou que existem cerca de 1,2 mil quilômetros de vias sem pavimentação espalhados pelas sete regiões de Campo Grande.

“Tem rua sem asfalto? Tem. E nós vamos asfaltar”, afirmou a prefeita durante o discurso.

O número apresentado por Adriane nesta sexta-feira é superior ao último levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), que apontava 933,33 quilômetros de ruas e avenidas de terra em dezembro do ano passado.

Na Região do Lagoa, a espera pelo asfalto atravessa décadas. Durante a solenidade, Adriane relatou ter conversado com uma moradora que vive há 39 anos no bairro e aguardava pela pavimentação.

A chegada das máquinas, no entanto, também deve mudar a rotina de quem vive nas ruas contempladas. A própria prefeita antecipou que haverá poeira, barro e circulação de equipamentos durante a execução e reconheceu que as chuvas podem interferir no cronograma.

“A obra vai durar um ano, se a chuva não atrapalhar. Quando chove, a gente tem que esperar um pouquinho”, disse Adriane.

43 ruas

Do total autorizado, R$ 15 milhões serão destinados a 31 vias do Lagoa Park, Villas Lobos e Jardim Batistão. O prazo previsto para essa etapa é de 12 meses.

Outros R$ 6,9 milhões serão aplicados em 12 ruas do Jardim Tijuca II e Verdes Mares, com prazo de seis meses.

Os serviços envolvem não apenas a aplicação do asfalto. Antes da pavimentação, haverá intervenções de drenagem, além da implantação de calçadas acessíveis e sinalização.

Adriane afirmou que a ordem adotada para as intervenções também prevê que os serviços de saneamento antecedam a pavimentação, para evitar que o asfalto tenha de ser posteriormente aberto para implantação da rede.

“Primeiro passa o saneamento, depois vem a obra de asfalto”, declarou.

Obras em outubro

A Região do Lagoa não deve ser a única a receber novas frentes de obras nas próximas semanas.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, André Brandão, afirmou que aproximadamente 15 ordens de serviço estão previstas para serem emitidas ao longo de outubro.

“Já já nós chegaremos em outros bairros”, afirmou o secretário.

Segundo ele, o Município trabalha neste ano com cerca de R$ 280 milhões destinados a asfalto, drenagem, ciclovias e outras intervenções de infraestrutura.

Somente na Região do Lagoa, o conjunto de obras anunciado pela administração municipal chega a R$ 109,5 milhões, incluindo aproximadamente 40 quilômetros de intervenções.

Apesar da quantidade de obras programadas, a diferença entre a extensão que receberá intervenções e o passivo de ruas sem pavimentação mostra que o problema ainda deverá acompanhar Campo Grande nos próximos anos.

Por fim, a prefeita afirmou que a estratégia tem sido assinar as ordens de serviço antes do fim de semana para que as empresas possam iniciar os trabalhos imediatamente.

“Toda sexta-feira a gente não cessa. A gente dá ordem de serviço na sexta para não perder tempo na segunda”, declarou.

TEMPESTADES

Com alerta de temporal, Sisep mobiliza equipes nas sete regiões de Campo Grande

Prefeitura ainda aguarda repasse federal de R$ 40 milhões para reparar estragos de chuva e novo alerta amarelo deve paralisar recuperação das vias

02/10/2026 13h00

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Reparos de estragos ocasionados em temporal de setembro devem pausar por novo alerta amarelo

Reparos de estragos ocasionados em temporal de setembro devem pausar por novo alerta amarelo Arquivo Correio do Estado / Paulo Ribas

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Com previsão de alerta amarelo e novo temporal para Campo Grande, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) mantém equipes mobilizadas nas sete regiões da cidade para recuperação dos estragos causados pelos temporais que atingiram a cidade em setembro.

O mês foi o quarto com maior volume de chuva no ano, com 151,8 milímetros e vendavais que registraram ventos de até 87 km/h.

Reparos de estragos ocasionados em temporal de setembro devem pausar por novo alerta amareloEsplanada Ferroviária foi destruída em temporal de 10 de setembro - Foto: Arquivo Correio do Estado / Paulo Ribas

No temporal mais forte que teve durante o mês, em 10 de setembro, foram destelhadas cerca de 37 casas, com quedas de árvores e rede elétrica em diversos pontos da capital, além de alagamentos e destruição em pontos turísticos, como na Esplanada Ferroviária.

Decretada situação de emergência pela Prefeitura e reconhecida pela União, Campo Grande deveria receber R$ 40 milhões para reparos dos estragos, mas conforme confirmado nesta sexta-feira (02) pelo Secretário da Sisep, André Brandão, o repasse federal ainda não foi liberado.

"Existe um pleito junto aos órgãos federais [...] nós fizemos todo um relatório dos principais impactos, dos principais serviços que foram realizados, isso foi encaminhado para o Ministério e a gente aguarda essa devolutiva, mas não teve nenhum desembolso ainda".

Reparos de estragos ocasionados em temporal de setembro devem pausar por novo alerta amareloAndré Brandão, Secretário da Sisep em coletiva nesta sexta-feira (02) - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Segundo Brandão, as equipes atuam em conjunto com a Defesa Civil para garantir a recuperação das ruas, em especial, as vias não pavimentadas, com tratamento contínuo e preventivo de situações específicas que ocorrem devido aos temporais.

"O nosso papel é mais preventivo, então nós estamos com as equipes mobilizadas nas sete regiões, no que diz respeito à recuperação de vias não pavimentadas. Porque esse tratamento tem que ser contínuo e quando vem uma chuva, acaba danificando, ocasiona erosão e entramos com uma ação específica naquele ponto que foi danificado".

Com isso, a previsão é que os serviços de reparação deem uma nova pausa, em razão da chegada de novas chuvas em Campo Grande. O alerta amarelo para esta sexta-feira (02) traz instabilidade climática que deve seguir durante todo o primeiro final de semana de outubro.

Conforme o meteorologista Natálio Abraão estão previsotos ventos de 45 km/h, com possibilidade de raios durante a manhã e tarde de domingo (04), dia em que a população vai as urnas.

A previsão não possui localidade específica, e todo o Estado deve ser atingido. Segundo Natálio, um centro de baixa pressão deve manter o tempo instável, com pancadas de chuva variando entre moderada e forte no domingo, e também na segunda e terça-feira.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de chuva pode acumular de 20 a 50 milímetros, com ventos intensos, e ainda possibilidade de queda de granizo na capital.

Em Amambai, Dourados, Maracaju, Ponta Porã, Sete Quedas e os municípios próximos a estes, o risco de enchentes é elevado no domingo e segunda-feira, de acordo com meteorologista. Para Angélica, Bataguassu, Ivinhema, Laguna Carapã e Naviraí, o alerta é de altas descargas elétricas.

O Inmet prevê ocorrência de chuvas em Mato Grosso do Sul ao longo do período entre 28 de setembro e 5 de outubro. No sul do Estado, os acumulados podem chegar pontualmente a 80 milímetros.

(Colaborou Alicia Miyashiro)

ELEIÇÕES 2026

Distribuição termina hoje mas urnas só funcionam no domingo (04)

Dispositivos só passam a funcionar de forma efetiva às 06h do dia de votação e ficam inativas mesmo que acabem sendo ligadas antes do horário específico

02/10/2026 12h39

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Neste ano foram distribuídas 7.106 urnas eletrônicas ao todo, com 2.242 seções concentradas na Capital

Neste ano foram distribuídas 7.106 urnas eletrônicas ao todo, com 2.242 seções concentradas na Capital Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Termina nesta sexta-feira (02), até às 19 horas, a distribuição das urnas eletrônicas por parte do Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso do Sul (TRE-MS), com o órgão frisando que ainda assim esses dispositivos só devem entrar em ação no domingo (04). 

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, essas urnas ficam com suas funções inativas até o dia de votação, mesmo que acabem sendo ligadas antes do horário específico. 

Essas entregas dos dispositivos pelo TRE-MS em suas respectivas zonas eleitorais é realizada no intervalo de apenas uma semana, tendo iniciado ainda em 25 de setembro e prevista para terminar até às 19h desta sexta-feira (02 de outubro). 

Restando ainda cerca de 48 horas para os eleitores irem às urnas, o TRE-MS faz questão de frisar que esses dispositivos só passam a funcionar de forma efetiva às 06h do próximo domingo (04). 

O TRE-MS realiza neste ano a distribuição de 7.106 urnas eletrônicas ao todo, com 2.242 seções concentradas na Capital, Campo Grande. 

Ao chegarem nas respectivas zonas eleitorais, esses dispositivos são entregues e ficam sob a responsabilidade dos chamados "presidentes de mesa", que devem resguardar os equipamentos em segurança até a votação. 

Eleições 2026

Marcadas para acontecerem, como de costume, no primeiro domingo de outubro (04), as Eleições 2026 deixam agendada a possibilidade de um segundo turno para o dia 25 deste mês, com cerca de três semanas corridas entre uma data e outra. 

Para essa "festa da democracia", em em que as urnas eletrônicas inclusive completam 30 anos de história, os brasileiros votarão nas Eleições de 2026 para a escolha de representantes para os seguintes cargos:

  1. Deputado federal,
  2. Deputado estadual, 
  3. Dois senadores, 
  4. Governador e 
  5. Presidente da República

Dos cargos em disputa neste ano eleitoral, enquanto deputados são eleitos por um sistema proporcional, os senadores, governadores e presidente são escolhidos em eleições majoritárias.

Aqueles que escolherem a opção do voto em trânsito e não forem às urnas no dia da eleição, também precisam justificar a ausência mesmo se estiverem em seu município de origem. 

Todas as regras sobre as Eleições 2026 estão previstas nos artigos 30 a 46 da Resolução-TSE nº 23.751/2026

As dúvidas dos eleitores e eleitoras também podem ser sanadas em qualquer cartório eleitoral, ou por acesso aos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

 

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