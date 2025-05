Obras em aeroporto de MS entram em fase final de licitação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O processo licitatório para a construção do novo terminal de passageiros do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, em Dourados, avançou com a habilitação de duas empresas para a execução da obra. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) aprovou a participação das construtoras Maksoud Rahe Ltda e Engetal Engenharia e Construções Ltda no certame.

Outras duas empresas, a Poligonal Engenharia e Construções Ltda e a Sial Construções Civis Ltda, que também haviam manifestado interesse na licitação, não conseguiram apresentar a documentação exigida e, por isso, foram desclassificadas nesta fase do processo.

Uma nova sessão do processo licitatório foi marcada para segunda-feira (12), às 14h, quando as empresas habilitadas poderão verificar as documentações das demais participantes e apresentar recursos, caso desejem, para dar continuidade ao certame.

A licitação segue o critério de menor preço, com o objetivo de construir o novo terminal de passageiros e as edificações auxiliares necessárias.

A obra foi incluída no Novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal, em 2023, e será executada pelo Governo do Estado, que também desenvolveu o projeto do novo receptivo com um investimento estimado em R$ 38.928.934,45.

Segundo consta no projeto, a nova construção terá cerca de 3 mil m² de área e irá contar com espaços modernos, incluindo lanchonete e lojas comerciais, além de uma seção contra incêndio (SCI) e uma estação prestadora de serviço de tráfego aéreo (EPTA). As especificações no contrato:

Central de Utilidades (caixa d' água, casa de força, etc.) - 183,47 m²;

Depósito de Resíduos Sólidos - 54,96 m²

Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicação Aeronáutica (sala de rádio que faz comunicação com a aeronave) - 96,73 m²;

Sessão de Combate à Incêndio - 368,11 m²;

Terminal de Passageiros - 2.655,37 m².

A nova construção será erguida ao lado do antigo receptiva, que seguirá operando normalmente quando novos voos forem feito na pista. Assim que iniciada, a previsão de entrega do novo terminal é em 720 dias (dois anos).

Voos diretos

A partir de setembro, Dourados passará a contar com novos voos diretos para o aeroporto de Guarulhos (SP), operados pela companhia aérea Latam. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Riedel na última sexta-feira (9), em suas redes sociais.

Ao todo serão três frequências semanais, também operadas por aeronaves Airbus A319 e A320. Segundo o governo, a nova rota consolida a posição estratégica do município, considerado polo econômico e industrial da região sul do Estado.

Com a integração ao aeroporto de Guarulhos, tanto Bonito quanto Dourados passam a ter acesso direto a mais de 50 destinos nacionais e 90 internacionais. A novidade reforça o cenário de investimentos estaduais no setor aeroviário, com reformas e obras de infraestrutura em aeroportos sul-mato-grossenses.

Gol também confirma interesse

Na última quarta-feira (7), o prefeito de Dourados, Marçal Filho, se reuniu com executivos da GOL Linhas Aéreas para tratar da retomada dos voos da companhia no município. Durante o encontro, representantes da empresa confirmaram que a GOL voltará a operar na cidade assim que o Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira for liberado para receber voos comerciais.

A reunião contou com a presença do secretário municipal de Serviços Urbanos, Luís Roberto Martins de Araújo, responsável pelos trâmites administrativos junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para a homologação do terminal aéreo.

De acordo com o portal Aeroin, o prefeito ressaltou que a conversa deixou uma expectativa positiva para o retorno das operações. "Saí da reunião muito otimista, já que os executivos deixaram claro que o município sempre foi uma boa rota para a empresa e que a volta dos voos é questão de tempo", afirmou Marçal Filho.

A GOL suspendeu suas atividades em Dourados após a interrupção das operações do aeroporto para adequações exigidas pela Anac. A expectativa da administração municipal é de que a liberação ocorra em breve, o que permitirá a ampliação da malha aérea na região sul do Estado.

Histórico

A Infraero entregou a documentação inicial à Anac em 10 de julho. À época, a Agência informou que faria a análise em, no máximo, cem dias. A entrega desta papelada aconteceu um dia depois de o prefeito de Dourados, Alan Guedes, formalizar acordo para que o aeroporto passe a ser operado pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária). Até então, o local era administrado pela prefeitura.

A reforma e ampliação da pista de pouso foi feita pelo Exército e a previsão inicial era de que os trabalhos fossem concluídos em setembro de 2022. Dois anos depois, porém, a obra segue inacabada, embora o Exército já tenha se retirado do local.

Além do atraso nos trabalhos, no começo do ano passado percebeu-se que havia ondulações na pista e durante período de fortes chuvas, em fevereiro, parte dela apresentou uma série de infiltrações e alagamentos.

Por conta disso, boa parte do trabalho teve de ser refeito. Na parte antiga da pista foi colocada uma nova camada de recapeamento e na parte nova, mais dois revestimentos para acabar com as ondulações.

E, além desse recapeamento, o serviço de drenagem no entorno da pista também teve de ser refeito, já que o aeroporto está localizado em uma planície de difícil escoamento da água.

Inicialmente orçada em R$ 40 milhões, a obra ficou 150% mais cara e acabou consumindo pouco mais de R$ 100 milhões. A pista foi alargada e ampliada para 1.775 metros de comprimento, tamanho suficiente para receber aeronaves de grande porte.

No dia 26 de setembro, o prefeito chegou a publicar em suas redes sociais as imagens de uma aeronave de pequeno porte “reinaugurando” a nova pista e informou que a homologação, que havia sido solicitada ainda em julho, havia finalmente saído. Porém, o Aeroporto segue à espera de autorização para que volte a operar, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Aeroporto de Dourados

O Aeroporto Regional de Dourados foi inaugurado em novembro de 1982 e, desde então, junto com o município, passou por inúmeras melhorias. Em dezembro de 2012, o aeroporto foi incluído no Programa de Investimentos em Logística: Aeroportos do Governo Federal , ao lado de outros oito do Mato Grosso do Sul.

Em questão de movimento, o Aeroporto de Dourados é o segundo maior do estado e, no país, um dos que mais cresciam, até a paralisação para obras em maio de 2021. Em 2014, chegou a receber 106.469 pessoas.

