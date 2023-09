PEDIDO

Sônia Fátima Moura, mãe de Eliza Samúdio, usou as redes sociais para desassociar a imagem do neto ao pai, Bruno Fernandes

Sônia Fátima Moura, mãe de Eliza Samúdio, usou as redes sociais para pedir que a sociedade, especialmente a mídia, pare de lembrar de seu neto, Bruninho, como filho do ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes das Dores de Souza.

Ou seja, ela quer que Bruninho seja desligado à imagem do pai, em proteção ao seu neto e em respeito à sua filha, que foi estrangulada, esquartejada, morta e enterrada sob camada de concreto pelo ex-goleiro do Flamengo, em 10 de junho de 2010.

“Na condição de avó e tutora legal de Bruninho, eu Sônia Moura, venho por meio deste solicitar à toda a imprensa e veículos de comunicação, que toda e qualquer nota em referência ao meu neto e jogador de futebol na posição de goleiro, seja citado como filho de Eliza Samúdio. O pedido ético se faz, obviamente, pelo respeito a minha filha e em especial proteção ao meu neto, que não precisa ser alvo de matérias que resgatem o caso de repercussão social”, afirmou Sônia, em suas redes sociais, no dia 18 de setembro de 2023.

Bruninho, de 13 anos e 1,82 metros de altura, foi tema de várias matérias jornalísticas neste mês por se destacar no sub-13 do Athletico Paranaense, como goleiro.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a defesa do garoto foi decisiva na classificação da equipe sub-13 do Athletico Paranaense para a semifinal do campeonato Sul-brasileiro BG Prime.

A partida Contra o Juventude, realizada no CT do Caju, em Curitiba, terminou em empate de 2 a 2 no tempo regulamentar. Na disputa de pênaltis, Bruninho fez duas defesas, que foram essenciais para a vitória da equipe por 4 a 3.

Ele começou a treinar futsal aos nove anos, em uma escola de goleiros de Campo Grande, onde morava com sua avó materna. Em 2022, passou na peneira do Athletico Paranaense, e se mudou com a avó para Curitiba. Em abril deste ano foi inscrito para disputar o campeonato de base.

* Colaborou Alanis Netto