Operação Corpus Christi registra 22 acidentes e seis mortes nas rodovias federais de MS

A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço da Operação Corpus Christi, deflagrada dos dias 3 a 7 de junho nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul.
Segundo o boletim, foram registrados 22 acidentes de trânsito, sendo que seis foram considerados graves. Nestes sinistros, 22 pessoas ficaram feridas e cinco pessoas morreram.
Com relação ao número de acidentes, o número registrado foi menor que o do ano passado, quando a PRF registrou 24 acidentes, sendo seis graves, com 24 pessoas feridas.
Já com relação às mortes, em 2026 morreram mais vítimas, já que em 2025 foi registrado apenas um óbito por acidente nas rodovias federais.
Durante as fiscalizações, a PRF também flagrou 1.314 casos de excesso de velocidade, 104 ocorrências de não utilização do cinto de segurança e de transporte irregular de crianças sem o dispositivo de retenção adequado, além de 151 ultrapassagens proibidas, resultando em 1.539 autuações.
Com relação às fiscalizações de motoristas embriagados ao volantes, os policiais autuaram 25 condutores por dirigir sob influência do álcool. Destes, sete foram presos. No total, foram realizados 4.148 testes de etilômetro (bafômetro).
Rodovias estaduais
De acordo com o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv – PMMS), nas rodovias de Mato Grosso do Sul entre os dias 04 e 07 de junho:
- 11 acidentes foram registrados
- 1 pessoa morreu
- 11 pessoas ficaram machucadas
- 8 pessoas saíram ilesas
- 3.464 motoristas foram abordados
- 3 motoristas positivaram para alcoolemia, sendo 2 presos por embriaguez ao volante
- 2.485 veículos e 235 motocicletas foram fiscalizados
- 5 pessoas foram presas em flagrante
- 6 pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia
- 1 mandado judicial foi cumprido
- 502 autos de infração foram lavrados
- 7 veículos foram apreendidos
- 1 veículo, com registro de furto ou roubo, foi recuperado
- 1.750 pacotes de cigarros, perfumes, eletrônicos, celulares, malas, relógios inteligentes e tablets, de origem estrangeira, foram apreendidos
Ao todo, 150 policiais militares e 48 viaturas foram empenhados, em quatro dias de operação, para reforçar o policiamento ostensivo nos pontos estratégicos das rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul (MS-040, MS-156, MS-162, MS-165, MS-276, MS-338, MS-345, MS-384, MS-395 e MS-473).
Colaborou Naiara Camargo