ONG que realizou Natal dos Sonhos tem sobra de mais de meio milhão no caixa

O Programa Sonho Seguro, executado pelo Conssol - Sistema Integrado de Economia Solidária, que é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) teve sobra de mais de meio milhão de reais após realização dos serviços.
A ação foi responsável pela realização do Natal dos Sonhos de 2025 na praça Ary Coelho e nos bairros da Capital ao final do ano passado.
O projeto de parceria com a Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA) foi financiado pelo cofre público do órgão que cuida de programas habitacionais e moradia popular, no valor de R$ 2,1 milhões e sua principal atividade realizada foi a decoração e organização do espaço natalino durante o período de novembro a dezembro do ano passado.
No Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira de atividades divulgado na edição do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), desta quinta-feira (23) foram listadas as seguintes atividades:
- Adequação estrutural do espaço para realização do evento, com montagem de estruturas temporárias, reforços técnicos e ajustes de segurança;
- Ambientação, decoração e iluminação natalina, com composição cenográfica e valorização do espaço público;
- Confecção de camisetas personalizadas para padronização das equipes;
- Contratação de monitores para orientação ao público e apoio às atividades;
- Contratação de coordenadores para supervisão técnica e social;
- Fornecimento de alimentação às equipes operacionais e técnicas;
- Segurança patrimonial e brigadas, com controle de acesso e prevenção de riscos;
- Projetos técnicos e assessoramento, com PSCIP, ART/RRT e regularização documental;
- Apresentações culturais e recreativas, incluindo Parada Natalina, espetáculo infantil e outras atrações;
- Viabilidade de brinquedos infláveis para entretenimento das crianças presentes;
- Aquisição de brinquedos, brindes e materiais TTS, para apoio às ações sociais;
- Cursos e oficinas de geração de renda, com capacitação prática dos beneficiários;
- Transporte para beneficiários, garantindo acesso ao evento;
O valor gasto total foi de R$ 1.512.828,20 e teve um saldo remanescente na conta de R$ 587.171,80.
Firmado por Termo de Parceria nº 001/2025 entre o EMHA e a OSCIP, o dinheiro que sobrou deve retornar aos cofres públicos depois da prestação de contas que ocorreu hoje, depois de 7 meses da realização do evento.
A ONG Conssol é parceira do EMHA desde novembro do ano passado, quando tornou-se responsável por conduzir os programas habitacionais em Campo Grande e foi contratada pela Prefeitura Municipal por mais de R$ 17,6 milhões.