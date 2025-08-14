Ônibus intermunicipais de MS passam a contar com internet Starlink

Quem viaja de ônibus intermunicipais em Mato Grosso do Sul agora conta com mais uma tecnologia, com internet Starlink disponível durante todo o trajeto, segundo informou a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems).
A primeira empresa a implantar o serviço de internet Starlink nos ônibus de Mato Grosso do Sul é de transporte rodoviário Viatur. A tecnologia garante conectividade ilimitada via satélite de alta velocidade.
A novidade coloca Mato Grosso do Sul no mesmo patamar de estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Pará, que já adotaram a ferramenta.
A Starlink, desenvolvida pela SpaceX, utiliza uma rede de satélites de baixa órbita para fornecer internet de alta velocidade em qualquer ponto do planeta, superando barreiras de conectividade em áreas remotas e durante deslocamentos.
Segundo a empresa de transporte rodoviário, o investimento não vai impactar no valor da passagem, segundo o diretor da Viatur, Carlos Luzardo.
“Estamos investindo em inovação para oferecer mais conforto, segurança e praticidade aos nossos passageiros. É a primeira vez que a internet via satélite é disponibilizada no transporte intermunicipal no estado, e acreditamos que essa tecnologia será um diferencial importante para nossos clientes”, afirma.
O diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, ressaltou que o serviço reforça a visão de modernização do Estado.
“Estado digital é isso que queremos para Mato Grosso do Sul. Fico muito feliz de ver a Viatur investindo para que as pessoas tenham uma viagem mais tranquila e segura, não só para o motorista, mas também para os passageiros, que estarão conectados durante todo o trajeto", disse.
"Essa inovação eleva a qualidade do transporte intermunicipal e mostra que estamos avançando com responsabilidade e foco no bem-estar da população. É assim que caminha o Mato Grosso do Sul, acrescentou Assis.
A diretora de Transportes da Agems, Caroline Tomanquevez, destacou o papel da regulação para incentivar avanços no setor.
“A missão da Agência é garantir que o transporte intermunicipal atenda aos padrões de qualidade, segurança e acessibilidade. Projetos como esse mostram que inovação e regulação podem caminhar juntas para melhorar a vida dos usuários”, afirma.
* Com assessoria