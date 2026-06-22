Operação apreende 21 toneladas de solvente usado na produção de cocaína

Na madrugada desta segunda-feira (22), a Receita Federal do Brasil (RFB) e a Policia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam aproximadamente 21 toneladas de acetato de etila, insumo químico utilizado na produção de cocaína.
A intervenção foi realizada em Corumbá, após os agentes identificarem incorreções nas informações da carga apreendida, a qual divergia da especificação em nota fiscal.
De acordo com a Receita Federal, considerando a proporção média de um litro de acetato de etila para dois quilos de cocaína pronta para consumo e a concentração do insumo químico apreendido, estima-se que aproximadamente 40 toneladas de cloridrato de cocaína poderiam ser obtidos com a utilização do produto químico.
O acetato de etila é um insumo conhecido como “solvente nobre”, exatamente por propiciar a produção de uma droga de alta qualidade, obtida através da transformação da cocaína base no cloridrato de cocaína.
A carreta com o produto químico e o motorista foram encaminhados à Polícia Federal para as devidas providências.
A ação contou com a participação da equipe de Análise de Risco da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal em São Paulo/ SP (DIREP 08), da Vigilância e Repressão da Receita Federal em Corumbá, da Polícia Rodoviária Federal e de informações obtidas junto a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS).