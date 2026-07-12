ONG busca novo espaço e 200 pets podem ficar sem abrigo; saiba como ajudar

Organização Não Governamental (ONG) Divinos Guerreiros está em busca de um novo local (chácara ou sítio) para abrigar 200 animais, entre cães e gatos, resgatados em situação de maus-tratos, vulnerabilidade, abandono, atropelamento, doenças, violência e lesões graves.
A ONG animal abriga 400 animais em dois locais diferentes em Campo Grande, sendo 200 no Abrigo Vó Nilza, localizado no Bairro Cabreúva e outros 200 em uma chácara alugada, cujo endereço não foi divulgado.
Mas, a chácara precisa ser desocupada, pois a proprietária quer vender o imóvel.
Com isso, os pets que vivem nesse sítio precisam urgentemente de um novo espaço temporário, até que esteja pronto o Santuário Divinos Guerreiros, lar definitivo e permanente dos animais resgatados.
A situação deu início a uma corrida contra o tempo para garantir que nenhum dos animaizinhos fiquem desamparados.
COMO AJUDAR?
É possível ajudar por meio de doações (pix, ração, medicamentos, areia sanitária, roupinhas, cobertinhas, agasalhos e tapetinhos), rifas solidárias e indicação de chácaras para aluguel.
PIX
466.241.801-10 / Lúcia Maria Ledesma da Rocha
CELULAR
(67) 998414-0171
De acordo com o proprietário da ONG, Roberto Hayd, a prioridade no momento é encontrar um novo espaço para manter os animais protegidos em um local seguro.
"Estamos procurando uma chácara ou um sítio onde possamos instalar os animais temporariamente. Nosso objetivo é dar continuidade ao trabalho que realizamos há tantos anos até conseguirmos adquirir uma propriedade definitiva para construir o Santuário Divinos Guerreiros. O mais importante é garantir que eles continuem seguros e recebendo todos os cuidados de que precisam", disse.
DESPESAS
Segundo Hayd, os gastos mensais da ONG giram em torno de R$ 20 mil:
- Atendimento veterinário e medicamentos - R$ 3 mil e R$ 6 mil
- Alimentação especial, como sachês, dietas terapêuticas, suplementos e alimentos para filhotes e animais debilitados - R$ 4 mil
- Dívida com clínica veterinária R$ 30 mil
- Aluguel da chácara, energia elétrica, água e materiais de limpeza - R$ 4,5 mil por mês
- Combustível e manutenção das instalações R$ 1,5 mil
Estima-se que a ONG consome aproximadamente 900 quilos de ração para cães, 700 quilos de ração para gatos e cerca de 3 toneladas de areia sanitária.